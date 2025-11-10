Ft
Ft
13°C
8°C
Ft
Ft
13°C
8°C
11. 10.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 10.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Európa Magyarország Száhel

Oroszország kirántotta Franciaország lába alól a Száhelt! – Diplomáciai szakértő a Mandinernek

2025. november 10. 07:29

Alexandre Liebeskind, a Centre for Humanitarian Dialogue szakértője Budapesten, a Mandinernek exkluzív interjút adott a térség robbanásveszélyes helyzetéről. A beszélgetés során feltárult, hogyan szorítja ki Oroszország a Nyugatot, miközben Magyarország kulcsszerepet kaphat a béke közvetítésében a Száhel-övezetben.

2025. november 10. 07:29
null
Pataki Zoltán
Pataki Zoltán

Alexandre Liebeskind, a Centre for Humanitarian Dialogue (HD Centre) szakértője Budapestre érkezett a „Concepts of the Geopolitical Sahel: Europe’s Neighbourhood from the Red Sea to the Atlantic Ocean” című rendezvény keretében. A szakértővel a Száhel-övezet fontosságáról, és Magyarország térségbeli lehetőségeiről beszélgettünk.

száhel
A Száhel-öv gyakorlatilag egy hatalmas csatatér, amely keresztül szeli Afrikát. Forrás: BOUREIMA HAMA / AFP

Miért fontos a Száhel-övezet Európa számára, és mik a legfőbb kihívások?

A Száhel-övezet egy óriási terület, amely Mauritániától a Vörös-tengerig nyúlik, érintve Szomáliát, Csádot, Eritreát és Etiópiát is. Itt a lakosság medián életkora csupán 17 év, a népességnövekedés robbanásszerű – átlagosan 6-7 gyermek jut egy nőre –, miközben az erőforrások szűkösek: kevés a termékeny föld, és az ásványkincsek sem elegendők a gazdagság megteremtéséhez.

A régiót átszövik a konfliktusok, legyen szó a nyugati Száhelről, Szudánról vagy Etiópiáról, így gyakorlatilag egy kontinensnyi harctér alakul ki az Atlanti-óceántól az Indiai-óceánig.

Bár nem közvetlen szomszédaink, ezek a problémák hatással vannak Európára, mint a „szomszédok szomszédjai”. Az elmúlt 10-15 évben a dzsihadista csoportok – mint az al-Kaida vagy az Iszlám Állam helyi szervezetei – miatt került a figyelem középpontjába, amit Európa terrorfenyegetésként értelmezett. Ma már azonban világos, hogy ezek a csoportok elsősorban helyi célokat követnek, nem globális terrorhálózatok részei. A helyzet folyamatosan romlik, miközben Európa figyelme más konfliktusokra – Ukrajnára és a Közel-Keletre – terelődik.

Miért csökkent a nyugati befolyás a Száhelben, és hogyan erősödött Oroszország szerepe?

A nyugati hatalmak – elsősorban az EU és Franciaország – által támogatott kormányok elfordultak a Nyugattól, mivel hatástalannak ítélték a segítséget, és vonzóbb alternatívát találtak Oroszországban. Ez a folyamat illeszkedik az afrikai nacionalizmus erősödéséhez, az elitellenes hangulathoz és a nyugati befolyás általános elutasításához.

Oroszország a Szovjetunió összeomlása után elvesztette afrikai pozícióit, de a Wagner-zsoldosok bevetésével – például a Közép-Afrikai Köztársaságban – gyorsan visszatért: leverte a lázadókat és visszaállította az állami szuverenitást.

Az ukrajnai invázióval párhuzamosan anti-kolonialista narratívával hódít, ami nagy sikert arat az afrikai közvéleményben. A katonai rezsimek ezt kihasználva fiatal, dinamikus, anti-nyugati imázst építenek ki orosz támogatással. Bár a terepen a hatás korlátozott, propaganda szempontjából óriási győzelem: Oroszország úgy tünteti fel magát, mintha visszavette volna a francia gyarmatokat.

Lehet-e Magyarország, mint kisebb ország, hatékonyan bekapcsolódni a Száhel-konfliktus megoldásába?

Természetesen igen, két fő szempontból. Először is, a régió Európára gyakorolt hatása miatt fontos a befolyás fenntartása, ahol olyan hatalmak erősödnek, mint Kína, Törökország, az Egyesült Arab Emírségek és Oroszország.

Magyarország előnye, hogy nincs gyarmati múltja, így könnyebben építhet bizalmat.

Másodszor, a humanitárius szolidaritás kulcsfontosságú: a konfliktusok legsebzettebb áldozatai – a civilek – megérdemlik a segítséget, függetlenül a kormány minőségétől. A diplomácia lényege éppen az, hogy fenntartsa a kapcsolatot az ellenségekkel is, nem csak a barátokkal. Ha a helyi kormányok tárgyalni akarnak a dzsihadistákkal, Magyarország semleges közvetítőként léphet fel, ha mindkét fél megbízik benne – bár valószínűbb, hogy helyi vallási vezetők vagy üzletemberek töltik be ezt a szerepet. Magyarország hagyományosan szolidáris, így érdemes aktívan részt venni.

HD: 25 Éve a Béke Szolgálatában

A HD (Humanitarian Dialogue) nevű svájci alapítvány 1999 óta elkötelezett a világbéke előmozdításában. Tevékenysége kiterjed többek között az indonéziai Aceh szeparatista konfliktusra, a spanyolországi ETA felkelésre, a Fülöp-szigetek déli részének erőszakos eseményeire és a líbiai zavargásokra is. A HD Globális Stratégiája 2024-2027-re épít az alapító elvekre, a 25 év eredményeire, a folyamatos tanulásra és izgalmas új módszerekre. A stratégia három fő célt tűz ki:

  • Értékes béketeremtő eredmények elérése.
  • A közvetítés gyakorlatának és politikájának erősítése.
  • A HD szervezeti ellenálló képességének biztosítása.

A hosszú évek alatt kiépített hálózatok és partnerségek révén a HD kreatívan tevékenykedik nemzetközi, államközi és helyi szinteken. Kulcsfontosságú tevékenységek:

  • Kapcsolatfelvétel olyan konfliktus szereplőkkel, akiket mások nem érnek el.
  • Bizalomépítés és párbeszéd elősegítése a konfliktusban álló felek között.
  • Tárgyalások, tűzszünetek és békemegállapodások közvetítése.
  • Humanitárius és egészségügyi erőfeszítések támogatása magas kockázatú területeken.
  • Szakértelem biztosítása inkluzív békefolyamatokban, digitális konfliktusokban és környezeti béketeremtésben.

A HD célja a globális elérést mélyíteni és erősíteni megbízható, pártatlan és független közvetítő szereplőként való identitását.

Miért kudarc a nyugati ideológia-vezérelt diplomácia Afrikában?

A nyugati diplomácia utóbbi években egyre inkább a liberális értékek – például az emberi jogok és a demokrácia – terjesztésére fókuszált, de ez nem hozott tartós eredményt. Ehelyett „nyugatiasította” ezeket az univerzálisnak szánt értékeket, és egy egész gazdaságot épített rájuk: workshopok és konferenciák sora alakult ki Afrikában, amelyek egy kis elit réteget képeztek ki. Ezek az emberek elsajátították a nyugati kódokat, de leváltak saját közösségeiktől, és nyugati ügynököknek tűntek, így az egész kezdeményezés kudarcba fulladt.

A diplomáciának pragmatikusnak kell lennie: az érdekek képviseletére, az erőszak megelőzésére és megoldására koncentráljon.

Hosszú távon érdemes befektetni az oktatásba és a köztisztviselők képzésébe – ezek nem látványosak, de tartós hatásúak, és éppen ezek hiányoznak Afrikából. Itt Magyarország oszthatja meg saját tapasztalatait.

Milyen szervezetekkel és módokon dolgozhat együtt Európa, köztük Magyarország, a Száhel-övezetben?

A legsebzettebb területeken csak néhány szervezetnek van meg a logisztikai kapacitása és a konfliktuskezelési tudása: ilyen a Nemzetközi Vöröskereszt (ICRC), az Orvosok Határok Nélkül (MSF), valamint az ENSZ nagy logisztikai ügynökségei, mint a Világélelmezési Program (WFP) vagy az UNHCR. Ezeknek sürgős támogatásra van szükségük, mivel az USA év eleji költségvetési vágásai 40-50%-kal csökkentették a forrásokat – itt Európa, így Magyarország is beléphet.

A hangsúlyt érdemes az oktatásra helyezni: Jó példák a katolikus iskolák vagy a köz-privát partnerségek, amelyek hatékonyabbak a nyilvános rendszernél. Magyar szervezetekkel – think tankekkel, vallási együttműködésért felelős államtitkársággal – cserélhetők elemzések és hálózatok. Az oktatás kulcsa a fejlődésnek és a békének, bárki legyen is hatalmon.

Amilyen gyorsan a Szovjetunió eltűnt Afrikából, olyan gyorsan tért vissza Oroszország. Forrás: Arsene Mpiana / AFP

Hogyan mediálhatók a vallási és egyéb konfliktusok a régióban, és mi lehet Magyarország szerepe?

Három fő konfliktust érdemes megkülönböztetni. Először a Száhel dzsihadista harcai: itt csak akkor lehet közvetíteni, ha a kormányok kifejezetten kérik a tárgyalásokat ellenfeleikkel – addig nem kínálható szolgáltatás. Ha mégis megtörténik, Magyarország segíthet a békemegállapodások konszolidációjában, például helyi vallási vezetőkkel vagy tuareg üzletemberekkel együttműködve.

Másodszor Szudán: ez egy proxy-háború, ahol számos ország – Egyiptom, az Emírségek, Oroszország, Ukrajna – érintett. A kulcs a szponzorok egyeztetése; az USA most próbálkozik, de szuperhatalmi befolyás kell hozzá. Az EU egységes hangja segíthet, de az Öböl-országok, Törökország, az USA és Oroszország bevonása elengedhetetlen.

Harmadszor Kelet-Kongó: itt az USA és Katar mediál, és Magyarország – más európai országokhoz hasonlóan – technikai szakértelemmel és erőforrásokkal járulhat hozzá a megállapodások végrehajtásához. Általánosságban az afrikai konfliktusokat afrikaiaknak kellene kezelniük, de jelenleg nyugati dominancia figyelhető meg. Magyarország szerepe elsősorban az implementációban lehet erős, ám a helyzet valószínűleg romlik, mielőtt javul – közben Európának saját problémáit is rendeznie kell.

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rocktoberi-2
2025. november 10. 09:24
“A Száhel-övezet egy óriási terület, amely Mauritániától a Vörös-tengerig nyúlik, érintve Szomáliát, Csádot, Eritreát és Etiópiát is. Itt a lakosság medián életkora csupán 17 év, a népességnövekedés robbanásszerű – átlagosan 6-7 gyermek jut egy nőre –, miközben az erőforrások szűkösek: kevés a termékeny föld, és az ásványkincsek sem elegendők a gazdagság megteremtéséhez.“ Tehát konferenciák nélkül is adja magát a megoldás. Fogamzásgátlás ezerrel a békefenntartók helyett. De végül is a háború is egy megoldás a népesség csökkentésére……
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2025. november 10. 08:30
Arról mélyen hallgat a cikk, hogy a franciák a frank övezettel gyakorlatilag a mai napig rabolják volt gyarmataikat, és voltaképpen ennek a gazdasági függésnek a megszakítása miatt harcolnak, meg persze minden másért is, mindenki mindenki ellen.
Válasz erre
2
0
backsplash
2025. november 10. 08:29
Pont az a hely, ahol évezredekig 10 főnél több nem jutott több egy négyzetkilométerre, mert a föld alkalmatlan a művelésre. A mostani helyzet és az áldatlan állapotok a nyugati jóemberkedésnek köszönhető. Nem fogták fel, hogy ide nem szabad kaját hozni, mert nem szűnik meg a probléma, csak többen lesznek. Igazából az ENSZ hozta a kompresszort a humanitárius lufi felfújásához azzal, hogy nekiállt a világ legtudatlanabb, ősközösségi szinten élő populációját mesterségesen felszaporítani.
Válasz erre
6
0
The Loner
•••
2025. november 10. 08:08 Szerkesztve
gyozoporgorugasa 2025. november 10. 07:52 A Csenyetei Kistérség IQ Harcosa új fejezetet nyitott a tudomány történetében! 🤓 Miután a művelődési házból kitiltották, most szabadtéren tartja interdiszciplináris előadásait a vályogkészítés és az ürgeöntés 21. századi innovációiról. Előadásai során bemutatja, hogyan lehet egy lavór, két tégladarab és egy fél flakon Hypo segítségével megvalósítani a „fenntartható vidéki fejlődést”. A közönség szerint minden mondata arany, csak kár, hogy nem érteni. De hát a zseniket mindig csak utólag ismeri el a világ Csenyetén is! 😄
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!