Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború kitiltás Háború Ukrajnában Robert Brovdi Magyarország Ukrajna Oroszország Volodimir Zelenszkij Kárpátalja

Teljesen kiakadt, magyarul is üzent Zelenszkij: ilyen válaszlépésre számíthat Magyarország

2025. augusztus 28. 17:55

„Utasítottam az ukrán külügyminisztériumot, hogy tisztázza az üggyel kapcsolatos információkat, és ennek megfelelően reagáljon” – fogalmazott az ukrán elnök.

2025. augusztus 28. 17:55
null

A legújabb hírek szerint a Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légicsapás felelősét, Robert Brovdit 3 évre kitiltották Magyarországról. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök X-oldalán jelezte, hogy arra utasította a külügyminisztériumot, tisztázza a tényeket Magyarország azon döntésével kapcsolatban, amely alapján hazánk megtiltotta a kárpátaljai felmenőkkel rendelkező ukrán parancsnok beutazását.

„Amennyiben Magyarország valóban lezárta a belépést Magyarországra és a teljes schengeni övezetbe az egyik katonai parancsnok előtt – aki magyar felmenőkkel rendelkezik és ukrán állampolgár –, az csak felháborodást kelthet.

Utasítottam az ukrán külügyminisztériumot, hogy tisztázza az üggyel kapcsolatos információkat, és ennek megfelelően reagáljon”

– fogalmazott az ukrán elnök.

***

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Simon Wohlfahrt / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Csomorkany
2025. augusztus 28. 19:31
Miért kell ekkora seggnek lenni egy megtámadott országgal?
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. augusztus 28. 19:16
A Zselenszkij diktatúra az ellenzékieket megfenyegette, bebörtönöztette, a frontra vitette és/vagy kivégeztette. A Zselenszkij diktatúra a kisebbségeket bántalmazza, totális a cenzúra és minden békét vagy tűzszünetet akaró, kritikus vagy ellenzéki megnyilvánulást betiltott. Zselenszkij és bandája az ukrán menekülteket az Ukrajnában maradt rokonaikkal zsarolja. Az ukrajnai korrupció egyik fő haszonélvezője Zselenszkij és bandája. A világ legkorruptabb országa Ukrajna. Zselenszkij és bűntársai az ukrán katonák halálán nyerészkednek.
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
2025. augusztus 28. 19:06
Brüsszelben artikulálhatod zöld majom.
Válasz erre
0
0
vovito
•••
2025. augusztus 28. 18:59 Szerkesztve
Most még csak kitiltottuk. A következő az lesz, hogy terroristának fogjuk nyilvánítani, és az egész Zelenszkij rezsimet is, ha nem állnak le a szomszédos európai országok elleni terroristaakcióikkal.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!