„Valami elromlott az MLSZ és a szurkolók között” – Csányi Sándor bocsánatkérést várt volna az anyázó drukkerektől

Csányi Sándor: senkinek nem érdeke a rossz viszony

Csányi Sándor nem is próbálta tagadni a tagadhatatlant, vagyis hogy az utóbbi időben meglehetősen elmérgesedett a viszony az MLSZ és a magyar nemzeti csapat szurkolótábora között (ami abban csúcsosodott ki, hogy a szövetség a sorsdöntő, írek elleni vb-selejtezőre már a lelátói élőképet sem engedélyezte a dühös drukkereknek). Ezúttal viszont békülékenyebb hangnemet ütött meg, miközben elismerte, eddig ő maga is gátja volt a viszony rendezésének. „Valami elromlott az MLSZ és a szurkolók között, de ezt szeretnénk helyrehozni. Korábban is voltak már szurkolói kezdeményezések különböző egyeztetésekre, ezek elől én zárkóztam el, mert őszintén szólva valamiféle