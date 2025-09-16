Orbán Viktor Röszke tizedik évfordulóján üzent: „Ami aznap történt, azt míg élünk nem feledjük”

Orbán Viktor miniszterelnök a tíz éve, Röszkén történt ikonikus eseményekről írt Facebook-oldalán, amihez fotót is mellékelt.

„2015. szeptember 16., Röszke. A kép tíz éve készült, de ami aznap történt, azt míg élünk nem feledjük. Tíz éve ezen a napon migránsok százai rohamozták meg Magyarország déli határát Röszkénél.

A határkerítésnek és a magyar rendőrök hősiességének köszönhetően aznap megálljt parancsoltunk az illegális migrációnak. Megmutattuk Európának, hogy meg tudjuk csinálni”

– írja a kormányfő.

Hozzáteszi: „Nekünk, magyaroknak a világ aznap megváltozott. Mi, magyarok aznap újra