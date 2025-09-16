Ft
Röszke migráció illegális migráció határkerítés Orbán Viktor

Orbán Viktor Röszke tizedik évfordulóján üzent: „Ami aznap történt, azt míg élünk nem feledjük”

2025. szeptember 16. 07:39

A kormányfő megemlékezett a napról, amikor illegális migránsok rohamozták meg Magyarország déli határait.

2025. szeptember 16. 07:39
null

Orbán Viktor miniszterelnök a tíz éve, Röszkén történt ikonikus eseményekről írt Facebook-oldalán, amihez fotót is mellékelt.

„2015. szeptember 16., Röszke. A kép tíz éve készült, de ami aznap történt, azt míg élünk nem feledjük. Tíz éve ezen a napon migránsok százai rohamozták meg Magyarország déli határát Röszkénél. 

A határkerítésnek és a magyar rendőrök hősiességének köszönhetően aznap megálljt parancsoltunk az illegális migrációnak. Megmutattuk Európának, hogy meg tudjuk csinálni”

 – írja a kormányfő.

Hozzáteszi: „Nekünk, magyaroknak a világ aznap megváltozott. Mi, magyarok aznap újra 

megtanultuk, hogy brüsszeli paragrafusokkal és a birodalmi központban kitalált paktumokkal nem lehet megvédeni a határokat.

 Megtanultuk, hogy a naivitást könyörtelenül megbüntetik – akkor is, ha jóindulattal párosul. És azt is 

megtanultuk, hogy ha baj van, csak magunkra számíthatunk. Ide határkerítés kell és bátor végvári vitézek. 

Köszönettel tartozunk a rendőreinknek, a katonáinknak, a határvadászoknak, és mindenkinek, aki 2015. szeptember 16-án megvédte, és azóta is védi Magyarország határait!”

„Bátorságuk arra kötelez minket, hogy újra és újra megüzenjük Brüsszelnek: a migráció ügyében nincs kompromisszum. 

Zsarolhatnak, bírságolhatnak és hozhatnak négyévente újabb és újabb EU-konform ellenzéki üdvöskét,

 a magyarokat úgysem fogják megtörni. 

Itt nem jönnek át!” 

– hangsúlyozza Orbán Viktor.

Nyitókép: Facebook

 

kulszek
2025. szeptember 16. 09:24
Röszkénél újra tanultuk a leckét, hogy magunkért kiállni érdemes. Euróka védőjeként, megmentőjeként tetszelegni nem érdemes, ha bele döglessz, akkor sem. Az a helyes és értelmes védelem, ha foglalkozol a gyerekeiddel ! Ha képezed magad és készíted a helyet a következő gyerekeidnek! Akkor van jövőd. A többi múló, múlandó pillanat.
2025. szeptember 16. 08:37 Szerkesztve
Maximálisan egyetértek Orbán Viktorral...: Sajnos a migráció okaival nem foglalkoznak sehol sem. A Migráció azért történik, mert a lakosság LIBERÁLIS impotenciája miatt csökkenő népességet a bevándorlással pótolják, és az impotens liberális életmód áll abortuszból, impotens LMBTQ-ból, impotens homoszexualitásból , és kábítószer használatból. A migráció másik oka a liberális globális MULTI nagyvállalat munkaerőpolitikája ami az , hogy nem a helyi lakosságot alkalmazzák, hanem a több ezer kilométerről behozott dolgozót , először kezdetben csak "vendégmunkás" ürüggyel mint Németországban , és ez fejlődik aztán totális bevándorlássá. Hazánkban havi 6000 gyerek születik ami azt jelenti hogy 77 év múlva hazánk lakossága 5 millió fő lesz plusz+ bevándorlók. Tehát jelenleg hazánkban is totális mértékben folyik az impotens liberális életmód miatti lakosságcsere.
andris-923
2025. szeptember 16. 08:36
Az egyik haverom nagy O1G fan de még ő is elismeri hogy Viktornak ez a döntése number one ! Egy migráns nem sok de még az sem kell ide !
chief Bromden
2025. szeptember 16. 08:07
Győzz meg, hogy nincs igazam.(†) "megtanultuk, hogy ha baj van, csak magunkra számíthatunk" Tanulgatjuk, mi nyugdíjasok is.:(
