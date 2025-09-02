Kész röhej: bement a Partizánba Tölgyessy és leszögezte, a Tisza Pártból „borzalmas nagy baj származhat, de erről majd később beszéljünk”

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – Tarr Zoltán a Tisza adótervéről
A Tisza alelnökének újabb vállalhatatlan kijelentései kerültek napvilágra.
A politológus szerint „nem volt még az újabb kori magyar történelemben ennyire felkészületlen és ennyire alakulatlan párt, mint a Tisza-párt”, de erről csak a választások után kell beszélni.
Tölgyessy Péter a Tarr Zoltán-féle SZJA-botrány közepén bement a Partizánba, majd szeptember elsején kijelentette,
nem volt még az újabb kori magyar történelemben ennyire felkészületlen és ennyire alakulatlan párt, mint a Tisza-párt”.
A politológus leszögezte emellett, hogy „ennek a választásokig nem tulajdonítok túl nagy jelentőséget, mert a dolog nem arról szól, hogy a Tisza Párt győzzön-e, hanem, hogy menjen-e Orbán Viktor.”
De szerinte ez csak és kizárólag a választásokig van így,
„amint az ő kezébe kerül a hatalom, mármint a győztes kezébe, ebből borzalmas nagy baj származhat, de erről majd később beszéljünk.”
