Molnár Áron „noÁr” átlépte a vörös vonalat: így még senki nem beszélt Magyarország miniszterelnökével (VIDEÓ)

Noár, azaz Molnár Áron, A mi kis falunk Matyija ki akarja provokálni, hogy úgy tekintsünk rá, mint Rákosi Matyira az antikommunisták a kocsmában. Utálattal. Olyan otrombán trágárkodva beszélt Orbán Viktorról, hogy így még a kocsmában sem beszélnek egymással az ivócimborák,

nemhogy a nyilvánosságban a miniszterelnökkel.

Ebből is látszik, hogy Noár Matyinak fogalma sincs az illemről, a modortalanságról annál több. Már az is ebbe a kategóriába tartozik, hogy azt mondja:

„Viktorom, vezérem, az én Temus Putyinom!”

Ezzel ugye arra célozhat, hogy a magyar miniszterelnök csupán olcsón megvehető vezérutánzat lenne, miközben az egész világ tisztában van vele, hogy Trump azért ilyen következetesen békepárti, azért akar eljárást sürgetni Soros György és fia büntetőjogi felelősségre vonására, mert a pszichopatákból álló csoportjuk hatalmas károkat okozott az USA-nak és szerte a világon, nem mellesleg Magyarországnak, a demokraták (komcsik) érdekében. És ezt Orbán is megerősítette benne.

Éppen az a baj, hogy Orbán nem megvehető, egyáltalán nem „Temus Putyin”, mert tisztán látja, ha behódolna a sorosista, bűnben fogant brüsszeli baloldal zsarolásának, akkor a migránsok, az ukrán háború, az LMBTQ lobbi elterjedése miatt kipusztulna Magyarország, ahogy

Nyugat-Európa legtöbb uniós országa már öles léptekkel masírozik ezen az úton.

Hozzájuk képest itt még – ahogy mondani szokták – Hawaii, dizsi, napfény van, nem véletlenül költöznek tömegével hazánkba, biztonságot keresve és találva, németek, hollandok, svédek, franciák, belgák.

Noár Matyi a komcsi Rákosi Matyi világától lenne boldog. Mert ugye most is szívesen nevezi függetlennek magát.

A hazai független-objektívekről meg tudjuk, hogy tőről metszett komcsik vagy liberálisok, csak nem merik ezt bevallani.

Azt ATV-ben erről így beszél: „(…) Ezt a fajta függetlenségemet csak úgy tudom megőrizni, ha nem rakom le a voksom egyik párt mellett sem. Ettől függetlenül 2026-ban valószínűleg a Tiszára fogok szavazni, mert nagyon várom a kétharmados változást vagy a kormányváltást.(…)”

Ő ugye annyira független, hogy bejelenti: a Tiszára fog szavazni.

Vagyis teljesen hülyének néz mindenkit, akikhez eljutnak a mocskos szavai.

Épp annyira elvetemült, magának mindent megengedő, a józan észt elvtársának soha nem tekintő Matyika, mint a magát ugye bolondnak tartó, szellemtelen főnöke, Pojáca Peti.

Épp ezért szemrebbenés nélkül hazudik Orbán Viktor horvátországi szabadságáról. A miniszterelnök jó előre bejelentette, hogy egy mindenki által kibérelhető, tehát nem különleges vitorláson tölti nyári szabadidejének egy részét, nem yachton, ahogy Noár Matyi hazudja. S legnagyobb bánatára magával vitte munkatársait is, hogy közösen győzelmi tervet készítsenek. Hitetlenkedik azon, hogy mindenki kifizette a ráeső költséget, beleértve a repülőgépbérlését, majd

olyan durván kérdezi fel a kormányfőt orális és hagyományos nemi aktust emlegetve,

hogy hétköznapi beszédben sem használ ilyet az ember, nemhogy a nyilvánosság előtt, amikor a miniszterelnöknek címzi a szövegét.

Nyilvánvalóan sértegetni akarja, tudomást sem véve arról, hogy Orbán nem automatán nyerte a pozícióját, hanem milliók szavaztak rá. Milliók azért, mert ez nekik jó, s egyáltalán nem akarnak a helyzeten változtatni.

De A mi kis falunk Noár Matyija Rákosi Matyival ért egyet, aki diktatúrába kormányozta az országot, nem engedve beleszólni az alattvalóit – mert így tekintett a magyarokra – a mindennapi ügyek intézésébe.

Noár Matyi azért szónokol, hogy a rendszerváltoztatás előtti idők jöjjenek vissza.

Azt mondja: „Itthon még van 7 kemény hónapod, mielőtt megbuksz.” És a középső ujját kinyújtva kíván minden jót Orbánnak.

Noár Matyi nem gondolhat másra, csak a kisebbség uralmára a többség fölött. Úgy ahogy anno a törpe kisebbség Szentpéterváron, magát többségnek – bolseviknak – hazudva megdöntötte a cári rendszert, vagy ahogy az Európai Bizottság akar politikai vezetőként uralkodni az egész kontinensen, miközben senki nem választotta meg. Ezért az volna a dolga, hogy a választott vezetők – köztük Orbán Viktor – akarata szerint cselekedjen. S aki erre figyelmezteti és ellenáll az erőszakos törekvéseinek, azon gúnyolódik, próálja nevetségessé tenni és a vesztét jövendölni.

Én a helyében tartanék attól, hogy a magyarok milliói fogják középső ujjukat felemelni a Magyar Péterek, Noár Matyik felé jövő áprilisban.

***

(Nyitókép: Molnár Áron Facebook-oldala)

***