Fejezetek a „Bűnnek nincs színe” című balos népszínműből

2025. december 02. 11:58

Szóval gond és baj ez az erdélyiség, hát még az erdélyi magyarság.

2025. december 02. 11:58
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Ez a cím üvölt a 444-en:

»24.hu: Erdélyi származású kőműves verte halálra a 25 éves fiatalt a Morrison's 2-ben«

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Na most mondd, hát mit szólsz hozzá?

Bennem azért felmerül a kérdés: vajon, ha cigány, zsidó, arab lenne a tettes, a 444 akkor is ilyen akkurátusan közölné az illető származását? (Kis kiegészítés: ha zsidó lenne, valószínűleg igen, mert az új balos-libsi narratíva szerint a zsidók gyilkosok, Izraelnek pedig nincs helye a nap alatt, »from the river to the see, Palestina will be free!«, hurrá!)

Ezt leszámítva kijelenthetjük: cigány vagy arab elkövető esetén nem lenne fontos a származás, sőt...”

Nyitókép: Facebook / Morrison's 2 Klub

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
belbuda
2025. december 02. 13:50
A Völner Pali újra működhet,mint ügyvéd… Még,hogy nem Bindzsisztán…🤨
Válasz erre
0
0
tikkadt-szocske
•••
2025. december 02. 13:36 Szerkesztve
"Erdélyi származású kőműves verte halálra a 25 éves fiatalt a Morrison's 2-ben" Mivel ugye Erdélyben csak románok élnek...akkor ki is verte agyon azt a fiatalt? Egy román kőműves ? ( Kövessük a libbant logikát )
Válasz erre
1
0
states-2
2025. december 02. 13:17
A kommunista csürhének az a baja, hogy az erdélyi magyarság inkább levágatja a kezét, de rájuk nem szavaz.
Válasz erre
1
0
Egyszeriember
2025. december 02. 13:07
Ha nem volna kettős mércéjük, semmilyen mércéjük sem volna.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!