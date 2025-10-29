Zelenszkij meghúzta Ukrajna vörös vonalát: Magyarországot is elhelyezte a térképen

Oroszországban ítéletet mondtak az Európai Unió döntéséről – Magyarországot külön is kiemelték
Jogos az igény a kedvezőbb árú energiabeszerzésre.
Az ukrán elnök szerint nem lenne ideális helyszín Budapest az amerikai-orosz békecsúcsnak, ám még mindig inkább elfogadná, mint Oroszországot vagy Fehéroroszországot.
Volodimir Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem hajlandó területi engedményekre az Oroszországgal folytatott béketárgyalásokon. Kifejezte fenntartásait egy budapesti csúcstalálkozóval kapcsolatban, elsősorban Orbán Viktor magyar miniszterelnök miatt, aki szerinte akadályozza az
Ukrajnát érintő ügyeket – írja az Agerpres.
A cikk azt állítja,
Zelenszkij szerint a tárgyalások helyszíne másodlagos, de kizárja Oroszországot és Fehéroroszországot.
Az elnök hangsúlyozta: a szankciók és befagyasztott orosz vagyonok felhasználása kulcsfontosságú nyomásgyakorlási eszközök Moszkva ellen.
Ezt is ajánljuk a témában
Jogos az igény a kedvezőbb árú energiabeszerzésre.
Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.