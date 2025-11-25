Ft
11. 25.
kedd
magyar válogatott FIFA Csányi Sándor szurkolók MLSZ

„Valami elromlott az MLSZ és a szurkolók között” – Csányi Sándor bocsánatkérést várt volna az anyázó drukkerektől

2025. november 25. 20:30

Az MLSZ-elnök szokatlanul szókimondóan beszélt a szurkolókkal elmérgesedett viszonyról is. Csányi Sándor a saját büszkeségét félretéve most békejobbot nyújt a drukkereknek a magyar válogatott érdekében.

2025. november 25. 20:30
null

A kapitánykérdés eldöntése mellett is számos fontos témáról beszélt szokatlan, már-már tabudöntögető őszinteséggel Csányi Sándor MLSZ-elnök csütörtök este az M4 Sporton. A szervezet első embere azok után, hogy kiállt Marco Rossi mellett, a szövetségnek a szurkolókkal való, jó ideje finoman szólva is ambivalens viszonyát vette napirendre, kijelentve, a korábbi sérelmeket félretéve kész békejobbot nyújtani a nagyobb ügy, a magyar válogatott érdekében. 

magyar szurkolók Csányi Sándor
Csányi Sándor békét kötne a magyar szurkolókkal (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Csányi Sándor: senkinek nem érdeke a rossz viszony 

Csányi Sándor nem is próbálta tagadni a tagadhatatlant, vagyis hogy az utóbbi időben meglehetősen elmérgesedett a viszony az MLSZ és a magyar nemzeti csapat szurkolótábora között (ami abban csúcsosodott ki, hogy a szövetség a sorsdöntő, írek elleni vb-selejtezőre már a lelátói élőképet sem engedélyezte a dühös drukkereknek). Ezúttal viszont békülékenyebb hangnemet ütött meg, miközben elismerte, eddig ő maga is gátja volt a viszony rendezésének. „Valami elromlott az MLSZ és a szurkolók között, de ezt szeretnénk helyrehozni. Korábban is voltak már szurkolói kezdeményezések különböző egyeztetésekre, ezek elől én zárkóztam el, mert őszintén szólva valamiféle 

bocsánatkérést vártam volna. Nem is a b*zi meg a sz*rházi MLSZ miatt, mert ez előfordul futballpályákon, hanem azért a bizonyos rigmusért, hogy "Csányi, te állat, b... meg az anyádat." Úgy gondoltam, ezért joggal várok el egy elnézést, ennyi elég is lett volna. De végül beláttam, ez nem lehet akadálya annak, hogy elkezdődjön egy párbeszéd, elvégre senkinek sem érdeke a válogatott körüli rossz viszony tartós fenntartása."

Az MLSZ elnöke szókimondó interjújában azt is leszögezte, hogy egy másik kérdéskörben, a rasszizmus terén ugyanakkor a rendkívül szigorú FIFA-szabályozás miatt nem tudnak kompromisszumot kötni. „A FIFA kötelezi az MLSZ-elnökséget, hogy a rasszizmus elleni harcot építse be a saját szabályozásába, máskülönben a magyar válogatott nem vehetne részt külföldi tornákon. Ezért ebben a kérdésben nem tudunk rugalmasak lenni” – jelentette ki Csányi, hozzátéve, a „cigányozásért” így változatlanul zéró toleranciát kénytelenek alkalmazni.  

(Nyitókép: MTI/Purger Tamás)

gullwing
2025. november 25. 22:56
Ettől nagyobb probléma hogy Nyil mellett egy török is az elnökség tagja lehet...
Válasz erre
0
0
billysparks
2025. november 25. 22:54
Szerintem az rasszista, aki szerint a cigányozás sértő. Vagyis, elismeri, hogy emberalatti létforma. Ha nem lenne rasszista, azt mondaná, igen, cigányozzatok, mert micsoda nagy kultúra, pozitív életszemlélet, szorgalom, stb.
Válasz erre
0
0
galancza-2
2025. november 25. 21:33
css nem jó elnök,de nála csak sokkal szarabbak jöhetnek, tehát jó hogy marad. De kurvára önmagába kéne néznie. Az utánpótlásnevelésünk totális csőd sok évtizede és ez css 15 éve alatt sem lett jobb,pedig brutális milliárdokat költöttek rá. Ideje belátni hogy az összes hazai szaki minden korosztálynál szar. kaszinós gyuri is. A tót 2-bben is kiröhögnék. css a magyar-szer 2-1-es eb selejtező után betegesen elhitte hogy az eb-n mininum a 16 közé jutunk,és utána meg a vb-re. Sajnos ezt a szurkolók többsége is elhitte a játékosokkal, Rossival,firkászokkal együtt. A következő eb-re kijuthatunk, de a vb reménytelen. O.Vili, Nego, Varga B. kiöregszik, Schafer sérülékeny,Szalai A leszállóágban van Sallai idegileg nincs rendben, Bolla , Szalay G, Gruber, Lukács fejlődése kétséges. Más kapitány fölösleges lenne.
Válasz erre
3
1
Hasadt Tölgy
2025. november 25. 21:04
Az utóbbi évek meghatározó és feledhetetlen élménye volt a szurkolói élőkép, amit Rózsa Sándor jelképes gondolataival idéztek elénk: "ha mindenki úgy tösz, ahogy tönni köll, akkó' minden úgy lösz, ahogy lönni köll." Ez nem az MLSZ, hanem a szurkolók által kapott élmény volt. A szurkolók megnyitották előttünk a hagyomány erejét, az összetartozás és a küzdelem boldogságát, a reményt. A szurkolókat nem szabad büntetni. Ha a szurkolók valamit mégis rosszul csinálnak, azt meg lehet beszélni. És örülünk, ha Rossi marad. Talán csak azt fontolja meg jobban, hogy egy csere mire alkalmas, és mire nem. Continua signor Rossi, e forza Ungheria!!
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!