Magyarország és az EU összhangban: együttműködés a Száhel-válság kezeléséért – exkluzív interjú az Unió különmegbízottjával

A kiindulópont egy őszinte és folyamatos párbeszéd kell, hogy legyen. Jobban kell figyelnünk és világosabban kell magyaráznunk saját álláspontunkat. A párbeszéd nem lehet felszínes hallgatás vagy elégtelen magyarázat. Olyan módon kell kapcsolatba lépnünk ezekkel az országokkal, hogy mindkét fél olyan munkamódszert dolgozzon ki, amely az alapvető kihívásokat célozza, nem csupán a felszíni tüneteket. Ez az egyetlen módja annak, hogy hozzájáruljunk a nagyobb társadalmi és gazdasági ellenálló képességhez, és lehetőséget teremtsünk a helyi lakosságnak arra, hogy ott éljen, ne pedig migrációra kényszerüljön. A kritikákban van némi igazság, de ez olyasmi, amit meg tudunk oldani.

Magyarország régóta működteti a Hungary Helps programot, amely az üldözött keresztény közösségek támogatását célozza. Az elmúlt években több projektet valósítottak meg a Száhelben e program keretében. Mi a véleménye erről?

Ismerem a Hungary Helps programot és Magyarország segélyezési kezdeményezéseit általánosságban. A radikális iszlám komoly probléma a régióban, de nem csak a keresztények számára – mindenkit érint. A mi megközelítésünk arra irányul, hogy jobb feltételeket teremtsünk a helyi lakosság számára anélkül, hogy kifejezetten egy vallási csoportra fókuszálnánk. Ez Magyarország megközelítésének egyik jellegzetessége.

Az utóbbi években a Száhel több globális és regionális szereplő figyelmét felkeltette, akik gyakran riválisként tekintenek egymásra. Lát olyan szereplőket, akikkel az EU együttműködhetne a régióban?

Igen, látok ilyen szereplőket. Nem feltételezhetjük, hogy kizárólagos jogunk van a Száhelre. A Száhel-országok szabadon működhetnek együtt más világrészek partnereivel. Oroszországgal teljes összeférhetetlenséget látok, de más esetekben vannak olyan területek, ahol közös nevezőt lehet találni.