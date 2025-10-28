Kitálalt a miniszter: számokkal támasztotta alá, miért zárták le a magyar határokat

Ez a nap is eljött: egyszerre lélegezhet fel Magyarország és Ukrajna
Létfontosságú közleményt adott ki a MOL.
Brüsszel háborús pszichózisban szenved, minden gondolatukat és döntésüket ez határozza meg, ami veszélyezteti az egész Európai Unió élelmiszerellátását – mondta az agrárminiszter kedden az M1 aktuális csatornán.
Nagy István, miután hétfőn részt vett az uniós tagállamok minisztereiből álló Mezőgazdasági és Halászati Tanács ülésén, elmondta, hogy az uniós bürokratákat az, hogy mi lesz az EU-s, és benne a magyar gazdákkal, egyáltalán nem érdekli, mert mindent alárendelnek az ukrán érdekeknek.
Példaként az agrárköltségvetés 20-22 százalékos csökkentését hozta,
megjegyezve, hogy ezt úgy akarja Brüsszel elfedni, hogy egy nagyobb keretbe helyezik a büdzsét, amit eddig mindig külön kezeltek. Kiemelte, hogy azt a pénzt, amit az uniós gazdálkodók nem kapnak meg, Ukrajnában utalnák, miközben komoly kérdéseket vet fel a háborúban álló országgal megkötött szabadkereskedelmi megállapodás is.
Elmondta: fel kell tenni a kérdést, mit kezd az EU azzal az Ukrajnából érkező 35 ezer tonna mézzel, 1,3 millió tonna búzával és 120 ezer tonna csirkével
vagy a korlátlanul, vámmentesen behozható kukoricával, ami többletként jelenik meg az uniós piacon? Ezek a kérdések mindennapjainkat befolyásolják, de nem ezeket a kérdéseket teszik fel, hanem, hogy miként tudjuk Ukrajnát megfeleltetni annak, hogy még inkább tudjon exportálni az Európai Unió területére – fogalmazott Nagy István.
A tárcavezető kiemelte, hogy az EU agráriuma elveszíti a versenyképességét és a jövőképét, „ha nem ébredünk fel, ha nem fogunk össze közösen, s nem tudjuk ezt megakadályozni, akkor ebből óriási bajok lesznek, mert ez még csak a fele annak a bajnak, ami ránk leselkedik”.
Megjegyezte, a Dél-Amerikai országokkal megkötendő szabadkereskedelmi megállapodás is veszélyt jelent, s nemcsak az európai gazdákra, a fogyasztókra is, hiszen ezekben az országokban nincs nyomonkövetés, így ellenőrzés sem.
Szólt arról is, hogy a kormány a magyar gazdákat megvédi, hiszen egyoldalúan zárva tartják a határt az ukrán mezőgazdasági termékek előtt.
A kormány nem szeretné, hogy az ukrán termékek megváltoztassák az EU belső piacát – tette hozzá. Nagy István kérdésre kifejtette: a kormány célja, hogy megakadályozza az agrár-költségvetést közös büdzsébe való terelését; a kormány tiltakozik az agrárbüdzsé csökkentése ellen, és bizonyos abban foglalt intézkedések ellen is: például kifogásolható, hogy meg akarják szüntetni az iskolatej, az iskolagyümölcs programot, és az is, hogy a nyugdíjas gazdák nem vehetnék igénybe a területalapú támogatást.
(MTI)
A nyitókép illusztráció. Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala