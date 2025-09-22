Ft
Tisza szigetek nyilvántartás koordináció pártelnök aktivista ellentét Magyar Péter Újbuda tagság

Magyar Péter ezzel kapcsolatban sem mondott igazat: dokumentum bizonyítja, koránt sincs annyi Tisza sziget, mint amennyiről a pártelnök beszél

2025. szeptember 22. 11:29

A Tisza szigetek vezetésével és koordinációjával megbízott Forsthoffer Ágnes első dolga vélhetően a nyilvántartás rendbe tétele lesz.

2025. szeptember 22. 11:29
null

„Jelenleg több, mint 2200 szigetben, majd 50 ezren vesznek részt a Tisza országos és helyi tevékenységében” – írta a napokban a Facebookon közzétett bejegyzésében Magyar Péter, és egyúttal bejelentette, hogy pártja új alelnöke, Forsthoffer Ágnest veszi át a Tisza szigetek vezetését. 

A Magyar Nemzet összeállításában azt írta, hogy az új koordinátor egyik első feladata feltehetően a pontos adatok és a létszám tisztázása lesz, mivel a pártelnök által bejelentett számok – információink szerint – „köszönőviszonyban sincsenek a valósággal”.

Mint írták, a lap birtokába került a Tisza Párt azon belső nyilvántartása, amit a Tisza-szigetekről vezetnek, és ebből kiderül, hogy 

Magyar állításaival ellentétben mindössze 1570 Tisza-sziget van, amelynek a tagsága összesen kevesebb mint 28 ezer fő. 

Sőt, egy, a párt belső életét ismerő forrás szerint, nagyjából csak 10 300 azoknak a tagoknak a száma, akik valóban aktívak is a Tisza szigetekben – húzta alá a Magyar Nemzet.

Nincs szó országos lefedettségről

Az összeállításban arra is kitértek, hogy a tiszás nyilvántartásból az is kiderült, hogy a Tisza szigetek tagsága kifejezetten erősen koncentrálódik bizonyos helyeken, míg az ország több pontján jócskán van még építkezni valójuk. Budapest bizonyos választókerületeiben például 25-nél is több Tisza-sziget van, esetenként többszáz fős tagsággal. 

Egyes vidéki választókerületekben viszont rendkívül alacsony mind a Tisza szigetek, mind azok tagságának száma.

A legtöbb Tiszasziget Hajdú-Bihar 3. számú – debreceni – választókerületében van. Az itteni ötvennél is több sziget mintegy 600 tagot számlál. 

  • A Borsod-Abaúj-Zemplén 2. számú választókerületben viszont mindössze négy sziget van, amelyek összesen csak 76 taggal rendelkeznek.
  • Borsodban az 1., 3. és 5. számú választókerültben is nagyon kevés a Tisza-sziget. 

De a cikkben arra is rámutattak, hogy alig vannak támogatói Magyar Péternek Hajdú-Bihar 1. és Fejér 4. számú választókerületében is. Ezeken a helyeken egyaránt száz alatt van a szigettagok összlétszáma – ismertették.

Külföldön sem rózsás a helyzetük

A nyilvántartásból ugyan kiolvasható, hogy külföldön is működnek Tisza szigetek. Többek között az ausztriai Kitzbühelben, a Spanyolországi Rojalesben vagy Windsorban az Egyesült Királyságban is alapítottak csoportot a tiszások. Azonban összességében elmondható, hogy nem magas sem a külföldi szigeteknek, sem azok tagságának a száma. 

Apad a Tisza?

A Magyar Nemzet írása szerint a Tisza-vezér bizonyára azért is kerekítette fölfelé a Tisza-szigetek számát, mert 

kellemetlen lett volna arról beszámolnia, hogy idén nem gyarapodott érdemben pártjának hátországa.

Emlékezetes, hogy januárban az ATV-ben még arról beszélt, hogy addig 1200 Tisza-szigetet alapítottak, összesen több tízezres tagsággal. Ehhez képest az elmúlt kilenc hónapban nem volt jelentős fejlődés. Sem a szigetek száma, sem azok tagsága nem emelkedett jelentősen. 

Ez pedig látványos ellentmondásban van a Tisza Párt elnöke online követői száma növekedésével, és a baloldali közvélemény-kutatók méréseivel – hívta fel a figyelmet a lap. 

Egyszerre négy Tisza sziget szűnt meg Újbudán

Szeptember elején robbant a hír, hogy feloszlatta magát négy budapesti Tisza sziget.

Saját bevallásuk szerint a párt központi vezetése elleni tiltakozásból oszlatták fel magukat. 

A négy újbudai Tisza-szigetet összefogó honlapon olvasható közleményben az áll, „tiltakozunk az embertelen abúzus minden formája, az etikai kérelmeink eltussolása, a diszkrimináció és a központi vezetés teljes hiánya ellen. Sajnáljuk, hogy Magyar Péter álma mára csak a mi álmunk maradt”.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

hernadvolgyi-2
2025. szeptember 22. 12:20
"Borsodban ... kevés a Tisza-sziget. " "Mink" ideológiailag nem vagyunk elég képzettek,
Válasz erre
0
0
nobutada
2025. szeptember 22. 12:03
Bízzunk benne, hogy sokan kezdenek gondolkodni, akkor is ha nem szeretik OV-t, hogy mi várható a választás után, ki mint vezetné az országot!
Válasz erre
0
0
ertonszena
2025. szeptember 22. 11:45
Indián neve: Zebrákkal táncoló… 🦓🦓🦓🦓🦓🦓🦓🦓🦓🦓🦓🦓🦓🦓🦓 🕺🕺🕺🕺🕺🕺🕺🕺🕺🕺🕺🕺🕺
Válasz erre
0
0
antipoloska
2025. szeptember 22. 11:35
valaha mondott igazat ez a féreg??? az a tenyérbemászó buzi pofája.ökölbe szorul az ember keze. emberi féreg.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!