Orbán Viktor Röszke tizedik évfordulóján üzent: „Ami aznap történt, azt míg élünk nem feledjük”

„Mi lett volna, ha Röszkén nem állítjuk meg őket?” – Döbbenetes forgatókönyv látott napvilágot
Történelmi sorsforduló történt 10 éve.
A kormányfő megemlékezett a napról, amikor illegális migránsok rohamozták meg Magyarország déli határait.
Orbán Viktor miniszterelnök a tíz éve, Röszkén történt ikonikus eseményekről írt Facebook-oldalán, amihez fotót is mellékelt.
„2015. szeptember 16., Röszke. A kép tíz éve készült, de ami aznap történt, azt míg élünk nem feledjük. Tíz éve ezen a napon migránsok százai rohamozták meg Magyarország déli határát Röszkénél.
A határkerítésnek és a magyar rendőrök hősiességének köszönhetően aznap megálljt parancsoltunk az illegális migrációnak. Megmutattuk Európának, hogy meg tudjuk csinálni”
– írja a kormányfő.
Hozzáteszi: „Nekünk, magyaroknak a világ aznap megváltozott. Mi, magyarok aznap újra
megtanultuk, hogy brüsszeli paragrafusokkal és a birodalmi központban kitalált paktumokkal nem lehet megvédeni a határokat.
Megtanultuk, hogy a naivitást könyörtelenül megbüntetik – akkor is, ha jóindulattal párosul. És azt is
megtanultuk, hogy ha baj van, csak magunkra számíthatunk. Ide határkerítés kell és bátor végvári vitézek.
Köszönettel tartozunk a rendőreinknek, a katonáinknak, a határvadászoknak, és mindenkinek, aki 2015. szeptember 16-án megvédte, és azóta is védi Magyarország határait!”
Ezt is ajánljuk a témában
Történelmi sorsforduló történt 10 éve.
„Bátorságuk arra kötelez minket, hogy újra és újra megüzenjük Brüsszelnek: a migráció ügyében nincs kompromisszum.
Zsarolhatnak, bírságolhatnak és hozhatnak négyévente újabb és újabb EU-konform ellenzéki üdvöskét,
a magyarokat úgysem fogják megtörni.
Itt nem jönnek át!”
– hangsúlyozza Orbán Viktor.
Nyitókép: Facebook