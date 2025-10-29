Ft
10. 29.
szerda
Magyarország energia Oroszország Orbán Viktor eu Európai Unió Dmitrij Peszkov

Oroszországban ítéletet mondtak az Európai Unió döntéséről – Magyarországot külön is kiemelték

2025. október 29. 11:35

Vlagyimir Putyin szóvivője szerint Orbán Viktor az országa érdekeit képviseli az orosz energiahordozók ügyében, hangsúlyozva Magyarország jogos igényét a kedvezőbb árú energiabeszerzésre.

2025. október 29. 11:35
null

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint az EU-tagállamok többsége tudatosan rontja saját polgárai életminőségét, főként a növekvő katonai kiadások és az Oroszországgal szembeni intézkedések miatt – írja az Izvesztyija.

Kiemelte, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök az országa érdekeit képviseli az orosz energiahordozók ügyében, hangsúlyozva Magyarország jogos igényét a kedvezőbb árú energiabeszerzésre.

Peszkov szerint az orosz energia továbbra is versenyképes marad nemzetközi szinten.

Nyitókép: AFP/Mikhail Metzel

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

