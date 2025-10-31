Futótűzként terjed a hír Ukrajnában: Magyarország megálljt parancsolt nekik

Nagy István, Magyarország agrárminisztere kijelentette, hogy a magyar kormány nem tervezi megnyitni piacát az ukrán mezőgazdasági termékek előtt az EU és Ukrajna közötti új kereskedelmi megállapodás életbe lépése után – hívta fel rá a figyelmet az Unian.

Nagy szerint Brüsszel „háborús pszichózisban” hoz döntéseket, amelyek veszélyeztetik az uniós élelmiszer-ellátást,

miközben csökkentik a mezőgazdasági költségvetést és inkább Ukrajnának juttatnak támogatásokat. A miniszter aggályosnak tartja a dél-amerikai országokkal tervezett szabadkereskedelmi egyezményt is, mivel szerinte ott nincs megfelelő élelmiszerbiztonsági ellenőrzés.