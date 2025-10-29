Ft
10. 29.
szerda
Ukrajna Budapesti békecsúcs Magyarország Oroszország Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor

Zelenszkij meghúzta Ukrajna vörös vonalát: Magyarországot is elhelyezte a térképen

2025. október 29. 12:34

Az ukrán elnök szerint nem lenne ideális helyszín Budapest az amerikai-orosz békecsúcsnak, ám még mindig inkább elfogadná, mint Oroszországot vagy Fehéroroszországot.

2025. október 29. 12:34
null

Volodimir Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem hajlandó területi engedményekre az Oroszországgal folytatott béketárgyalásokon. Kifejezte fenntartásait egy budapesti csúcstalálkozóval kapcsolatban, elsősorban Orbán Viktor magyar miniszterelnök miatt, aki szerinte akadályozza az
Ukrajnát érintő ügyeket – írja az Agerpres.

A cikk azt állítja,

Zelenszkij szerint a tárgyalások helyszíne másodlagos, de kizárja Oroszországot és Fehéroroszországot.

Az elnök hangsúlyozta: a szankciók és befagyasztott orosz vagyonok felhasználása kulcsfontosságú nyomásgyakorlási eszközök Moszkva ellen.

Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Karvaly
2025. október 29. 14:31
Látszik, hogy korábban a médiában dolgozott. Akkor is látszott, amikor a saját repülőgépének a legénységét állította be fogadóbizottságként Washingtonban - fontosabb a célközönségnek szánt illúzió, mint maga a valóság. Most is ezt csinálja, eljátssza azt, hogy van beleszólása az eseményekbe, miközben már régóta nincs.
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2025. október 29. 14:30
Nem idevágó, de a törpe kaján vigyora miatt beírom: "Porig bombázták az oroszok Ukrajna egyik legfontosabb gyógyszerraktárát. 100 millió dollárnyi készítmény égett el" (VG)
Válasz erre
1
0
angie1
2025. október 29. 14:25
Né má', köhög a bolha! Azt, hogy Trump és Putyin hol tárgyalnak egymással, majd ők azt megmondják! A kibicek hess vissza a macskaasztalhoz! Eddig millió lehetőség volt, nem éltek vele!
Válasz erre
2
0
nempolitizalok-0
2025. október 29. 14:17
Nem kell elkapkodni, rá fog érni ez a béketárgyalás tavasszal Kievben is.
Válasz erre
2
0
