Magyar Péter ezzel kapcsolatban sem mondott igazat: dokumentum bizonyítja, koránt sincs annyi Tisza sziget, mint amennyiről a pártelnök beszél

Rohamosan apad – sorra oszlanak fel a Tisza-szigetek
A Tisza szigetek vezetésével és koordinációjával megbízott Forsthoffer Ágnes első dolga vélhetően a nyilvántartás rendbe tétele lesz.
„Jelenleg több, mint 2200 szigetben, majd 50 ezren vesznek részt a Tisza országos és helyi tevékenységében” – írta a napokban a Facebookon közzétett bejegyzésében Magyar Péter, és egyúttal bejelentette, hogy pártja új alelnöke, Forsthoffer Ágnest veszi át a Tisza szigetek vezetését.
A Magyar Nemzet összeállításában azt írta, hogy az új koordinátor egyik első feladata feltehetően a pontos adatok és a létszám tisztázása lesz, mivel a pártelnök által bejelentett számok – információink szerint – „köszönőviszonyban sincsenek a valósággal”.
Mint írták, a lap birtokába került a Tisza Párt azon belső nyilvántartása, amit a Tisza-szigetekről vezetnek, és ebből kiderül, hogy
Magyar állításaival ellentétben mindössze 1570 Tisza-sziget van, amelynek a tagsága összesen kevesebb mint 28 ezer fő.
Sőt, egy, a párt belső életét ismerő forrás szerint, nagyjából csak 10 300 azoknak a tagoknak a száma, akik valóban aktívak is a Tisza szigetekben – húzta alá a Magyar Nemzet.
Az összeállításban arra is kitértek, hogy a tiszás nyilvántartásból az is kiderült, hogy a Tisza szigetek tagsága kifejezetten erősen koncentrálódik bizonyos helyeken, míg az ország több pontján jócskán van még építkezni valójuk. Budapest bizonyos választókerületeiben például 25-nél is több Tisza-sziget van, esetenként többszáz fős tagsággal.
Egyes vidéki választókerületekben viszont rendkívül alacsony mind a Tisza szigetek, mind azok tagságának száma.
A legtöbb Tiszasziget Hajdú-Bihar 3. számú – debreceni – választókerületében van. Az itteni ötvennél is több sziget mintegy 600 tagot számlál.
De a cikkben arra is rámutattak, hogy alig vannak támogatói Magyar Péternek Hajdú-Bihar 1. és Fejér 4. számú választókerületében is. Ezeken a helyeken egyaránt száz alatt van a szigettagok összlétszáma – ismertették.
A nyilvántartásból ugyan kiolvasható, hogy külföldön is működnek Tisza szigetek. Többek között az ausztriai Kitzbühelben, a Spanyolországi Rojalesben vagy Windsorban az Egyesült Királyságban is alapítottak csoportot a tiszások. Azonban összességében elmondható, hogy nem magas sem a külföldi szigeteknek, sem azok tagságának a száma.
A Magyar Nemzet írása szerint a Tisza-vezér bizonyára azért is kerekítette fölfelé a Tisza-szigetek számát, mert
kellemetlen lett volna arról beszámolnia, hogy idén nem gyarapodott érdemben pártjának hátországa.
Emlékezetes, hogy januárban az ATV-ben még arról beszélt, hogy addig 1200 Tisza-szigetet alapítottak, összesen több tízezres tagsággal. Ehhez képest az elmúlt kilenc hónapban nem volt jelentős fejlődés. Sem a szigetek száma, sem azok tagsága nem emelkedett jelentősen.
Ez pedig látványos ellentmondásban van a Tisza Párt elnöke online követői száma növekedésével, és a baloldali közvélemény-kutatók méréseivel – hívta fel a figyelmet a lap.
Szeptember elején robbant a hír, hogy feloszlatta magát négy budapesti Tisza sziget.
Saját bevallásuk szerint a párt központi vezetése elleni tiltakozásból oszlatták fel magukat.
A négy újbudai Tisza-szigetet összefogó honlapon olvasható közleményben az áll, „tiltakozunk az embertelen abúzus minden formája, az etikai kérelmeink eltussolása, a diszkrimináció és a központi vezetés teljes hiánya ellen. Sajnáljuk, hogy Magyar Péter álma mára csak a mi álmunk maradt”.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
Nem csak a résztvevők, de az aktivisták száma is megcsappant. A Tisza családi napján nem csak érdeklődőből volt kevés, de a fellépőket is lemondták.