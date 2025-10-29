„Ha Putyin nukleáris fegyverekkel játszik, Moszkva eltűnik a térképről” – Brüsszelben már világvégét vizionálnak

Bekerült Zelenszkij trójai falova Brüsszelbe: egy rossz döntés választ el attól, hogy egész Európa lángba boruljon
Kőkeményen fogalmazott a belga védelmi miniszter.
Ha Brüsszelt megtámadja Oroszország, Moszkvát földig fogják rombolni – jelentette ki Theo Francken belga védelmi miniszter egy friss interjúban. A De Morgen című, flamand nyelvű belga napilapnak nyilatkozva, azon kérdésre válaszolva, miszerint tart-e attól, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök hagyományos hadviselés keretében esetleg rakétatámadást indít Brüsszel ellen, Theo Francken nemmel válaszolt. Elmondta: véleménye szerint a NATO „lerombolná Moszkvát”, ha Oroszország megtámadná a „katonai szövetség szívét jelentő” belga fővárost.
Putyin tudja, ha nukleáris fegyverekkel játszik, Moszkva eltűnik a térképről, és közel lesz a világvége”
– fogalmazott a miniszter a The Brussels Times című, angol nyelvű brüsszeli hírportál szerdai beszámolója szerint. Francken „geopolitikai hatalomként” írta le Oroszországot, mely „erős hadsereggel és félelmetes harci szellemmel” rendelkezik. Szerinte „azok, akik azt állítják, hogy nem kell félnünk az oroszoktól, súlyosan tévednek”.
Arra a kérdésre válaszolva, miszerint orosz támadás esetén Donald Trump amerikai elnök tiszteletben tartaná-e az Észak-atlanti Szerződés kollektív védelemről szóló 5-ös cikkét, Francken azt mondta: „természetesen tiszteletben tartaná”. „Egy cirkálórakéta Brüsszel ellen? Az 5. cikk alkalmazása magától értetődő lenne, bármilyen definíciót is használunk.
– fogalmazott a belga védelmi tárcavezető. Francken közölte, jobban aggasztja Oroszország hibrid tevékenysége, mint a hagyományos hadviselés jelentette fenyegetés. Kifejtette: inkább olyan forgatókönyveket tart elképzelhetőnek, amely szerint „kis zöld emberkék” például az észtországi orosz ajkú kisebbséget az ország „náci rezsimje” ellen uszítják. „Mielőtt észrevennénk, már annektáltak is egy darab Észtországot” – hívta fel a figyelmet.
