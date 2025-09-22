Fél Európa arról beszél, ami Magyarországon történik – már azt is tudják, mi az oka

Budapest az EU fővárosai közül a legbiztonságosabbnak számít, amit Orbán Viktor miniszterelnök a zéró illegális bevándorlónak és történelmi mélyponton lévő bűnözési mutatóknak tulajdonít – írja a spanyol La Gaceta de la Iberosfera.

A cikk szerint

míg más európai nagyvárosok – például Brüsszel, Stockholm vagy Marseille – súlyos fegyveres erőszakkal és bandaháborúkkal küzdenek, Budapesten csak kisebb utcai összetűzések jellemzők.

Az elemzés az Euronews statisztikái alapján készült, amellyel kapcsolatban a cseh Hlavné Správy megjegyezte: több EU-s fővárossal ellentétben, ahol bandaháborúkkal és gyilkosságokkal küzdenek, Budapesten csak kisebb, áldozat nélküli lövöldözések történtek, jellemzően utcai viták során és

többnyire gáz- vagy gumilövedékes fegyverekkel.