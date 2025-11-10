Ft
11. 10.
hétfő
A pikóista jelölt 52-38 arányban legyőzte a fideszest, a két független 6, míg a szoci kevesebb, mint 3 százalékot kapott.

2025. november 10. 08:46

Ne legyen az, hogy arról bezzeg nem beszélek.

2025. november 10. 08:46
null
Hont András
Hont András
Facebook

Ne legyen az, hogy arról bezzeg nem beszélek, hogy tegnap Józsefvárosban időközi önkormányzati választáson a 8. számú egyéni választókerületben a pikóista jelölt 52-38 arányban legyőzte a fideszest, a két független 6, míg a szoci kevesebb, mint 3 százalékot kapott. 

Tehát: tegnap Józsefvárosban időközi önkormányzati választáson a 8. számú egyéni választókerületben a pikóista jelölt 52-38 arányban legyőzte a fideszest, a két független 6, míg a szoci kevesebb, mint 3 százalékot kapott.

Nyitókép: MTI

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
cinkegolyó
2025. november 10. 09:16 Szerkesztve
Jó nekik a Trabant, egészségükre. A napokban arra jártam az egyik klinikán, a lámpaoszlopon plakát, ilyesmi felirattal: zavarjuk ki a Fideszt Józsefvárosból. Ha fizetnének, se laknák ott a büdös, kutyapiszkos, szemetes utcákban.
Lakat1983
2025. november 10. 09:16
Ennyi örömük hadd legyen. Legalább élhetnek továbbra is nyakig a szarban. Az is valami!
lesmiserables
2025. november 10. 09:10
Mindenki tudja hogy Budapest egy okédék. Sok szabolcsi-borsodi proliból áll.
masikhozzaszolo
2025. november 10. 09:07 Szerkesztve
Én mondtam. A drogosok a drogosokra szavaznak. 2/3-al is akár! Mondtam, hogy drogos hajléktalant kellett volna a dr. szervesnő helyett indítani! Nem veszik észre, hogy egy Kocsis Máté, egy Dr. Űrorsolya irritálja (irrigálja) a márais prolit? Varjú is tovább károg Újpesten! Most akkor 11:6 maradt a viselős testület. Kéviseletről nem beszélnék.
