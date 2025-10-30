Medvegyev szavaitól megfagyott a levegő Belgiumban: Moszkva eltörölné a térképről Brüsszelt

Then Belgium will disappear… — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) October 29, 2025

Medvegyev erre a hozzászólásra rövid, de egyértelmű választ adott:

Akkor Belgium eltűnik.”

A RIA Novosztyi szerint a politikus ezzel azt fejezte ki, hogy a Poszeidon alkalmas lehet egy kisebb ország teljes megsemmisítésére. Az említett fegyver egy nukleáris meghajtású, autonóm tengeralattjáró-rendszer, amelyet Oroszország stratégiai fegyverzetei között tartanak nyilván. Korábban Vlagyimir Putyin bejelentette, hogy Oroszország nemrég tesztelte a rendszert.

A kijelentést Medvegyev azután tette, hogy a belga védelmi miniszter, Theo Francken egy friss interjúban kijelentette, hogy ha Oroszország Brüsszelt támadná, a NATO „lerombolná Moszkvát”. Francken szerint Putyin tisztában van azzal, hogy nukleáris fegyverekkel való játszadozás Moszkva pusztulását vonná maga után. A miniszter hangsúlyozta, hogy a hagyományos hadviselés kevésbé fenyegető, sokkal inkább az orosz hibrid tevékenységek – például kisebbségek befolyásolása más országokban – jelenthetnek valós veszélyt.