Teljesen kiakadt, magyarul is üzent Zelenszkij: ilyen válaszlépésre számíthat Magyarország

Itt a kitiltó határozat: ő az az ukrán parancsnok, aki nem léphet be Magyarországra
A Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légicsapás felelőse a következő 3 évben nem léphet be hazánkba és a schengeni övezet területére.
„Utasítottam az ukrán külügyminisztériumot, hogy tisztázza az üggyel kapcsolatos információkat, és ennek megfelelően reagáljon” – fogalmazott az ukrán elnök.
A legújabb hírek szerint a Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légicsapás felelősét, Robert Brovdit 3 évre kitiltották Magyarországról. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök X-oldalán jelezte, hogy arra utasította a külügyminisztériumot, tisztázza a tényeket Magyarország azon döntésével kapcsolatban, amely alapján hazánk megtiltotta a kárpátaljai felmenőkkel rendelkező ukrán parancsnok beutazását.
„Amennyiben Magyarország valóban lezárta a belépést Magyarországra és a teljes schengeni övezetbe az egyik katonai parancsnok előtt – aki magyar felmenőkkel rendelkezik és ukrán állampolgár –, az csak felháborodást kelthet.
Utasítottam az ukrán külügyminisztériumot, hogy tisztázza az üggyel kapcsolatos információkat, és ennek megfelelően reagáljon”
– fogalmazott az ukrán elnök.
Nyitókép: Simon Wohlfahrt / AFP
