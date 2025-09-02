Ft
Ft
27°C
17°C
Ft
Ft
27°C
17°C
09. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Tölgyessy Péter Partizán botrány

Kész röhej: bement a Partizánba Tölgyessy és leszögezte, a Tisza Pártból „borzalmas nagy baj származhat, de erről majd később beszéljünk”

2025. szeptember 02. 08:39

A politológus szerint „nem volt még az újabb kori magyar történelemben ennyire felkészületlen és ennyire alakulatlan párt, mint a Tisza-párt”, de erről csak a választások után kell beszélni.

2025. szeptember 02. 08:39
null

Tölgyessy Péter a Tarr Zoltán-féle SZJA-botrány közepén bement a Partizánba, majd szeptember elsején kijelentette, 

nem volt még az újabb kori magyar történelemben ennyire felkészületlen és ennyire alakulatlan párt, mint a Tisza-párt”.

A politológus leszögezte emellett, hogy „ennek a választásokig nem tulajdonítok túl nagy jelentőséget, mert a dolog nem arról szól, hogy a Tisza Párt győzzön-e, hanem, hogy menjen-e Orbán Viktor.”

De szerinte ez csak és kizárólag a választásokig van így, 

„amint az ő kezébe kerül a hatalom, mármint a győztes kezébe, ebből borzalmas nagy baj származhat, de erről majd később beszéljünk.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: YouTube-képernyőkép

Összesen 40 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
juppiter
2025. szeptember 02. 09:22
Nekem mindig rejtély volt ez a figura. Olyan sok emberrel tudta elhitetni, hogy okos meg mérsékelt, meg tudomisén. Én mindig rosszul voltam a nyakatekert, fontoskodó megközelítéseitől. Ebben semmi nem változott.
Válasz erre
0
0
totumfaktum-2
2025. szeptember 02. 09:18
Később? Akkor mi lesz? És miért szavazzon a magyar választó egy olyan pártra, amelyikről ha tudná hogy miket tervez, még a párvezetők szerint sem szavazna rá? Valamelyik tiszás ügynök elárulná nekem?
Válasz erre
1
0
robertdenyiro
2025. szeptember 02. 09:16
Tehát a választások után fogja majd elárulni hogy milyen borzalmasan nagy baj származhatott volna ebből, de szerencsére a tisza elbuktaí így minden rendben. Azért csak utána, hogy most ne borzolja a kedélyeket feleslegesen.
Válasz erre
1
0
Boruss Demeter
2025. szeptember 02. 09:16
Weymarizmus lvl999
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!