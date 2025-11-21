Ft
GDP Egyesült Királyság bevándorlás

Brutális szigorítás jön Nagy-Britanniában: a kormány szerint a bevándorlás jelenlegi szintje nem fenntartható

2025. november 21. 11:40

Megreformálják a vendégmunkásokra vonatkozó szabályokat.

2025. november 21. 11:40
null

A brit kormány készülő bevándorlási reformja súlyos munkaerő-vesztességgel fenyegeti az egészségügyet – írja a Világgazdaság. A tervezet szerint a végleges letelepedési jogosultság (Indefinite Leave to Remain, ILR) megszerzéséhez szükséges időt az eddigi 5 évről 10 évre emelnék. 

Emellett szigorodnának a képesítési és nyelvtudási követelmények, a hozzátartozók pedig akár egy évtizedig eleshetnének bizonyos szociális juttatásoktól.

Az ápolók szakszervezete (Royal College of Nursing, RCN) és a The Guardian által ismertetett belső felmérés szerint a változtatások tömeges elvándorlást indíthatnak el. A szervezet ötezer, még letelepedési státusszal nem rendelkező külföldi ápolót kérdezett meg:

60 százalékuk valószínűleg elhagyja az országot, ha 10 évig kell várni a végleges tartózkodásra.

Az elmúlt években érkezett 76-80 ezer, egészségügyi vízummal dolgozó ápoló közül az RCN becslése szerint 46-50 ezer távozhat emiatt. Jelenleg minden negyedik regisztrált ápoló (kb. 200 ezer fő) külföldön szerezte a képesítését az NHS-ben.

Nicola Ranger, az RCN főtitkára szerint a reform „veszélyezteti a betegbiztonságot” és lehetetlenné teszi a várólisták csökkentését.

A kormány szerint a nettó bevándorlás jelenlegi szintje nem fenntartható, ugyanakkor a különösen értékes szakemberek számára lerövidíthető lesz a letelepedési idő. A belügyminisztérium hamarosan nyilvános konzultációt indít a részletekről.

Magyar ápolók az NHS-ben

Magyarország nem szerepel a top 10 küldő ország listáján. Az NHS legfrissebb, önbevalláson alapuló adatai Angliára (2025-ös állapot) a következők:

  • Egyesült Királyság – 281 085 fő
  • India – 42 295 
  • Fülöp-szigetek – 26 690
  • Nigéria – 11 790
  • Írország – 4250
  • Zimbabwe – 3250 Ghána – 3680
  • Portugália – 2820
  • Olaszország – 2290
  • Románia – 1915

A magyar ápolók pontos száma nem publikus, de nem tartozunk a legnagyobb küldő nemzetek közé.

London lakhatási válsága is súlyosbítja a helyzetet

A főváros krónikus lakáshiánya, a rekordmagas bérleti díjak és a növekvő hajléktalanság már nem csak szociális, hanem országos gazdasági probléma.

London adja az Egyesült Királyság GDP-jének közel negyedét, mégis a 2008-as válság óta itt a leggyengébb a gazdasági növekedés – részben éppen azért, mert a kulcsfontosságú szakemberek (köztük sok külföldi ápoló és orvos) egyre nehezebben tudnak megfizethető otthont találni.

Nyitókép forrása: HENRY NICHOLLS / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

