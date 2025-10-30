Medvegyev szavaitól megfagyott a levegő Belgiumban: Moszkva eltörölné a térképről Brüsszelt

„Ha Putyin nukleáris fegyverekkel játszik, Moszkva eltűnik a térképről” – Brüsszelben már világvégét vizionálnak
Kőkeményen fogalmazott a belga védelmi miniszter.
Kemény szavakkal reagált Medvegyev a belga védelmi miniszter szerdai kijelentésére.
Dmitrij Medvegyev, az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának alelnöke sokakat meghökkentve reagált egy X-kommentre.
Medvegyev bejegyzésében gratulált mindenkinek, aki részt vett a Poszeidon sikeres tesztjén.
Ezen felül az alelnök igazi „ítéletnap fegyvernek” nevezte az oroszok nukleáris vízalatti drónját.
A bejegyzés alatt egy felhasználó kommentjében azt írta: „Úgy gondolom, több tesztre van szükség... Belgiumot használva tesztpályaként”.
Medvegyev erre a hozzászólásra rövid, de egyértelmű választ adott:
Akkor Belgium eltűnik.”
A RIA Novosztyi szerint a politikus ezzel azt fejezte ki, hogy a Poszeidon alkalmas lehet egy kisebb ország teljes megsemmisítésére. Az említett fegyver egy nukleáris meghajtású, autonóm tengeralattjáró-rendszer, amelyet Oroszország stratégiai fegyverzetei között tartanak nyilván. Korábban Vlagyimir Putyin bejelentette, hogy Oroszország nemrég tesztelte a rendszert.
A kijelentést Medvegyev azután tette, hogy a belga védelmi miniszter, Theo Francken egy friss interjúban kijelentette, hogy ha Oroszország Brüsszelt támadná, a NATO „lerombolná Moszkvát”. Francken szerint Putyin tisztában van azzal, hogy nukleáris fegyverekkel való játszadozás Moszkva pusztulását vonná maga után. A miniszter hangsúlyozta, hogy a hagyományos hadviselés kevésbé fenyegető, sokkal inkább az orosz hibrid tevékenységek – például kisebbségek befolyásolása más országokban – jelenthetnek valós veszélyt.
