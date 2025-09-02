Brüsszelben most kapnak a szívükhöz: saját maguk is rájöttek, a magyarok nemet mondanak Ukrajna EU-tagságára

Megjelent a friss Eurobarométer, amelyből kiderül, hogy az uniós polgárok 56%-a támogatja az EU további bővítését. A jelentés szerint a támogatottság különösen magas a fiatalok körében: a 15 és 39 év közötti válaszadók körülbelül kétharmada úgy véli, hogy a (potenciális) jelölteknek csatlakozniuk kellene az EU-hoz, amint teljesítik a szükséges feltételeket. A támogatást leginkább helyeslők: Svédország (79%), Dánia (75%) és Litvánia (74%) voltak, míg a legalacsonyabb értékeket Csehországban, Franciaországban (mindkettő 43%) és Ausztriában (45%) regisztrálták.

A jelentés térképen is szemlélteti a kapott eredményeket. Ez alapján kirajzolódik, hogy az Európa észak-keleti részén található tagállamok általában véve inkább támogatják az EU jövőbeli bővítését,

míg a dél-keleti része jelentősen szkeptikusabb.

„Figyelemre méltó, hogy Németország, Franciaország és Olaszország, amelyek az EU három legnagyobb gazdaságát képviselik, alacsonyabb helyen állnak a bővítés támogatottsága tekintetében. A három állam közül csak Olaszországban vannak többségben a bővítést támogatók” – írja a jelentés.

Ukrajna tagságának kérdése

A friss adatokból kiderül továbbá az is, hogy Ukrajna a legkedveltebb potenciális jelölt, EU-szerte a válaszadók 52%-a támogatja a csatlakozását, amint minden tagsági feltétel teljesül, míg 41% ellenzi azt. A külön Ukrajna csatlakozásának kérdésével foglalkozó fejezetben a jelentés kitér arra is, hogy a legmagasabb támogatási arányú tagállamok ez esetben Svédország (91%), Finnország és Dánia (mindkettő 81%).

Míg a legalacsonyabb értékeket Csehországban (28%), Magyarországon (30%) és Bulgáriában (31%) regisztrálták.

Hazánk álláspontja nem meglepő, hiszen – mint ismert – a magyar emberek a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazáson világossá tették, hogy nem támogatják Ukrajna EU-s csatlakozását. A leadott szavazatok száma 2 millió 284 ezer 732 darab volt, ebből azok száma, akik nem támogatják Ukrajna uniós csatlakozását 2 millió 168 ezer 431. Eszerint a szavazatok 95 százaléka volt elutasító, és csupán a válaszadók 5 százaléka szavazott igennel.

„Vastagabb, férfiasabb lett a hangom, mégiscsak több mint kétmillió magyar ember hangján fogom azt mondani a tárgyaláskor, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozását” – fogalmazott a Voks 2025 eredményei után Orbán Viktor.

A jelentésből tehát világosan látszik,