Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
09. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna Barátság kőolajvezeték Volodimir Zelenszkij földgáz Unian Orbán Viktor

„Ez Orbán számára katasztrófa” – az ukrán tv-ben már el is könyvelték Magyar Péter győzelmét (VIDEÓ)

2025. szeptember 01. 12:32

Izgatottan várja az UNIAN a jövő évi magyar választásokat. Ez nem véletlen: Ukrajna EU-csatlakozása csak akkor kerülhet napirendre, ha kormányváltás következik Magyarországon.

2025. szeptember 01. 12:32
Zelenszkij

„Zelenszkij megőrjítette Orbánt! Magyarország az áramleállítás leállításával fenyegetőzik” címmel közölt, az előző napok legfontosabb történéseit összefoglaló videót az ukrán UNIAN. A Mandiner beszámolt róla, hogy augusztus 22-én éjjel – rövid időn belül harmadszor – támadás érte a Barátság kőolajvezetéket az orosz-belorusz határnál. Ennek következtében a Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt. „Ez egy újabb támadás hazánk energiabiztonsága ellen. Egy újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba. Nem fog menni!” – fogalmazott akkor Szijjártó Péter.

A magyar kormány később úgy döntött, hogy kitiltja hazánkból – és egyben a schengeni övezetből – annak az ukrán katonai egységnek a parancsnokát, amely felelős a Barátság kőolajvezeték elleni támadásért. Zelenszkij ezután magyarul üzente meg, jobb, ha felkészül Magyarország az ukrán válaszlépésekre.

Szijjártó valamit elfelejt az ukrán újságíró szerint

Az UNIAN műsorvezetője Szijjártó szavait idézte, aki korábban arról beszélt: Ukrajna a villamosenergia 30-40 százalékát Magyarországról importálja és az ukránoknak érdemes erre emlékezniük, amikor arról döntenek, hogy megtámadják a Barátság kőolajvezetéket.

„Csakhogy Szijjártó elfelejti megemlíteni, hogy az importtért mi fizetünk. Európai tarifát. Ha nincs villamosenergia, nincs pénz sem. Plusz,

azt azért megnézném, hogyan fogja Magyarország önkényesen leállítani a szállítást.

Mert a szabályok mindenkire vonatkoznak, és ennek megfelelően a követelmények is mindenkire vonatkoznak, és a magyar energetikai vállaltokra is vonatkoznak a büntetések. Szijjártó gondoskodása az ukrán gyerekekről komolyan könnyeket csal a szemembe. Akkor azonban, amikor rakétákkal, Sahedekkel és minden mással támadnak bennünket, valahogyan mégsem gondol az ukrán gyerekekre” – fogalmazott az UNIAN beszélőfeje.

Megindult a Tisza-kampány az ukrán tv-ben

Az ukrán újságíró szerint Orbán Viktor tudatosan választja a konfliktust Ukrajnával. „A mi euróintegrációnkat váltópénznek használja. Miért is? Mert 2026 áprilisában Magyarországon választások lesznek. És az ő pártja, a Fidesz az ellenzéki Tisza-párt mögött 7-10 százalékkal lemaradt. Ez Orbán számára katasztrófa. Ahhoz, hogy mozgósítsa szavazóit, Ukrajnából rajzolja meg az ellenség képét.

Szégyen ez a mocskos politikai technológia! Úgy néz ki azonban, hogy a magyarokat már nem lehet megvezetni ezekkel a trükkökkel”

– véli az újságíró reménykedve Magyar Péter győzelmében.

Nem véletlen, hogy az ukrán televízió rajongással figyeli Magyar Pétert: Ukrajna EU-csatlakozása csak akkor kerülhet napirendre, ha kormányváltás következik Magyarországon. Ezért támogatják az ukránok a Tisza Pártot. Magyar Péterék Nemzet Hangja kampányából kiderült: a Tisza-szavazók 58 százaléka támogatja Zelenszkijék uniós csatlakozását. A pártvezér március 15-én azt mondta: a Nemzet Hangja eredményei alapján fogják kialakítani a Tisza kormányprogramját, így a párt egyértelműen kiállt Ukrajna EU-tagsága mellett.

A Barátság elleni támadásra visszatérve az UNIAN műsorvezetője megjegyezte:

Csak nem gondolja komolyan Orbán és Szijjártó, hogy ezek a támadások Magyarország szuverenitása ellen irányulnak? Nevetséges. Ukrajna a békére kényszerítés elve szerint jár el.

És ezt hatékonyan teszi. Putyin rezsimjének gazdasági ereit támadjuk” – hangsúlyozta.

A teljes ukrán műsort itt nézheti meg:

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Összesen 49 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
egonsamu-2
2025. szeptember 01. 15:16
Poloska nyugodtan nyerhet a hohol tévében. Magyarországon nem fog!
Válasz erre
0
0
nemmondom-3
2025. szeptember 01. 14:36
Mi meg nézhetjük a soványka cseh filmeket, ahelyett, hogy a világhírű zongorista zelenszkíj sexattitűdet bámulhatnánk peti ígéreteivel hátbavágva.
Válasz erre
4
0
Dixtroy
2025. szeptember 01. 14:26
Ez igazán mapettós lett, önhittség, fenyegetőzés, valóság hajlítása, cigány kivagyiskodás a törvényekről, ami mindenkire vonatkozik, csak pont rá nem. Sóhajt, köp, lapoz.
Válasz erre
6
0
haxima
2025. szeptember 01. 14:25
Ja. Mert mi nem fizetünk tranzitdíjat ugye hohol? Ja, ti miből is fizettek? Amit összetarháltatok? Hát komolyan nem hittem volna hogy egy népség képes lesz lemenni népszerűségben a románok alá, a szláv cigányoknak sikerült.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!