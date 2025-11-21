Ft
11. 21.
péntek
Megható pillanatok: József Attila-idézettel köszöntött az új brit nagykövet (VIDEÓ)

2025. november 21. 12:27

A diplomata megemlékezett arról, hogy 176 éve, 1849 november 20-án adták át a Lánchidat, mely számára nem csak egy híd, hanem „a két ország közötti kapcsolat szimbóluma is”.

2025. november 21. 12:27
null

Bemutatkozik Justin McKenzie Smith nagykövet – jelentette be , az Egyesült Királyság budapesti nagykövetsége hivatalos közösségi-oldalán. A Lánchídon forgatott videóból kiderült, hogy a diplomata még küszködik, de ennek ellenére teljesen érhetőek a gondolatai. A nagykövet kiemelte, hogy Budapest gyönyörű város és minden nap talál itt új csodát. Smith elmondta aztis, hogy már megkóstolta a magyar ételeket, amik nagyon finomak.

Az új nagykövet a videóban megemlékezett arról, hogy 

176 éve, 1849 november 20-án adták át a Lánchidat, mely számára nem csak egy híd, hanem „a két ország közötti kapcsolat szimbóluma is”.

Emlékezetes: Ian Lindsay korábbi nagykövet szintén egy József Attila-verset választott a Költészet Napjának ünneplésére, még 2016-ban, melyet itt tekinthetnek meg.

Nyitókép forrása: Kovács Zoltán Facebook-oldala

Összesen 13 komment

pollip
2025. november 21. 13:18
Jó munkát! A belépő jó volt:-) Szimpatikus!
Válasz erre
0
0
A szexárdi láncfűrészes böllér
2025. november 21. 13:09
Rossi Márk példát vehetne a brit nagykövettől!
Válasz erre
0
1
Kar-6-Alom
2025. november 21. 13:03
Jól kezdett. Ügyes. Nekem szimpatikus is. Remélem nem rontja el a belügyekbe való beavatkozással.
Válasz erre
2
0
grenki-2
2025. november 21. 13:01
Milyen jól beszél magyarul...👍
Válasz erre
2
0
