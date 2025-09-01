„Ez Orbán számára katasztrófa” – az ukrán tv-ben már el is könyvelték Magyar Péter győzelmét (VIDEÓ)

Retteghet az Európai Unió: rövid időn belül újabb erős szövetséges segítheti Orbánt
Könnyen lehet, hogy hamarosan egy újabb országgal szemben lesznek „kritikusak” Brüsszelben.
Izgatottan várja az UNIAN a jövő évi magyar választásokat. Ez nem véletlen: Ukrajna EU-csatlakozása csak akkor kerülhet napirendre, ha kormányváltás következik Magyarországon.
„Zelenszkij megőrjítette Orbánt! Magyarország az áramleállítás leállításával fenyegetőzik” címmel közölt, az előző napok legfontosabb történéseit összefoglaló videót az ukrán UNIAN. A Mandiner beszámolt róla, hogy augusztus 22-én éjjel – rövid időn belül harmadszor – támadás érte a Barátság kőolajvezetéket az orosz-belorusz határnál. Ennek következtében a Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt. „Ez egy újabb támadás hazánk energiabiztonsága ellen. Egy újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba. Nem fog menni!” – fogalmazott akkor Szijjártó Péter.
A magyar kormány később úgy döntött, hogy kitiltja hazánkból – és egyben a schengeni övezetből – annak az ukrán katonai egységnek a parancsnokát, amely felelős a Barátság kőolajvezeték elleni támadásért. Zelenszkij ezután magyarul üzente meg, jobb, ha felkészül Magyarország az ukrán válaszlépésekre.
Az UNIAN műsorvezetője Szijjártó szavait idézte, aki korábban arról beszélt: Ukrajna a villamosenergia 30-40 százalékát Magyarországról importálja és az ukránoknak érdemes erre emlékezniük, amikor arról döntenek, hogy megtámadják a Barátság kőolajvezetéket.
„Csakhogy Szijjártó elfelejti megemlíteni, hogy az importtért mi fizetünk. Európai tarifát. Ha nincs villamosenergia, nincs pénz sem. Plusz,
azt azért megnézném, hogyan fogja Magyarország önkényesen leállítani a szállítást.
Mert a szabályok mindenkire vonatkoznak, és ennek megfelelően a követelmények is mindenkire vonatkoznak, és a magyar energetikai vállaltokra is vonatkoznak a büntetések. Szijjártó gondoskodása az ukrán gyerekekről komolyan könnyeket csal a szemembe. Akkor azonban, amikor rakétákkal, Sahedekkel és minden mással támadnak bennünket, valahogyan mégsem gondol az ukrán gyerekekre” – fogalmazott az UNIAN beszélőfeje.
Az ukrán újságíró szerint Orbán Viktor tudatosan választja a konfliktust Ukrajnával. „A mi euróintegrációnkat váltópénznek használja. Miért is? Mert 2026 áprilisában Magyarországon választások lesznek. És az ő pártja, a Fidesz az ellenzéki Tisza-párt mögött 7-10 százalékkal lemaradt. Ez Orbán számára katasztrófa. Ahhoz, hogy mozgósítsa szavazóit, Ukrajnából rajzolja meg az ellenség képét.
Szégyen ez a mocskos politikai technológia! Úgy néz ki azonban, hogy a magyarokat már nem lehet megvezetni ezekkel a trükkökkel”
– véli az újságíró reménykedve Magyar Péter győzelmében.
Nem véletlen, hogy az ukrán televízió rajongással figyeli Magyar Pétert: Ukrajna EU-csatlakozása csak akkor kerülhet napirendre, ha kormányváltás következik Magyarországon. Ezért támogatják az ukránok a Tisza Pártot. Magyar Péterék Nemzet Hangja kampányából kiderült: a Tisza-szavazók 58 százaléka támogatja Zelenszkijék uniós csatlakozását. A pártvezér március 15-én azt mondta: a Nemzet Hangja eredményei alapján fogják kialakítani a Tisza kormányprogramját, így a párt egyértelműen kiállt Ukrajna EU-tagsága mellett.
A Barátság elleni támadásra visszatérve az UNIAN műsorvezetője megjegyezte:
Csak nem gondolja komolyan Orbán és Szijjártó, hogy ezek a támadások Magyarország szuverenitása ellen irányulnak? Nevetséges. Ukrajna a békére kényszerítés elve szerint jár el.
És ezt hatékonyan teszi. Putyin rezsimjének gazdasági ereit támadjuk” – hangsúlyozta.
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP