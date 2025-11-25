Figyelmeztették a magyarokat: a Tisza kiberbiztonságról szónokol, de egy alkalmazás adatait sem képesek megvédeni

A gyermekvédelem a szülők és a tagállamok feladata, nem az Európai Bizottságé – jelentette ki Schaller-Baross Ernő a Fidesz EP-képviselője, és figyelmeztetett, a Bizottság nem veheti át a szülők, a közösségek és a nemzeti jogalkotók helyét.

Felszólalásában felhívta a figyelmet, hogy a gyermekvédelemről szónokló tiszás képviselő, Dávid Dóra éveken át annál a tech óriásvállalatnál dolgozott, amely behúzta a kiskorúakat a függőség és az online veszélyek világába, majd megjegyezte, hogy a Tisza Párt mindenkit kiberbiztonsági és digitális kérdésekről oktat ki, miközben a saját applikációjuk adatait sem voltak képesek megvédeni.