Brutális szigorítás jön Nagy-Britanniában: a kormány szerint a bevándorlás jelenlegi szintje nem fenntartható

A brit kormány készülő bevándorlási reformja súlyos munkaerő-vesztességgel fenyegeti az egészségügyet – írja a Világgazdaság. A tervezet szerint a végleges letelepedési jogosultság (Indefinite Leave to Remain, ILR) megszerzéséhez szükséges időt az eddigi 5 évről 10 évre emelnék.

Emellett szigorodnának a képesítési és nyelvtudási követelmények, a hozzátartozók pedig akár egy évtizedig eleshetnének bizonyos szociális juttatásoktól.