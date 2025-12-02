Meglepő fordulat: igazat mondott Magyar Péter embere – ezek után valóban harangoztak a Tisza Pártnak
Nagyon nehéz helyzetbe kerültek.
Szóval gond és baj ez az erdélyiség, hát még az erdélyi magyarság.
„Ez a cím üvölt a 444-en:
»24.hu: Erdélyi származású kőműves verte halálra a 25 éves fiatalt a Morrison's 2-ben«
Na most mondd, hát mit szólsz hozzá?
Bennem azért felmerül a kérdés: vajon, ha cigány, zsidó, arab lenne a tettes, a 444 akkor is ilyen akkurátusan közölné az illető származását? (Kis kiegészítés: ha zsidó lenne, valószínűleg igen, mert az új balos-libsi narratíva szerint a zsidók gyilkosok, Izraelnek pedig nincs helye a nap alatt, »from the river to the see, Palestina will be free!«, hurrá!)
Ezt leszámítva kijelenthetjük: cigány vagy arab elkövető esetén nem lenne fontos a származás, sőt...”
Ezt is ajánljuk a témában
Nagyon nehéz helyzetbe kerültek.
Nyitókép: Facebook / Morrison's 2 Klub
***