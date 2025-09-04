Nagy napja volt Márki-Zaynak, két helyen is teli szájjal szidhatta Orbánt – és tolhatta ezerrel Magyar Péter szekerét

Nagy napja volt kedden Márki-Zay Péternek, a 2022-ben hatalmas kudarcot elszenvedett baloldali miniszterelnök-jelöltnek. Ugyanis a sors vagy a háttérben álló bábmozgatók jóvoltából egyszerre két helyen,

az ATV-ben és a Hírklikkben is teli szájjal szidhatta Orbánt és tolhatta ezerrel Magyar Péter szekerét.

Talán ő is tartott tőle, hogy egyhamar nem lesz ilyen nagy nyilvánossága, így beleadott apait-anyait.

A gyűlölet fekete cseppjei szinte potyogtak a szája sarkából.

Annyira gyűlölködött, hogy még a Himnuszt és a Szózatot is összekeverte. Ha ugyanis a magyarok nem fogják fel, hogy a demokrácia helyreállításához az kell, hogy Magyar Péterre szavazzanak, akkor az lesz, mint a Himnuszban: „egy nemzet süllyed el”.

Csak az a baj, hogy ezt Vörösmarty írta, és a költemény címe Szózat. Ilyet egy magyarnak minimum illik tudni.

Tudjuk, az ellenzékben összekeverik a szezont a fazonnal. Nem érzik a különbséget. Mint ahogy nekik szinte mindegy az is, hogy római pápa vagy pápai roma, netán a tengeri csata csúcspontja, vagy a csengeri tata púpcsontja.

Mert nekik csak egy a fontos, a hatalom megszerzése.

Persze, úgy tesznek, mintha nem volna mindegy, ezért kiadják magukat csupa jónak. Azt mondja Márki-Zay:

Vagy egy szürke, halásos, diktátor, tolvaj, aberrált, pedofiltámogató diktatúra lesz Magyarországon, vagy sokszínűség lesz. Aki a sokszínűséget akarja, annak a Tiszára kell szavazni, punktum.” (…) „Ha a Tiszára szavazunk, akkor demokrácia lesz, ha nem őt támogatjuk, akkor meg halál lesz.”

Tudja ezt valaki követni?

Tizenhatodik éve élünk hál’ Istennek az Orbán-rendszerben, amely se nem szürke, se nem halálos, se nem aberrált, se nem tolvaj. Erre csak úgy szajkózza Márki-Zay a fentieket, mint a gyerekek a mondókát: ec-pec, kimehetsz… És lovagol rajta, nem kifelejtve a vádjai közül a lopást, a korrupciót.

Édes istenem!

Ő az, aki keresztény-jobboldalinak tartja magát, noha a teljes Tisza, Magyar Péterrel az élen, színtisztán baloldali.

Nem is lehet más, Manfred Weber ugyanis olyan értékek mentén fogadta be az EPP-be őket, hogy a hármas követelménynek eleget tesznek. Migráció, LMBTQ, háborúpártiság, Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása. Ezek után azt állítja, hogy ők ugyanúgy jobboldaliak, mint a Fidesz. Csak nem lopnak.

Hát mi ez a három követelmény, ha nem lopás?

Csak Ukrajna EU-s felvétele óriási összegeket vesz ki az uniós adófizetők zsebéből. Miközben mosolyognak hozzá és úgy tesznek, mintha ez lenne az igazi demokrácia, a jogállam. Igen, olyan, mint a pártállam idején volt. Épp a minap mondta el Tölgyessy Péter a Partizánban, hogy Magyarországban mélyen benne volt az, hogy csak a lúzerek nem próbáltak lenyúlni ezt-azt. A lenyúlás a siker titka volt. Kimondta:

A kádári világban mélyen benne volt a korrupció. Sőt! Alapétel volt, hogy nem a nagykapun kell bemenni, hanem a kiskapun. Az, hogy kerülőút kell, nem kérünk számlát, összekacsintunk, az természetesnek számított.”

Mikor Orbánék eltörölték a hálapénzt, a NAV-on keresztül ellenőrizhetővé tették a pénzmozgásokat, kifehérítették a gazdaságot, az nem volt jó. Az nem jogállam, az nem demokrácia.

Tapasztalatból tudjuk, hogy az elmúlt 16 évben Orbánnal előre ment az ország. Az élet bizonyította. És ehhez képest mindegy, akárhányszor mantrázzák, hogy Orbán lop, ők maguk vallják be, hogy Kádár-rendszer volt a korrupció melegágya. Most ugyanők akarnak visszajönni., Magyar Péterrel az élen, aki eddig még rendes állásban nem igazán dolgozott, csak protekciós helyeken nyúlt le havonta sok millió forintot. Képzeljék el, ha ő lesz a főnök, mi lesz itt? Tölgyessy szerint egyébként nagy baj lesz...