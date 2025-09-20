Ft
Papp László Budapest Sportaréna Magyarország Orbán Viktor

Orbán Viktor: Mi azt akarjuk, hogy Magyarország és mi magyarok nagyok legyünk és gazdagok! (VIDEÓ)

2025. szeptember 20. 20:34

A kormányfő kiemelte, hogy „a 20. században az akkori ellenségeink azt a sorsot szánták nekünk, hogy kicsik legyünk és szegények örökre, az idők végezetéig”.

2025. szeptember 20. 20:34
null

A Papp László Sportarénában lezajlott a Digitális Polgári Körök első országos találkozója, ahol zsúfolásig megteltek a lelátók. A színpadi program Demjén Ferenc koncertjével indult, majd Kocsis Máté és Lázár János beszéde után Orbán Viktor miniszterelnök is felszólalt

A kormányfő kiemelte, hogy „a 20. században az akkori ellenségeink azt a sorsot szánták nekünk, hogy kicsik legyünk és szegények örökre, az idők végezetéig”. „A mi nemzedékünk úgy döntött, hogy a 21. században nem így lesz! Most úgy lesz, ahogy mi akarjuk! 

Mi magyarok azt akarjuk, hogy nagyok legyünk és gazdagok és egyszerűen naggyá tesszük Magyarországot!” 

– tette hozzá a kormányfő, akinek a fent idézett szavait az alábbi short-videóban hallgathatják meg:

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

belbuda
2025. szeptember 20. 22:09
15 éve folyik a neres szabadrablás.A világ szégyene már az orbán-rezsim. Ideje elzavarni a hazaáruló potrohos tolvajt és bandáját. Hajrá,Tisza,hajrá,Magyarország! 🇭🇺🇭🇺❤️
falcatus-2
2025. szeptember 20. 22:06
vamonos-4 2025. szeptember 20. 20:40 Ezt minden evertekeloben eloadta 15 even keresztul..." és remélhetőleg a következő 15-ben is.
akitiosz
2025. szeptember 20. 21:43
"Orbán Viktor: Mi azt akarjuk, hogy Magyarország és mi magyarok nagyok legyünk és gazdagok!" Volt erre már 19 éve miniszterelnökként. Eredmény nincsen. Az ország kicsi maradt és szegény.
szantofer
2025. szeptember 20. 21:19
"Mi magyarok azt akarjuk, hogy nagyok legyünk és gazdagok és egyszerűen naggyá tesszük Magyarországot!” És ennek első kézzelfogható eredménye, hogy 15 év 2/3-os kormányzás után élelmiszer jegyet osztotok a nyugdíjasoknak.
