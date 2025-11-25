„Valami elromlott az MLSZ és a szurkolók között” – Csányi Sándor bocsánatkérést várt volna az anyázó drukkerektől

Csányi Sándor: „A minimumcélt sem sikerült teljesíteni” – ezt várja az MLSZ Marco Rossitól
Az MLSZ elnöke érveket és kritikákat is megfogalmazott.
Az MLSZ-elnök szokatlanul szókimondóan beszélt a szurkolókkal elmérgesedett viszonyról is. Csányi Sándor a saját büszkeségét félretéve most békejobbot nyújt a drukkereknek a magyar válogatott érdekében.
A kapitánykérdés eldöntése mellett is számos fontos témáról beszélt szokatlan, már-már tabudöntögető őszinteséggel Csányi Sándor MLSZ-elnök csütörtök este az M4 Sporton. A szervezet első embere azok után, hogy kiállt Marco Rossi mellett, a szövetségnek a szurkolókkal való, jó ideje finoman szólva is ambivalens viszonyát vette napirendre, kijelentve, a korábbi sérelmeket félretéve kész békejobbot nyújtani a nagyobb ügy, a magyar válogatott érdekében.
Csányi Sándor nem is próbálta tagadni a tagadhatatlant, vagyis hogy az utóbbi időben meglehetősen elmérgesedett a viszony az MLSZ és a magyar nemzeti csapat szurkolótábora között (ami abban csúcsosodott ki, hogy a szövetség a sorsdöntő, írek elleni vb-selejtezőre már a lelátói élőképet sem engedélyezte a dühös drukkereknek). Ezúttal viszont békülékenyebb hangnemet ütött meg, miközben elismerte, eddig ő maga is gátja volt a viszony rendezésének. „Valami elromlott az MLSZ és a szurkolók között, de ezt szeretnénk helyrehozni. Korábban is voltak már szurkolói kezdeményezések különböző egyeztetésekre, ezek elől én zárkóztam el, mert őszintén szólva valamiféle
bocsánatkérést vártam volna. Nem is a b*zi meg a sz*rházi MLSZ miatt, mert ez előfordul futballpályákon, hanem azért a bizonyos rigmusért, hogy "Csányi, te állat, b... meg az anyádat." Úgy gondoltam, ezért joggal várok el egy elnézést, ennyi elég is lett volna. De végül beláttam, ez nem lehet akadálya annak, hogy elkezdődjön egy párbeszéd, elvégre senkinek sem érdeke a válogatott körüli rossz viszony tartós fenntartása."
Kubatov Gábor is reagált.
Az MLSZ elnöke szókimondó interjújában azt is leszögezte, hogy egy másik kérdéskörben, a rasszizmus terén ugyanakkor a rendkívül szigorú FIFA-szabályozás miatt nem tudnak kompromisszumot kötni. „A FIFA kötelezi az MLSZ-elnökséget, hogy a rasszizmus elleni harcot építse be a saját szabályozásába, máskülönben a magyar válogatott nem vehetne részt külföldi tornákon. Ezért ebben a kérdésben nem tudunk rugalmasak lenni” – jelentette ki Csányi, hozzátéve, a „cigányozásért” így változatlanul zéró toleranciát kénytelenek alkalmazni.
