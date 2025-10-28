Kitálalt a miniszter: számokkal támasztotta alá, miért zárták le a magyar határokat

Brüsszel háborús pszichózisban szenved, minden gondolatukat és döntésüket ez határozza meg, ami veszélyezteti az egész Európai Unió élelmiszerellátását – mondta az agrárminiszter kedden az M1 aktuális csatornán.

Nagy István, miután hétfőn részt vett az uniós tagállamok minisztereiből álló Mezőgazdasági és Halászati Tanács ülésén, elmondta, hogy az uniós bürokratákat az, hogy mi lesz az EU-s, és benne a magyar gazdákkal, egyáltalán nem érdekli, mert mindent alárendelnek az ukrán érdekeknek.

Példaként az agrárköltségvetés 20-22 százalékos csökkentését hozta,

megjegyezve, hogy ezt úgy akarja Brüsszel elfedni, hogy egy nagyobb keretbe helyezik a büdzsét, amit eddig mindig külön kezeltek. Kiemelte, hogy azt a pénzt, amit az uniós gazdálkodók nem kapnak meg, Ukrajnában utalnák, miközben komoly kérdéseket vet fel a háborúban álló országgal megkötött szabadkereskedelmi megállapodás is.