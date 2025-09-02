Ft
09. 02.
kedd
Tölgyessy Péter megint bement a Partizánba, az orákulum szólásra emelkedett

2025. szeptember 02. 08:35

Ha mégis az alkalmasság lesz a tét, Magyar Péter könnyen elhasalhat, győzelméből viszont borzalmas baj származhat az elemző szerint.

2025. szeptember 02. 08:35
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Facebook

„Tölgyessy Péter megint bement a Partizánba, az orákulum szólásra emelkedett. Viccet félretéve: mindig érdemes figyelni arra, amit a veterán ex-politikus/elemző mond, ráadásul a nyáron a Puzsér-féle Ingában is fellépett, átjárhatja az ellenzéki hangulat.

Néhány kiemelés az interjú kapcsán. Egyrészt: Tölgyessy szerint Orbán Viktor lejtmenetben van, de ezt már hallottuk korábban, 2022 előtt is. Kezeljük a helyén.

Aztán: az európai, illetve a nyugati elit leszerepelt, megbukott, vége, az öreg kontinens gazdasági állapotát illetően (sajnos) Orbánnak igaza van, Amerika és Kína elhúz mellettünk, nincs beleszólásunk a dolgok menetébe. De Ukrajnát azért nagy erőkkel támogatni kéne, ha jól értjük, mert ugye az oroszok gonoszok.

Ami az itthoni dolgokat illeti, számos, a társadalom jólétét érdemben javító intézkedés élesedik mostantól, közben a bérek is növekednek, ha csak ezen múlna, a kormány újrázna, véli az elemző. És lehet, ezen (is) fog. Ez még nem dőlt el.

Na de lehet, ez egy »népszavazás« lesz kvázi arról, Orbán vagy ne Orbán, ebben az esetben jövő áprilisban mindegy, kik az egyéni jelöltek a Tiszánál, s mennyire kompetens/elfogadható egyáltalán a kihívó. Ha mégis az alkalmasság lesz a tét, akkor Magyar Péter könnyen elhasalhat.

És akkor innentől egy szó szerinti idézet: »Nem volt még az újabb kori magyar történelemben ennyire felkészületlen és ennyire alakulatlan párt, mint a Tisza Párt, de ennek a választásokig nem tulajdonítok túl nagy jelentőséget, mert a dolog nem arról szól, hogy a Tisza-párt győzzön-e, hanem, hogy menjen-e Orbán Viktor. De ez csak a választásokig van így, amint az ő kezébe kerül a hatalom, mármint a győztes kezébe, ebből borzalmas nagy baj származhat, de erről majd később beszéljünk.«

Megfontolásra javaslom Tölgyessy Péter mondatait minden kedves honfitársamnak, különösen az adóemelési tervek, a szakpolitikai viták kiiktatása és a különböző hazugságok dacára is Magyar Péterért rajongók számára.”

Nyitókép: Partizán/Youtube

 

westend
2025. szeptember 02. 09:03
Trüpéma 2025. szeptember 02. 08:52 " a Tisza egy olyan párt, amiben minden megvan ami a Fidesz sajátja " - ez egy blőd sületlenség. A Tsz-pártnak nulla köze van a fideszhez. A poloska szektája egy bosszúvágyó proli bagázs a maga ostoba harsányságával, és szokásosan a moslékból mellécsapódó pénzéhes senkiháziakkal.
Válasz erre
0
0
Trüpéma
2025. szeptember 02. 08:52
Ebben teljesen egyetértek vele, logikus. Egyelőre nem látok olyan átlagos Tisza szavazót, akit ez elriasztana. Végülis a Tisza egy olyan párt, amiben minden megvan ami a Fidesz sajátja negatív értelemben - csak még kicsiben, nem fejlődött ki társadalmi valósággá - egyvalami hiányzik belőle: Az a spiritusz amiért mégis leadtuk a voksunkat a Fideszre, látva a negatívumokat. Egyet azonban nem nyújthat a Fidesz győzelem: Orbán Viktor megalázásának kéjes ígéretét.
Válasz erre
3
2
westend
2025. szeptember 02. 08:51
"ebből borzalmas nagy baj származhat, de erről majd később beszéljünk" - vagyis továbbra is a lényeg az o1gé, a tsz-csürhe alkalmatlansága nem gond. Épp mint anno a fikazabáló horn: 'fontosabb hogy mi történik az szdsz-el, mint az hogy mit lesz az országgal'..
Válasz erre
4
0
yalaelnok
2025. szeptember 02. 08:38
tölgyessy részeg lehetett, akkora baromságokat mondott. Nem lehet komolyan venni.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!