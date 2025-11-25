Kapaszkodjon: Magyar Péter ezúttal a 444.hu cikkével nem volt maradéktalanul elégedett (FOTÓ)

A 444.hu arról számolt be, hogy a Tisza belső előválasztásának első fordulója lezárult. Körzetenként három indulóból egy kiesett, miközben az ismert jelöltek, köztük Ruszin-Szendi és Tarr Zoltán is jellemzően továbbjutottak. A 444 megjegyezte, hogy ők csak a második helyen végeztek.

Mint ismert: múlt hét elején, éjszakába nyúlóan de végre megismerhettük a Tisza jelölt-jelöltjeit. Többségük nem rendelkezik közéleti múlttal, de egy-két induló számára nem újdonság a politika, és van beágyazottságuk más pártokhoz.