Index Tisza Magyar Péter adócsomag

A Fidesz és az őt támogató kormánymédia kapott egy nagy esélyt

2025. november 25. 14:50

A se fideszes, se tiszás választópolgár számára nagyon is jól lefordítható azon üzenet, hogy emelkedhet az adófizetési kötelezettsége.

2025. november 25. 14:50
Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
„Nagyon kellemetlen Magyar Péter pártjára nézve az Index mai cikke. Az elkötelezett híveket ez persze nem ingatja meg, szerintük az Index hazudik, »az első szótól az utolsóig«. Csakhogy az Index cikke ezúttal fényképeket, aláírásokat is mellékelt a megszorítások, adóemelések sorát tartalmazó állítólagos programhoz- vagy tervezethez. Akik mindenáron kormányváltást-, rendszerváltozást akarnak, mélyen hisznek Magyar Péterben, azokat ez sem érdekli, ők aligha hisznek az Indexnek.

Csakhogy nem mindenki Magyar Péter-fan. A gond ott lehet, hogy a se fideszes, se tiszás választópolgár számára nagyon is jól lefordítható azon üzenet, hogy emelkedhet az adófizetési kötelezettsége, azaz:  ha jön Magyar Péter, jön az évi 18 ezer forintos macska-és kutyaadó is. A Fidesz és az őt támogató kormánymédia kapott egy nagy esélyt a Tisza elleni negatív kampányra és arra, hogy eltántorítsa a kormányváltástól a szavazók többségét.

Persze, április 12-éig még van annyi idő, hogy a Fideszt és a kormányt érintő kínos, leleplező anyagok lássanak napvilágot. Csapás itt, ellencsapás amott...”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

elcapo-2
2025. november 25. 16:42
Ezeket a tiszás agyhalottakat azt sem érdekli, hogy ők is szopnának, csak menjen az Orbán......lobotómia volt a szektában, újra jkell nyitni az OPNI-t!....azt is a balfasz elődjük a böszme záratta be!
kovsa2
2025. november 25. 16:39
"Akik mindenáron kormányváltást-, rendszerváltozást akarnak, mélyen hisznek Magyar Péterben, azokat ez sem érdekli, ők aligha hisznek az Indexnek." Ezért mondjuk rájuk, hogy ezek egy szekta tagjai. A messiás urat követik, süketen, vakon, tűzön-vízen át.
machet
2025. november 25. 16:38
Neked az anyád p...t NAT.
Hotten Totta
2025. november 25. 16:38
Nem lesz GYED? Gyerekeknek nem jár ingyenes eü ellátás? Gyermek utáni adókedvezmény 30 %-os csökkentés? Ezt így hogy?
