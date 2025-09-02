Ft
09. 02.
kedd
Ukrajna Voks 2025 EU-bővítés Eurobarometer Európai Unió

Brüsszelben most kapnak a szívükhöz: saját maguk is rájöttek, a magyarok nemet mondanak Ukrajna EU-tagságára

2025. szeptember 02. 17:25

A jelentésből az is kirajzolódik, hogy nem hazánk az egyetlen uniós ország, amely úgy gondolja, Ukrajna csatlakozása inkább hátrányt jelentene a közösség számára.

2025. szeptember 02. 17:25
null

Megjelent a friss Eurobarométer, amelyből kiderül, hogy az uniós polgárok 56%-a támogatja az EU további bővítését. A jelentés szerint a támogatottság különösen magas a fiatalok körében: a 15 és 39 év közötti válaszadók körülbelül kétharmada úgy véli, hogy a (potenciális) jelölteknek csatlakozniuk kellene az EU-hoz, amint teljesítik a szükséges feltételeket. A támogatást leginkább helyeslők: Svédország (79%), Dánia (75%) és Litvánia (74%) voltak, míg a legalacsonyabb értékeket Csehországban, Franciaországban (mindkettő 43%) és Ausztriában (45%) regisztrálták.

A jelentés térképen is szemlélteti a kapott eredményeket. Ez alapján kirajzolódik, hogy az Európa észak-keleti részén található tagállamok általában véve inkább támogatják az EU jövőbeli bővítését, 

míg a dél-keleti része jelentősen szkeptikusabb.

Figyelemre méltó, hogy Németország, Franciaország és Olaszország, amelyek az EU három legnagyobb gazdaságát képviselik, alacsonyabb helyen állnak a bővítés támogatottsága tekintetében. A három állam közül csak Olaszországban vannak többségben a bővítést támogatók” – írja a jelentés.

Ukrajna tagságának kérdése

A friss adatokból kiderül továbbá az is, hogy Ukrajna a legkedveltebb potenciális jelölt, EU-szerte a válaszadók 52%-a támogatja a csatlakozását, amint minden tagsági feltétel teljesül, míg 41% ellenzi azt. A külön Ukrajna csatlakozásának kérdésével foglalkozó fejezetben a jelentés kitér arra is, hogy a legmagasabb támogatási arányú tagállamok ez esetben Svédország (91%), Finnország és Dánia (mindkettő 81%). 

Míg a legalacsonyabb értékeket Csehországban (28%), Magyarországon (30%) és Bulgáriában (31%) regisztrálták.

Hazánk álláspontja nem meglepő, hiszen – mint ismert – a magyar emberek a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazáson világossá tették, hogy nem támogatják Ukrajna EU-s csatlakozását. A leadott szavazatok száma 2 millió 284 ezer 732 darab volt, ebből azok száma, akik nem támogatják Ukrajna uniós csatlakozását 2 millió 168 ezer 431. Eszerint a szavazatok 95 százaléka volt elutasító, és csupán a válaszadók 5 százaléka szavazott igennel.

„Vastagabb, férfiasabb lett a hangom, mégiscsak több mint kétmillió magyar ember hangján fogom azt mondani a tárgyaláskor, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozását” – fogalmazott a Voks 2025 eredményei után Orbán Viktor.

A jelentésből tehát világosan látszik, 

hogy nem hazánk az egyetlen uniós ország, amely úgy gondolja, hogy Ukrajna csatlakozása inkább hátrányt jelentene a közösség számára.

Forrás: Eurobarometer

Az is ismert tény, hogy mindezek ellenére a nyugati sajtó egy része, és maga Zelenszkij ukrán elnök sem volt hajlandó elfogadni a kapott eredményeket, és arra hivatkozási alapként tekinteni. 

Sőt, ennek ellenében inkább a Magyar Péter és a Tisza Párt által indított Nemzet Hangja névre keresztelt kamunépszavazás eredményét fogadták el legitimnek.

Orbán ellenzéke egyébként nyílt közvélemény-kutatást készített minden magyar számára. A válaszadók 58 százaléka támogatja Ukrajna EU-csatlakozását. Vagyis a magyarországi emberek mellettünk vannak” – nyilatkozta Volodimir Zelenszkij Magyar Péterék Brüsszelből megrendelt népszavazási eredményei kapcsán, amellyel világossá tette, hogy kommunikációjában és céljai elérése érdekében Magyar Péterék adataira fog hivatkozási alapként tekinteni.

Zelenszkij szerint belpolitikai harc zajlik Magyarországon, és kijelentette, nem szeretné, ha Ukrajnát „belerángatnák” a magyar választásokba. Azt mondta, a csatlakozás előremenetelének akadályozásával a magyar miniszterelnök hosszú távon nem tud nyerni. E gondolatmenetben mostanra egészen odáig ment, hogy friss hír

hogy az ukrán TV-ben már el is könyvelték Magyar Péter győzelmét. 

Nem véletlen, hogy az ukrán televízió rajongással figyeli Magyar Pétert: Ukrajna EU-csatlakozása csak akkor kerülhet napirendre, ha kormányváltás következik Magyarországon. Ezért támogatják az ukránok a Tisza Pártot. Magyar Péterék Nemzet Hangja kampányából kiderült: a Tisza-szavazók 58 százaléka támogatja Zelenszkijjék uniós csatlakozását. A pártvezér március 15-én azt mondta: a Nemzet Hangja eredményei alapján fogják kialakítani a Tisza kormányprogramját, azaz a párt egyértelműen kiállt Ukrajna EU-tagsága mellett.

Nyitókép: Getty Images / SimpleImages

