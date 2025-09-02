Tölgyessy Úr – én inkább Orbán Viktornak hiszek, aki Tusványoson kijelentette, hogy nagy fölénnyel fogunk nyerni

Azt az embert ugyanis, aki 16 év alatt, ekkora brüsszeli ellenszélben ilyen stabil állapotban tartotta az országot, ahol folyamatosan emelkedtek a bérek, a családpolitika ilyen látványos fordulatot vett, ahol megtartották a rezsicsökkentést, a 13. havi nyugdíjat és még sorolhatnánk a magyar emberek érdekében hozott intézkedéseket, ott hogyan tehető föl egyáltalán az ilyen sértő kérdés?

A futballpályán szokott ez elhangzani leggyakrabban, de Tölgyessyt azért mégse soroljuk az ökölrázók szintjére.

Ez annak kapcsán került szóba, hogy Tölgyessy arról beszélt, esélye van-e egy népszavazásszerű választásnak, mondván, a Fidesz – szerinte – leszálló ágban van. A népszavazásszerű választás kérdése szerinte az lehet: akarja-e, hogy Orbán Viktor az ismert módon folytassa a kormányzást. Erre pedig egy robbanásszerű neeem-et vízionált a kérdezett, kimondatlanul is letéve a garast Magyar Péter mellett. Ennek ellenére hozzátette:

„Ha Magyar Péter kezébe kerül a hatalom, ebből borzalmas nagy baj származhat.”

Mégis őt favorizálta.

Aztán másik lehetőséget is becsempészett a mondókájába: amennyiben hagyományos választás lesz, akkor a Fidesz meg fogja nyerni. „Ismert jelöltjei vannak, hatalmas gépezete, de szoros eredménnyel meg fogja nyerni.”

Miért lenne szoros az eredmény, adódik a kérdés? Minden az ellen szól, hogy szoros legyen. Maga Tölgyessy is elmondja, hogy „fölkészületlen”, kialakulatlan a Tisza Párt. De ennek Tölgyessy a választásokig nem tulajdonít akkora jelentőséget,

„mert a dolog nem arról szól, hogy a Tisza Párt győzzön-e, hanem hogy menjen-e Orbán Viktor?”

Aztán kimondja a durva kérdést: Akarod-e, hogy Orbán Viktor takarodjon? Ezt nyilván azért teszi, hogy belopja a gondolatot a hallgatóság agyába. Mert erre a sötét megfogalmazásra többen emlékeznek majd, mint a korrektre, ezért tövig nyomta a gázt. Ezzel arra utalt, hogy ő is jobban örülne a változásnak.