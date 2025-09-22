Ft
09. 22.
hétfő
főváros bandaháború Magyarország erőszak Budapest Orbán Viktor EU

Fél Európa arról beszél, ami Magyarországon történik – már azt is tudják, mi az oka

2025. szeptember 22. 11:07

Míg más európai nagyvárosok – például Brüsszel, Stockholm vagy Marseille – súlyos fegyveres erőszakkal és bandaháborúkkal küzdenek, Budapesten csak kisebb utcai összetűzések jellemzők.

2025. szeptember 22. 11:07
null

Budapest az EU fővárosai közül a legbiztonságosabbnak számít, amit Orbán Viktor miniszterelnök a zéró illegális bevándorlónak és történelmi mélyponton lévő bűnözési mutatóknak tulajdonít – írja a spanyol La Gaceta de la Iberosfera.

A cikk szerint

míg más európai nagyvárosok – például Brüsszel, Stockholm vagy Marseille – súlyos fegyveres erőszakkal és bandaháborúkkal küzdenek, Budapesten csak kisebb utcai összetűzések jellemzők.

Az elemzés az Euronews statisztikái alapján készült, amellyel kapcsolatban a cseh Hlavné Správy megjegyezte: több EU-s fővárossal ellentétben, ahol bandaháborúkkal és gyilkosságokkal küzdenek, Budapesten csak kisebb, áldozat nélküli lövöldözések történtek, jellemzően utcai viták során és
többnyire gáz- vagy gumilövedékes fegyverekkel.

Nyitókép: AFP/Nikolas Kokovlis

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

lemez
2025. szeptember 22. 12:12
Romokban az egészségügy.Világelsők a magyar mentösök a szrókos betegek ellátásában.Sok erőt nekik.
palicsi-2
2025. szeptember 22. 11:39
Kinek mit intézett a kormánya!
Pametan
2025. szeptember 22. 11:22
"Budapest az EU fővárosai közül a legbiztonságosabbnak számít, amit Orbán Viktor miniszterelnök a zéró illegális bevándorlónak és történelmi mélyponton lévő bűnözési mutatóknak tulajdonít – írja a spanyol La Gaceta de la Iberosfera." De azért Brüsszel felé drága árat fizetünk. Bennünket azért büntetnek, amiért pl. a lengyeleket jutalmazzák. Sajnálatos, hogy amikor a törökök Bécset akarták lerombolni és megsemmisíteni, mint a Német-Római Császárság központját, azt a saját összeroppanásunk árán megakadályoztuk. Pusztult volna már akkor el a nyugat, mennyivel kevesebb atrocitás ért volna bennünket. De mi a nyugathoz akartunk tartozni, mint a Római Keresztény Egyház és Európa védelmezője ... ezt ma már abba kellene hagynunk. A migránsok most is "csak" át akartak vonulni rajtunk ... ismét mi húztuk a rövidebbet, de könyörgöm, mondja már meg valaki, hogy miért is?
herden100
2025. szeptember 22. 11:18
m.youtube.com/watch?v=69jlpdLgqbo ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍 🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍 💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚 💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚
