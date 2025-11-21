Megható pillanatok: József Attila-idézettel köszöntött az új brit nagykövet (VIDEÓ)

Brutális szigorítás jön Nagy-Britanniában: a kormány szerint a bevándorlás jelenlegi szintje nem fenntartható
Megreformálják a vendégmunkásokra vonatkozó szabályokat.
A diplomata megemlékezett arról, hogy 176 éve, 1849 november 20-án adták át a Lánchidat, mely számára nem csak egy híd, hanem „a két ország közötti kapcsolat szimbóluma is”.
Bemutatkozik Justin McKenzie Smith nagykövet – jelentette be , az Egyesült Királyság budapesti nagykövetsége hivatalos közösségi-oldalán. A Lánchídon forgatott videóból kiderült, hogy a diplomata még küszködik, de ennek ellenére teljesen érhetőek a gondolatai. A nagykövet kiemelte, hogy Budapest gyönyörű város és minden nap talál itt új csodát. Smith elmondta aztis, hogy már megkóstolta a magyar ételeket, amik nagyon finomak.
Ezt is ajánljuk a témában
Megreformálják a vendégmunkásokra vonatkozó szabályokat.
Az új nagykövet a videóban megemlékezett arról, hogy
176 éve, 1849 november 20-án adták át a Lánchidat, mely számára nem csak egy híd, hanem „a két ország közötti kapcsolat szimbóluma is”.
Emlékezetes: Ian Lindsay korábbi nagykövet szintén egy József Attila-verset választott a Költészet Napjának ünneplésére, még 2016-ban, melyet itt tekinthetnek meg.
Nyitókép forrása: Kovács Zoltán Facebook-oldala