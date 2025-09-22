Magyar Péter ezzel kapcsolatban sem mondott igazat: dokumentum bizonyítja, koránt sincs annyi Tisza sziget, mint amennyiről a pártelnök beszél

„Jelenleg több, mint 2200 szigetben, majd 50 ezren vesznek részt a Tisza országos és helyi tevékenységében” – írta a napokban a Facebookon közzétett bejegyzésében Magyar Péter, és egyúttal bejelentette, hogy pártja új alelnöke, Forsthoffer Ágnest veszi át a Tisza szigetek vezetését.

A Magyar Nemzet összeállításában azt írta, hogy az új koordinátor egyik első feladata feltehetően a pontos adatok és a létszám tisztázása lesz, mivel a pártelnök által bejelentett számok – információink szerint – „köszönőviszonyban sincsenek a valósággal”.

Mint írták, a lap birtokába került a Tisza Párt azon belső nyilvántartása, amit a Tisza-szigetekről vezetnek, és ebből kiderül, hogy

Magyar állításaival ellentétben mindössze 1570 Tisza-sziget van, amelynek a tagsága összesen kevesebb mint 28 ezer fő.

Sőt, egy, a párt belső életét ismerő forrás szerint, nagyjából csak 10 300 azoknak a tagoknak a száma, akik valóban aktívak is a Tisza szigetekben – húzta alá a Magyar Nemzet.