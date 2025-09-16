Szakértő a Mandinernek: Újabb röszkei csaták várnak Európára, ha nem kezeljük a problémát

Pontosan tíz éve, 2015. szeptember 16-án csúcsosodott ki a migrációs válság Magyarország déli határán. A röszkei határátkelőnél több száz illegális bevándorló próbálta áttörni a kerítést, kövekkel dobálták a rendőröket, és megpróbálták ledönteni a határt védő kaput.

Az összecsapásban több tucat magyar rendőr sérült meg, az erőszakot csak a rohamrendőrök és a Terrorelhárítási Központ egységeinek bevetésével sikerült megfékezni.

Az esemény később szimbólummá vált: jelezte, hogy Magyarország képes megvédeni határait.