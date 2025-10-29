Kínos: Merz mentességet kért Donald Trump orosz olajszankciói alól
Berlin hivatalosan is kezdeményezte Washingtonnál, hogy a korlátozások alól három németországi üzem is felmentést kapjon.
Vlagyimir Putyin szóvivője szerint Orbán Viktor az országa érdekeit képviseli az orosz energiahordozók ügyében, hangsúlyozva Magyarország jogos igényét a kedvezőbb árú energiabeszerzésre.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint az EU-tagállamok többsége tudatosan rontja saját polgárai életminőségét, főként a növekvő katonai kiadások és az Oroszországgal szembeni intézkedések miatt – írja az Izvesztyija.
Kiemelte, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök az országa érdekeit képviseli az orosz energiahordozók ügyében, hangsúlyozva Magyarország jogos igényét a kedvezőbb árú energiabeszerzésre.
Peszkov szerint az orosz energia továbbra is versenyképes marad nemzetközi szinten.
Nyitókép: AFP/Mikhail Metzel
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.