„Nagyon kellemetlen Magyar Péter pártjára nézve az Index mai cikke. Az elkötelezett híveket ez persze nem ingatja meg, szerintük az Index hazudik, »az első szótól az utolsóig«. Csakhogy az Index cikke ezúttal fényképeket, aláírásokat is mellékelt a megszorítások, adóemelések sorát tartalmazó állítólagos programhoz- vagy tervezethez. Akik mindenáron kormányváltást-, rendszerváltozást akarnak, mélyen hisznek Magyar Péterben, azokat ez sem érdekli, ők aligha hisznek az Indexnek.

Csakhogy nem mindenki Magyar Péter-fan. A gond ott lehet, hogy a se fideszes, se tiszás választópolgár számára nagyon is jól lefordítható azon üzenet, hogy emelkedhet az adófizetési kötelezettsége, azaz: ha jön Magyar Péter, jön az évi 18 ezer forintos macska-és kutyaadó is. A Fidesz és az őt támogató kormánymédia kapott egy nagy esélyt a Tisza elleni negatív kampányra és arra, hogy eltántorítsa a kormányváltástól a szavazók többségét.