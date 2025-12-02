Na most mondd, hát mit szólsz hozzá?

Bennem azért felmerül a kérdés: vajon, ha cigány, zsidó, arab lenne a tettes, a 444 akkor is ilyen akkurátusan közölné az illető származását? (Kis kiegészítés: ha zsidó lenne, valószínűleg igen, mert az új balos-libsi narratíva szerint a zsidók gyilkosok, Izraelnek pedig nincs helye a nap alatt, »from the river to the see, Palestina will be free!«, hurrá!)

Ezt leszámítva kijelenthetjük: cigány vagy arab elkövető esetén nem lenne fontos a származás, sőt...”