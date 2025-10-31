Futótűzként terjed a hír Ukrajnában: Magyarország megálljt parancsolt nekik

Kitálalt a miniszter: számokkal támasztotta alá, miért zárták le a magyar határokat
Időben kellett lépni.
Továbbra sem fognak érkezni hazánkba ukrán mezőgazdasági termékek.
Nagy István, Magyarország agrárminisztere kijelentette, hogy a magyar kormány nem tervezi megnyitni piacát az ukrán mezőgazdasági termékek előtt az EU és Ukrajna közötti új kereskedelmi megállapodás életbe lépése után – hívta fel rá a figyelmet az Unian.
Nagy szerint Brüsszel „háborús pszichózisban” hoz döntéseket, amelyek veszélyeztetik az uniós élelmiszer-ellátást,
miközben csökkentik a mezőgazdasági költségvetést és inkább Ukrajnának juttatnak támogatásokat. A miniszter aggályosnak tartja a dél-amerikai országokkal tervezett szabadkereskedelmi egyezményt is, mivel szerinte ott nincs megfelelő élelmiszerbiztonsági ellenőrzés.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP