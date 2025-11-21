Megható pillanatok: József Attila-idézettel köszöntött az új brit nagykövet (VIDEÓ)

Bemutatkozik Justin McKenzie Smith nagykövet – jelentette be , az Egyesült Királyság budapesti nagykövetsége hivatalos közösségi-oldalán. A Lánchídon forgatott videóból kiderült, hogy a diplomata még küszködik, de ennek ellenére teljesen érhetőek a gondolatai. A nagykövet kiemelte, hogy Budapest gyönyörű város és minden nap talál itt új csodát. Smith elmondta aztis, hogy már megkóstolta a magyar ételeket, amik nagyon finomak.