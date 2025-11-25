Ft
11. 25.
kedd
Tisza Párt Magyar Péter 444

Kapaszkodjon: Magyar Péter ezúttal a 444.hu cikkével nem volt maradéktalanul elégedett (FOTÓ)

2025. november 25. 19:54

A Tisza párt elnökének most sem tetszett valami.

2025. november 25. 19:54
null

A 444.hu arról számolt be, hogy a Tisza belső előválasztásának első fordulója lezárult. Körzetenként három indulóból egy kiesett, miközben az ismert jelöltek, köztük Ruszin-Szendi és Tarr Zoltán is jellemzően továbbjutottak. A 444 megjegyezte, hogy ők csak a második helyen végeztek.

Mint ismert: múlt hét elején, éjszakába nyúlóan de végre megismerhettük a Tisza jelölt-jelöltjeit. Többségük nem rendelkezik közéleti múlttal, de egy-két induló számára nem újdonság a politika, és van beágyazottságuk más pártokhoz. 

Magyar Péter sokszor hangsúlyozta, hogy egyik oldallal sem hajlandó közösséget vállalni, a jelöltek múltja, kapcsolati hálója azonban másról árulkodik. A Mestertervben pár példa alapján le is vezettük, hova köthetők ezek az emberek. A videót fentebb meg is tekintheti.

A műsor legutóbbi adásában ugyanis többek között a Tisza Baranya vármegyében induló jelöltjeit is megvizsgáltuk, mivel őket hozták nyilvánosságra először. Az indulók közt ott van Ruzsa Diána, aki a hűtlen kezeléssel gyanúsított, szocialista kötődésű pécsi alpolgármesternek, Ruzsa Csabának a húga. Szintén Pécsett indulna a Tisza párt színeiben Járosi Péter, aki Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége alatt kincstári igazgató volt. A Baranya 03-mas választókerületben pedig egy Puch Lászlóhoz köthető civilszervezet önkormányzati képviselője, bizonyos Rózsahegyi Áron is megméreti magát. 

A 444 cikkében kiemelte, hogy a polgármesterek közül ketten, Kovács Róbert Vid és Sike Ferencné is kiestek. A közéletből ismertebb szereplők közül váratlanul kiesett a Tisza elismert EU-diplomatája, Hajdú Márton.

Magyar Péter ezt sem hagyhatta szó nélkül és a lap közösségi-oldalán, a cikk alatti kommentek között ezt ki is fejezte. 

Jó kis hangulatkeltő cím. Se jelöletek, se képviselők nem voltak...”

 – elégedetlenkedett Magyar Péter.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.

 

Kép forrása: képernyőfotó

Nyitókép forrása: Kisbenedek Attila / AFP

Giszdúr
2025. november 25. 22:51
A 444 szerintem leginkább azzal triggereli Magyart, hogy júliusi képeket tesz be a cikkeihez, amiken még "nekünk csak Ilonával" látható.
5m007h 0p3ra70r
2025. november 25. 21:32
Lakcímkártya fotót is kellett feltölteni a regisztrációkor, hogy szavazhass. Ezt pl. ma hallottam. Hát nem volt még elég az adatokból?
RigbyMordecai
2025. november 25. 20:54
Ostoba 444, már kipukkadtok a sz*rtól, amit eddig nyeltetek, a fületeken folyik ki már a sok f*s, a nyelvetek meg már gombás a talpnyalástól, amit ennek a MP1F-nak lealázkodtatok, és még mindig nem elég nektek????? A gerincetek már karika alakú, annyit hajladoztatok előtte, és mégis, a jutalmatok, hogy ugyanúgy tapos végig rajtatok, mint a számára ellenséges, őt elemző jobboldali sajtón... Ha nekem ilyeneket szólogatna be, én vágnám pofán egy szálkás deszkával. De ti újra és újra csak éltetitek őt, áltatjátok, altatjátok az olvasóitokat ...Hát skacok, egy ország röhög rajtatok. De gondolom, ha mégis csináljátok, akkor megérheti, biztos rengeteg pénzt kaphattok érte... Fiúk, ehhez csak annyit mondhatok, jó étvágyat a sz*rhoz! És elv-társ laptársaitoknak is....
minarik
2025. november 25. 20:40
Azt látom, hogy én továbbjutottam, de most a Gyula vagy az Ottó a másik. A f.szom se tudja, hogy melyik (a) szív.
