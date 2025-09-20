Orbán Viktor: Mi azt akarjuk, hogy Magyarország és mi magyarok nagyok legyünk és gazdagok! (VIDEÓ)

A Papp László Sportarénában lezajlott a Digitális Polgári Körök első országos találkozója, ahol zsúfolásig megteltek a lelátók. A színpadi program Demjén Ferenc koncertjével indult, majd Kocsis Máté és Lázár János beszéde után Orbán Viktor miniszterelnök is felszólalt.

A kormányfő kiemelte, hogy „a 20. században az akkori ellenségeink azt a sorsot szánták nekünk, hogy kicsik legyünk és szegények örökre, az idők végezetéig”. „A mi nemzedékünk úgy döntött, hogy a 21. században nem így lesz! Most úgy lesz, ahogy mi akarjuk!

Mi magyarok azt akarjuk, hogy nagyok legyünk és gazdagok és egyszerűen naggyá tesszük Magyarországot!”

– tette hozzá a kormányfő, akinek a fent idézett szavait az alábbi short-videóban hallgathatják meg: