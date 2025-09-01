„Ez Orbán számára katasztrófa” – az ukrán tv-ben már el is könyvelték Magyar Péter győzelmét (VIDEÓ)

„Zelenszkij megőrjítette Orbánt! Magyarország az áramleállítás leállításával fenyegetőzik” címmel közölt, az előző napok legfontosabb történéseit összefoglaló videót az ukrán UNIAN. A Mandiner beszámolt róla, hogy augusztus 22-én éjjel – rövid időn belül harmadszor – támadás érte a Barátság kőolajvezetéket az orosz-belorusz határnál. Ennek következtében a Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt. „Ez egy újabb támadás hazánk energiabiztonsága ellen. Egy újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba. Nem fog menni!” – fogalmazott akkor Szijjártó Péter.

A magyar kormány később úgy döntött, hogy kitiltja hazánkból – és egyben a schengeni övezetből – annak az ukrán katonai egységnek a parancsnokát, amely felelős a Barátság kőolajvezeték elleni támadásért. Zelenszkij ezután magyarul üzente meg, jobb, ha felkészül Magyarország az ukrán válaszlépésekre.

Szijjártó valamit elfelejt az ukrán újságíró szerint

Az UNIAN műsorvezetője Szijjártó szavait idézte, aki korábban arról beszélt: Ukrajna a villamosenergia 30-40 százalékát Magyarországról importálja és az ukránoknak érdemes erre emlékezniük, amikor arról döntenek, hogy megtámadják a Barátság kőolajvezetéket.

„Csakhogy Szijjártó elfelejti megemlíteni, hogy az importtért mi fizetünk. Európai tarifát. Ha nincs villamosenergia, nincs pénz sem. Plusz,

azt azért megnézném, hogyan fogja Magyarország önkényesen leállítani a szállítást.

Mert a szabályok mindenkire vonatkoznak, és ennek megfelelően a követelmények is mindenkire vonatkoznak, és a magyar energetikai vállaltokra is vonatkoznak a büntetések. Szijjártó gondoskodása az ukrán gyerekekről komolyan könnyeket csal a szemembe. Akkor azonban, amikor rakétákkal, Sahedekkel és minden mással támadnak bennünket, valahogyan mégsem gondol az ukrán gyerekekre” – fogalmazott az UNIAN beszélőfeje.

Megindult a Tisza-kampány az ukrán tv-ben

Az ukrán újságíró szerint Orbán Viktor tudatosan választja a konfliktust Ukrajnával. „A mi euróintegrációnkat váltópénznek használja. Miért is? Mert 2026 áprilisában Magyarországon választások lesznek. És az ő pártja, a Fidesz az ellenzéki Tisza-párt mögött 7-10 százalékkal lemaradt. Ez Orbán számára katasztrófa. Ahhoz, hogy mozgósítsa szavazóit, Ukrajnából rajzolja meg az ellenség képét.

Szégyen ez a mocskos politikai technológia! Úgy néz ki azonban, hogy a magyarokat már nem lehet megvezetni ezekkel a trükkökkel”

– véli az újságíró reménykedve Magyar Péter győzelmében.

Nem véletlen, hogy az ukrán televízió rajongással figyeli Magyar Pétert: Ukrajna EU-csatlakozása csak akkor kerülhet napirendre, ha kormányváltás következik Magyarországon. Ezért támogatják az ukránok a Tisza Pártot. Magyar Péterék Nemzet Hangja kampányából kiderült: a Tisza-szavazók 58 százaléka támogatja Zelenszkijék uniós csatlakozását. A pártvezér március 15-én azt mondta: a Nemzet Hangja eredményei alapján fogják kialakítani a Tisza kormányprogramját, így a párt egyértelműen kiállt Ukrajna EU-tagsága mellett.

A Barátság elleni támadásra visszatérve az UNIAN műsorvezetője megjegyezte:

Csak nem gondolja komolyan Orbán és Szijjártó, hogy ezek a támadások Magyarország szuverenitása ellen irányulnak? Nevetséges. Ukrajna a békére kényszerítés elve szerint jár el.

És ezt hatékonyan teszi. Putyin rezsimjének gazdasági ereit támadjuk” – hangsúlyozta.

A teljes ukrán műsort itt nézheti meg: