Brutális szigorítás jön Nagy-Britanniában: a kormány szerint a bevándorlás jelenlegi szintje nem fenntartható

Radikális baloldali muszlim polgármestert éltet Karácsony és a Soros-hálózat
New Yorkban a radikális baloldali, kommunista, muszlim, fehér- és rendőrellenes Zohram Mamdani ígér új korszakot – és félelmetes példát nekünk.
Megreformálják a vendégmunkásokra vonatkozó szabályokat.
A brit kormány készülő bevándorlási reformja súlyos munkaerő-vesztességgel fenyegeti az egészségügyet – írja a Világgazdaság. A tervezet szerint a végleges letelepedési jogosultság (Indefinite Leave to Remain, ILR) megszerzéséhez szükséges időt az eddigi 5 évről 10 évre emelnék.
Emellett szigorodnának a képesítési és nyelvtudási követelmények, a hozzátartozók pedig akár egy évtizedig eleshetnének bizonyos szociális juttatásoktól.
Az ápolók szakszervezete (Royal College of Nursing, RCN) és a The Guardian által ismertetett belső felmérés szerint a változtatások tömeges elvándorlást indíthatnak el. A szervezet ötezer, még letelepedési státusszal nem rendelkező külföldi ápolót kérdezett meg:
60 százalékuk valószínűleg elhagyja az országot, ha 10 évig kell várni a végleges tartózkodásra.
Az elmúlt években érkezett 76-80 ezer, egészségügyi vízummal dolgozó ápoló közül az RCN becslése szerint 46-50 ezer távozhat emiatt. Jelenleg minden negyedik regisztrált ápoló (kb. 200 ezer fő) külföldön szerezte a képesítését az NHS-ben.
Nicola Ranger, az RCN főtitkára szerint a reform „veszélyezteti a betegbiztonságot” és lehetetlenné teszi a várólisták csökkentését.
A kormány szerint a nettó bevándorlás jelenlegi szintje nem fenntartható, ugyanakkor a különösen értékes szakemberek számára lerövidíthető lesz a letelepedési idő. A belügyminisztérium hamarosan nyilvános konzultációt indít a részletekről.
Magyarország nem szerepel a top 10 küldő ország listáján. Az NHS legfrissebb, önbevalláson alapuló adatai Angliára (2025-ös állapot) a következők:
A magyar ápolók pontos száma nem publikus, de nem tartozunk a legnagyobb küldő nemzetek közé.
A főváros krónikus lakáshiánya, a rekordmagas bérleti díjak és a növekvő hajléktalanság már nem csak szociális, hanem országos gazdasági probléma.
London adja az Egyesült Királyság GDP-jének közel negyedét, mégis a 2008-as válság óta itt a leggyengébb a gazdasági növekedés – részben éppen azért, mert a kulcsfontosságú szakemberek (köztük sok külföldi ápoló és orvos) egyre nehezebben tudnak megfizethető otthont találni.
