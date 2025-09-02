Ft
09. 02.
kedd
Tölgyessy Partizánnak Magyar Péter

Tölgyessy Úr – én inkább Orbán Viktornak hiszek, aki Tusványoson kijelentette, hogy nagy fölénnyel fogunk nyerni

2025. szeptember 02. 19:48

Trumpnál is már kétszer bejött.

2025. szeptember 02. 19:48
null
Horváth K. József
Horváth K. József

Ha kétszínű vagy, legalább az egyik arcod legyen szép, tanácsolta Marilyn Monroe. Nem tudom, ha Tölgyessy Péter, az SZDSZ egykori korifeusa a Partizánnak adott friss interjúja kapcsán tükörbe néz, a két arca közül találja-e szépnek valamelyiket is? 

Meglehet, hogy Tölgyessynek eleve a kétszínűség tetszik a legjobban, ezért nehéz olyan interjúját felidézni, amelyben nem a következetesen balra lejtő, egyrészt-másrészt argumentációk vitték a prímet. 

A Partizán-interjú esetében is ez volt a helyzet, ám ha valakinek volt türelme végighallgatni a kétórás beszélgetést, akkor azért kiderült, hogy Tölgyessy milyen eredményt szeretne inkább látni a 2026-os választáson. 

Egyszer csak felbukkan egy váratlan mondat:

„Akarod-e, hogy Orbán Viktor takarodjon?”

A hallgató ilyenkor csuklik egyet, mert jól tudja, hogy ez képtelenség. Még ha valaki föl is tesz ilyen kérdést, az legalább arra jó, hogy még többen nyilvánítsák ki az ellenkezőjét. 

A futballpályán szokott ez elhangzani leggyakrabban, de Tölgyessyt azért mégse soroljuk az ökölrázók szintjére. 

Ez annak kapcsán került szóba, hogy Tölgyessy arról beszélt, esélye van-e egy népszavazásszerű választásnak, mondván, a Fidesz – szerinte – leszálló ágban van. A népszavazásszerű választás kérdése szerinte az lehet: akarja-e, hogy Orbán Viktor az ismert módon folytassa a kormányzást. Erre pedig egy robbanásszerű neeem-et vízionált a kérdezett, kimondatlanul is letéve a garast Magyar Péter mellett. Ennek ellenére hozzátette: 

„Ha Magyar Péter kezébe kerül a hatalom, ebből borzalmas nagy baj származhat.” 

Mégis őt favorizálta. 

Aztán másik lehetőséget is becsempészett a mondókájába: amennyiben hagyományos választás lesz, akkor a Fidesz meg fogja nyerni. „Ismert jelöltjei vannak, hatalmas gépezete, de szoros eredménnyel meg fogja nyerni.” 

Miért lenne szoros az eredmény, adódik a kérdés? Minden az ellen szól, hogy szoros legyen. Maga Tölgyessy is elmondja, hogy „fölkészületlen”, kialakulatlan a Tisza Párt. De ennek Tölgyessy a választásokig nem tulajdonít akkora jelentőséget,

„mert a dolog nem arról szól, hogy a Tisza Párt győzzön-e, hanem hogy menjen-e Orbán Viktor?”

Aztán kimondja a durva kérdést: Akarod-e, hogy Orbán Viktor takarodjon? Ezt nyilván azért teszi, hogy belopja a gondolatot a hallgatóság agyába. Mert erre a sötét megfogalmazásra többen emlékeznek majd, mint a korrektre, ezért tövig nyomta a gázt. Ezzel arra utalt, hogy ő is jobban örülne a változásnak. 

Én Orbán Viktornak hiszek inkább, aki Tusványoson kijelentette, nagy fölénnyel fogunk nyerni. Trumpnál is már kétszer bejött.

Tölgyessy azzal is a Tisza javára zúzza a lelkeket, hogy elmondja, ha érvényesül a magyarok millióinak akarata és marad a Fidesz-rendszer, az sem fog jobbat hozni, mert lefelé menő ágban van. Érdekes összehasonlítás. Ha valaki a csúcsról indul és tesz egy-két lépést lefelé, az miért nem jobb a magyaroknak, mint ha valaki a hegy lábánál botorkál és keresi az utat a felfelé?

És ő a vezér. Anyám, borogass!

A magát tárgyszerűnek beállítani akaró Tölgyessy kijelenti:

„A kihívás az az, hogy ez egy borzalmasan rossz rendszer és el kell pusztítani.”

Ezt mondja az a szadeszes elemző, aki már a rendszerváltás hajnalán meg akarta fosztani a magyarokat a szabadságuktól. Antikommunistának hazudva magukat közel voltak ahhoz, hogy ők nyerjék meg a diktatúra leváltásáról szóló történelmi választást. S amikor győzött az MDF, nem sokkal később már taxisblokádot szerveztek, hogy megdöntsék a hatalmat, Göncz Árpád közreműködésével. 

Ahogy Kövér László mondta, kommunista kutyából nem lesz demokratikus szalonna. Az SZDSZ mindig kétszínű volt. Sőt, szélsőségesen baloldali. 

Tölgyessynek is nyilvánvalóan kétszínű a lelke. Ha Marilyn Monroe élne, biztosan nem tetszene neki. 

***

(Nyitókép: MTI/MTVA/Koszticsák Szilárd)

