„Tölgyessy Péter megint bement a Partizánba, az orákulum szólásra emelkedett. Viccet félretéve: mindig érdemes figyelni arra, amit a veterán ex-politikus/elemző mond, ráadásul a nyáron a Puzsér-féle Ingában is fellépett, átjárhatja az ellenzéki hangulat.

Néhány kiemelés az interjú kapcsán. Egyrészt: Tölgyessy szerint Orbán Viktor lejtmenetben van, de ezt már hallottuk korábban, 2022 előtt is. Kezeljük a helyén.

Aztán: az európai, illetve a nyugati elit leszerepelt, megbukott, vége, az öreg kontinens gazdasági állapotát illetően (sajnos) Orbánnak igaza van, Amerika és Kína elhúz mellettünk, nincs beleszólásunk a dolgok menetébe. De Ukrajnát azért nagy erőkkel támogatni kéne, ha jól értjük, mert ugye az oroszok gonoszok.

Ami az itthoni dolgokat illeti, számos, a társadalom jólétét érdemben javító intézkedés élesedik mostantól, közben a bérek is növekednek, ha csak ezen múlna, a kormány újrázna, véli az elemző. És lehet, ezen (is) fog. Ez még nem dőlt el.

Na de lehet, ez egy »népszavazás« lesz kvázi arról, Orbán vagy ne Orbán, ebben az esetben jövő áprilisban mindegy, kik az egyéni jelöltek a Tiszánál, s mennyire kompetens/elfogadható egyáltalán a kihívó. Ha mégis az alkalmasság lesz a tét, akkor Magyar Péter könnyen elhasalhat.

És akkor innentől egy szó szerinti idézet: »Nem volt még az újabb kori magyar történelemben ennyire felkészületlen és ennyire alakulatlan párt, mint a Tisza Párt, de ennek a választásokig nem tulajdonítok túl nagy jelentőséget, mert a dolog nem arról szól, hogy a Tisza-párt győzzön-e, hanem, hogy menjen-e Orbán Viktor. De ez csak a választásokig van így, amint az ő kezébe kerül a hatalom, mármint a győztes kezébe, ebből borzalmas nagy baj származhat, de erről majd később beszéljünk.«

Megfontolásra javaslom Tölgyessy Péter mondatait minden kedves honfitársamnak, különösen az adóemelési tervek, a szakpolitikai viták kiiktatása és a különböző hazugságok dacára is Magyar Péterért rajongók számára.”

Nyitókép: Partizán/Youtube