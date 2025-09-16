Szakértő a Mandinernek: Újabb röszkei csaták várnak Európára, ha nem kezeljük a problémát

A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) adatai szerint csak abban az évben közel 410 ezer illegális határátlépést regisztráltak, és volt olyan nap, amikor 8–9 ezer embert kellett kezelni a határőröknek. Ez logisztikai szempontból is óriási nyomást jelentett”
– idézi fel.
A magyar kormány válasza a kerítésépítés és a szigorú határvédelem volt. „A déli határzár rövid időn belül drasztikusan csökkentette az illegális átkeléseket. Bár sok bírálat érte, idővel más országok, például Ausztria és Szlovénia is hasonló eszközökhöz nyúlt” – hangsúlyozza a Közel-Kelet szakértő.
Szerinte a vita ekkor vált európai szintűvé: „Németország a «Willkommenskultur» szellemében százezreket fogadott be, míg a visegrádi országok, köztük Magyarország, inkább a nemzeti szuverenitást és a határvédelem elsődlegességét hangoztatták.”
Meszár kiemeli, hogy a válság nemcsak politikai, hanem társadalmi törésvonalakat is létrehozott. „Az európai közvélemény kettészakadt: egyesek humanitárius kötelezettségről beszéltek, mások a biztonsági kockázatokat hangsúlyozták. Ez a törés azóta sem gyógyult be, és máig az uniós döntéshozatal egyik legélesebb vitapontja a migráció” – mondja.