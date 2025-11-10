Oroszország kirántotta Franciaország lába alól a Száhelt! – Diplomáciai szakértő a Mandinernek

Bár nem közvetlen szomszédaink, ezek a problémák hatással vannak Európára, mint a „szomszédok szomszédjai”. Az elmúlt 10-15 évben a dzsihadista csoportok – mint az al-Kaida vagy az Iszlám Állam helyi szervezetei – miatt került a figyelem középpontjába, amit Európa terrorfenyegetésként értelmezett. Ma már azonban világos, hogy ezek a csoportok elsősorban helyi célokat követnek, nem globális terrorhálózatok részei. A helyzet folyamatosan romlik, miközben Európa figyelme más konfliktusokra – Ukrajnára és a Közel-Keletre – terelődik.

Miért csökkent a nyugati befolyás a Száhelben, és hogyan erősödött Oroszország szerepe?

A nyugati hatalmak – elsősorban az EU és Franciaország – által támogatott kormányok elfordultak a Nyugattól, mivel hatástalannak ítélték a segítséget, és vonzóbb alternatívát találtak Oroszországban. Ez a folyamat illeszkedik az afrikai nacionalizmus erősödéséhez, az elitellenes hangulathoz és a nyugati befolyás általános elutasításához.