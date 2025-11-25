Kapaszkodjon: Magyar Péter ezúttal a 444.hu cikkével nem volt maradéktalanul elégedett (FOTÓ)

Itt az újabb bizonyíték, helyére került a Tisza Párt – ennek Magyar Péter nagyon nem fog örülni (Videó)
Némelyik jelölt rendelkezik közéleti múlttal, amelyeket Magyar Péter vagy nem vett észre, vagy tudatosan emiatt került rájuk a választás.
A Tisza párt elnökének most sem tetszett valami.
A 444.hu arról számolt be, hogy a Tisza belső előválasztásának első fordulója lezárult. Körzetenként három indulóból egy kiesett, miközben az ismert jelöltek, köztük Ruszin-Szendi és Tarr Zoltán is jellemzően továbbjutottak. A 444 megjegyezte, hogy ők csak a második helyen végeztek.
Mint ismert: múlt hét elején, éjszakába nyúlóan de végre megismerhettük a Tisza jelölt-jelöltjeit. Többségük nem rendelkezik közéleti múlttal, de egy-két induló számára nem újdonság a politika, és van beágyazottságuk más pártokhoz.
Magyar Péter sokszor hangsúlyozta, hogy egyik oldallal sem hajlandó közösséget vállalni, a jelöltek múltja, kapcsolati hálója azonban másról árulkodik. A Mestertervben pár példa alapján le is vezettük, hova köthetők ezek az emberek. A videót fentebb meg is tekintheti.
A műsor legutóbbi adásában ugyanis többek között a Tisza Baranya vármegyében induló jelöltjeit is megvizsgáltuk, mivel őket hozták nyilvánosságra először. Az indulók közt ott van Ruzsa Diána, aki a hűtlen kezeléssel gyanúsított, szocialista kötődésű pécsi alpolgármesternek, Ruzsa Csabának a húga. Szintén Pécsett indulna a Tisza párt színeiben Járosi Péter, aki Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége alatt kincstári igazgató volt. A Baranya 03-mas választókerületben pedig egy Puch Lászlóhoz köthető civilszervezet önkormányzati képviselője, bizonyos Rózsahegyi Áron is megméreti magát.
A 444 cikkében kiemelte, hogy a polgármesterek közül ketten, Kovács Róbert Vid és Sike Ferencné is kiestek. A közéletből ismertebb szereplők közül váratlanul kiesett a Tisza elismert EU-diplomatája, Hajdú Márton.
Ezt is ajánljuk a témában
Némelyik jelölt rendelkezik közéleti múlttal, amelyeket Magyar Péter vagy nem vett észre, vagy tudatosan emiatt került rájuk a választás.
Magyar Péter ezt sem hagyhatta szó nélkül és a lap közösségi-oldalán, a cikk alatti kommentek között ezt ki is fejezte.
Jó kis hangulatkeltő cím. Se jelöletek, se képviselők nem voltak...”
– elégedetlenkedett Magyar Péter.
A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.
Nyitókép forrása: Kisbenedek Attila / AFP