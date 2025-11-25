Ft
Ft
6°C
-2°C
Ft
Ft
6°C
-2°C
11. 25.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 25.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Fidesz gyermekvédelem Európai Bizottság Schaller-Baross Ernő

Figyelmeztették a magyarokat: a Tisza kiberbiztonságról szónokol, de egy alkalmazás adatait sem képesek megvédeni

2025. november 25. 20:15

A Fidesz képviselője arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyerekek internetes védelme nem az európai Bizotság, hanem a szülők és atagállamok hatásköre.

2025. november 25. 20:15
null

A gyermekvédelem a szülők és a tagállamok feladata, nem az Európai Bizottságé – jelentette ki Schaller-Baross Ernő a Fidesz EP-képviselője, és figyelmeztetett, a Bizottság nem veheti át a szülők, a közösségek és a nemzeti jogalkotók helyét.

Felszólalásában felhívta a figyelmet, hogy a gyermekvédelemről szónokló tiszás képviselő, Dávid Dóra éveken át annál a tech óriásvállalatnál dolgozott, amely behúzta a kiskorúakat a függőség és az online veszélyek világába, majd megjegyezte, hogy a Tisza Párt mindenkit kiberbiztonsági és digitális kérdésekről oktat ki, miközben a saját applikációjuk adatait sem voltak képesek megvédeni.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van
Tovább a cikkhezchevron

„Brüsszel újra megpróbálja kiterjeszteni a hatásköreit, de mi világossá tesszük: a gyermekeink jövőjéről és biztonságából nem engedünk!”  – hívta fel a figyelmet.

Hozzátette: 

„A gyerekeket meg kell védeni – de nem Brüsszel túlhatalmával, hanem a nemzeti hatáskörök és a szülői jogok tiszteletben tartásával.”

Nyitókép: TISZA Párt Facebook-oldala


 

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!