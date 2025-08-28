Teljesen kiakadt, magyarul is üzent Zelenszkij: ilyen válaszlépésre számíthat Magyarország

A legújabb hírek szerint a Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légicsapás felelősét, Robert Brovdit 3 évre kitiltották Magyarországról. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök X-oldalán jelezte, hogy arra utasította a külügyminisztériumot, tisztázza a tényeket Magyarország azon döntésével kapcsolatban, amely alapján hazánk megtiltotta a kárpátaljai felmenőkkel rendelkező ukrán parancsnok beutazását.

„Amennyiben Magyarország valóban lezárta a belépést Magyarországra és a teljes schengeni övezetbe az egyik katonai parancsnok előtt – aki magyar felmenőkkel rendelkezik és ukrán állampolgár –, az csak felháborodást kelthet.

Utasítottam az ukrán külügyminisztériumot, hogy tisztázza az üggyel kapcsolatos információkat, és ennek megfelelően reagáljon”

– fogalmazott az ukrán elnök.

Now, as our people are dealing with the consequences of one of the most large-scale Russian terrorist attacks, we see yet another attempt by Hungarian officials to portray black as white and to shift the blame for the ongoing war onto Ukraine.



In Ukraine, we responded positively… pic.twitter.com/hCdg0rHtRJ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2025

***