piac mezőgazdasági termék Ukrajna Brüsszel Magyarország Nagy István Unian EU Európai Unió

Futótűzként terjed a hír Ukrajnában: Magyarország megálljt parancsolt nekik

2025. október 31. 11:55

Továbbra sem fognak érkezni hazánkba ukrán mezőgazdasági termékek.

2025. október 31. 11:55
Nagy István, Magyarország agrárminisztere kijelentette, hogy a magyar kormány nem tervezi megnyitni piacát az ukrán mezőgazdasági termékek előtt az EU és Ukrajna közötti új kereskedelmi megállapodás életbe lépése után – hívta fel rá a figyelmet az Unian.

Nagy szerint Brüsszel „háborús pszichózisban” hoz döntéseket, amelyek veszélyeztetik az uniós élelmiszer-ellátást,

miközben csökkentik a mezőgazdasági költségvetést és inkább Ukrajnának juttatnak támogatásokat. A miniszter aggályosnak tartja a dél-amerikai országokkal tervezett szabadkereskedelmi egyezményt is, mivel szerinte ott nincs megfelelő élelmiszerbiztonsági ellenőrzés.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

csulak
2025. október 31. 14:20
okos dontes
letsgobrandon-2
2025. október 31. 14:01
ja.. tök buli nekünk utaztatni , meg tárolni a dohos , gmo-s szar kukoricát amit már a disznók sem esznek meg
bondavary
2025. október 31. 13:37
Régebben volt egy uniós biztos, aki úgy gondolta, nem érdemes Európában cukorrépát termeszteni, mert olcsóbb a brazil, cukornádból készülő cukor. Tettek is ennek érdekében, aztán a brazilok rájöttek, hogy jövedelmezőbb a cukornádból bio üzemanyagot készíteni. Az ukrán termékek addig lennének olcsóbbak, amíg megszereznék a piacot. Utána ők diktálnák az árat. Ukrajna uniós tagságát azok erőltetik, akik már felvásárolták az ukrán termőföldeket, mert számukra az lenne a legjobb üzlet, hogy ha uniós tagként rögtön itt találnának piacot.
borsos-2
2025. október 31. 13:18
Nekem az is elég, ha a polcon fel kell tüntetni, hogy ukrán termék. Akkor nem veszem meg. Ennyike.....
