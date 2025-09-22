Ft
Ft
30°C
15°C
Ft
Ft
30°C
15°C
09. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Komjáthi Imre Tisza Párt DK Magyar Péter Varju László Fidesz Gyurcsány Ferenc Orbán Viktor

Elindult a „forró ősz” – érkezik Orbán Viktor nagy helyzetértékelése!

2025. szeptember 22. 05:41

Nemzeti konzultáció, országjárás, aláírásgyűjtés, jelöltállítás – eseménytelinek ígérkezik az őszi politikai szezon. Megnéztük, hogyan készülnek a pártok a jövő évi parlamenti választásra.

2025. szeptember 22. 05:41
null
Baranya Róbert
Baranya Róbert

Az unalmasnak cseppet sem mondható nyár után kezdődik a politikai ősz, amely az Országház falain belül és kívül egyaránt forróbb lehet az előző hónapoknál. Információink szerint az Országgyűlés őszi ülésszaka szeptember 22-én kezdődik, feltételezhetőleg a hagyományoknak megfelelően Orbán Viktor miniszterelnök helyzetértékelésével. A Kövér László házelnöknek benyújtott törvény­alkotási program szerint a kormánypártok tizenöt törvényjavaslattal vagy jogszabály-módosítással készülnek a szezonra, nagyobb horderejű törvényi változás nincs napirenden. 

ORBÁN Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Középpontban az adókérdések 

Orbán Viktor miniszterelnök újabb nemzeti konzultációt hirdetett, ahogy Kötcsén fogalmazott, a „kiszivárgott adóemelési tervekről”. Gulyás Gergely a legutóbbi kormányinfón úgy fogalmazott: „Kulcsfontosságú, hogy mind a közteherviselésről általánosságban, mind az egykulcsos személyi jövedelemadóról, mind a Tisza Párt által bevezetni kívánt adóemelésekről legyen társadalmi vita, amelyre a nemzeti konzultáció jó keretet teremt.” A kérdőíveket október elejétől postázzák. 

A konzultáció ötletét érő kritikák kapcsán a kormányfő egy interjúban azt mondta, hogy a kérdéseket korrekten, a fennálló jogszabályoknak megfelelően fogalmazzák meg. Világossá tette, nem lehet egy ellenzéki párt valamely javaslatáról konzultációt szervezni, arról viszont igen, hogy az állampolgárok milyen adórendszert szeretnének. 

A miniszterelnök a kötcsei helyzetértékelésben mozgósítást, szakpolitikai vitákat és békemenetet is ígért, hangsúlyozva, hogy jó programmal önmagában nem lehet választást nyerni. 

Szintén ígéretet tett a digitális építkezés felgyorsítására. 

A kormányfő egy személyi változást is bejelentett: Gyürk András helyett politikai igazgatója, Orbán Balázs irányítja a kampányt. 

A Tisza Párt pultozós kampánnyal reagált az újabb nemzeti konzultációra: nyolcszáz pulttal igyekeznek az ország minden településére eljutni, és népszerűsíteni az adócsökkentési programjukat. 

A kommunikációs lépésnél a kormányoldal legnagyobb kihívójának valószínűleg nagyobb falat lesz a 106 egyéni képviselőjelölt versenyeztetése és kiválasztása. A bejelentett tervek szerint a kiválasztási folyamat szeptember végén indul, és a két hónap múlva tartandó kongresszuson ér véget, akkor véglegesítik a névsort. 

A párt Tisza világ néven saját applikációt is fejlesztett, mivel álláspontja szerint a hagyományos kapcsolattartási formák már nem elegendők egy közösség fenntartásához. 

A részletek egyelőre nem ismeretesek. 

Radnai Márk alelnök azt találta mondani, hogy „Amerikában folyamatosan dolgoznak rajta, hogy elérhető legyen”. Az eset kapcsán Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője levelet küldött Magyar Péter pártelnöknek, amelyben arra kereste a választ, hogy kik fejlesztették az alkalmazást, mennyi pénzből és milyen forrásból zajlott a fejlesztés, hol tárolják a regisztráló magyar állampolgárok adatait, illetve külföldön hozzájuk férhetnek-e. 

Közös pontok: Komjáthi Imre MSZP-elnök augusztus végén a Fejtő Ferenc-díj átadásán elődjével, Lendvai Ildikóval és a DK-s Varju Lászlóval
Fotó: Komjáthi Imre hivatalos Facebook-oldala

Baloldali országjárások 

A legfrissebb közvélemény-kutatási adatok alapján a Gyurcsány Ferenc távozása után nem túl rózsás helyzetben lévő Demokratikus Koalíció sem ülhet a babérjain. A párt országjárást hirdetett az őszre, hogy bemutassa Dobrev Klára elnök 150 oldalas programját, amely a beharangozó szerint minden kormányzati területre kiterjed, és Magyarország legtapasztaltabb szakértőinek munkáját dicséri. A DK mind a 106 egyéni körzetbe el akar menni, hogy meggyőzze azokat az embereket, akik sem a Fideszre, sem a Tiszára nem akarják adni a szavazatukat. Az akció annak fényében is érdekes lesz, hogy a tömörülés előző, még Gyurcsány Ferenc által meghirdetett országjárása csúfos kudarc lett. 

A Magyar Szocialista Párt legutóbb Orbán Viktor kötcsei beszédére reagált, akkor Komjáthi Imre elnök vázolta, hogy a kormányoldallal szemben mit kínálnak a választóknak. Mérsékelten progresszív személyi jövedelemadót, energiahatékonysági fordulatot, tanári és egészségügyi életpályát lengetett be. A tét szerinte 2026-ban, hogy Magyarország brüsszelező külpolitikával leplezett olcsómunka-modell vagy európai elkötelezettségű, erős szociális állam lesz. 

Bár korábban felmerült, hogy az MSZP közösen induljon a DK-val, Komjáthi Imre egy februári interjúban azt mondta, hogy ezt a lehetőséget „alapvetően mindenki elvetette”. Ennek egyik oka az, hogy a szocialisták úgy látják, túl sok sebet kaptak Gyurcsány Ferencéktől, az utóbbi években több politikusuk is átigazolt a volt kormányfő pártjába. Kérdésünkre, hogy Gyurcsány távozásával változott-e a hozzáállásuk, Komjáthi úgy válaszolt, hogy valamelyest más lett a helyzet, szerinte nagy eséllyel a DK-nál is eljöhet az a pillanat, amikor felismeri, nem biztos, hogy jó, ha egymásra indulnak a baloldali pártok. Ők nyitottak a megállapodásra, miszerint tíz körzetben nem indulnak egymás ellen, és egyébként készen állnak az együttműködésre más ellenzéki pártokkal, akár a Tiszával is. 

Az MSZP elnöke az őszi tervekről azt mondta, folytatják, amit nyáron elkezdtek. Úgy fogalmazott, hogy míg a többi ellenzéki párt azzal volt elfoglalva, hogy kígyót-békát kiabáljon egymásra, a szocialisták konkrét ügyekkel, hétköznapi emberek hétköznapi problémáival foglalkoztak, és járták az országot. Szlogenjük szerint ők a politika emberi hangja. Kérdésünkre Komjáthi Imre jelezte, hogy a jelöltállítás folyamatban van, ő a múlt héten jelentette be indulását a Borsod-­Abaúj-Zemplén megyei 4. számú választókörzetben. Úgy látja, decemberre az összes egyéni jelöltjük meglesz. A listaállításhoz szükséges létszám már megvan, de ők is várják, hogy kiket indít majd a Tisza az egyes körzetekben. 

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke feltűnt a Tisza Párt dorogi rendezvényén, de kérdést nem tehetett fel
Fotó: Dull Szabolcs hivatalos Facebook-oldala

Népszavazást akar a Mi Hazánk és a Jobbik 

Korábban a bejutási küszöb felett mért Mi Hazánk is bejelentette, hogy minden egyéni körzetben állít jelöltet, és meg is nevezte az indulókat. 

A párt nemrég közölte, országjárással egybekötött aláírásgyűjtésbe kezd azért, hogy leállítsák a vendégmunkások behozatalát, 

és megbecsüljék a magyar dolgozókat. A Mi Hazánk a devizahiteles végrehajtások leállításáért és a szerződések érvénytelenné nyilvánításáért is aláírásgyűjtésbe kezdett, illetve népszavazási kezdeményezést nyújtott be. 

A Jobbik Magyarországért Mozgalom szintén mind a 106 választókerületben indít egyéni jelöltet, de eddig csak harmincuk neve ismeretes. A párt a Mandiner érdeklődésére azt közölte, hogy csak a jövő év elején fogja indítani a kampányát. „Ősszel minden energiánkat arra összpontosítjuk, hogy sikerüljön összegyűjteni 200 ezer érvényes aláírást ahhoz, hogy ügydöntő népszavazást lehessen kiírni december 24-e hivatalos munkaszüneti nappá nyilvánításához” – írták. A Jobbik ezen­kívül szeptemberben elindítja Z. Kárpát Dániel és Marczingós László negyvenállomásos Igazságot a devizahiteleseknek! című fórumsorozatát. 

A többi parlamenti párt kevés életjelet mutat, a Momentum júniusban jelentette be, hogy nem indul a jövő évi választáson, az LMP-frakció időközben megszűnt, a Párbeszéd pedig legfeljebb Karácsony Gergely és Szabó Tímea posztjaival véteti észre magát.

Nyitókép: Mandiner-grafika

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!