Milyen jogállamiság?! Az Európai Bizottság bármikor szívesen adna pénzt Magyarországnak – egyetlen feltétellel

Az Európai Bizottság mintegy 550 millió eurónyi, korábban befagyasztott EU-forrás felszabadítását tervezi Magyarország számára, hogy elnyerje Orbán Viktor miniszterelnök támogatását az orosz LNG-import tilalmának előrehozásához és az olajárplafon csökkentéséhez – írja a Financial Times.

Ursula von der Leyen bizottsági elnök hangsúlyozta:

ideje teljesen leállítani az orosz energiaimportot, miközben a szankciók súlyosan érintik Oroszország gazdaságát.

Bár a cikk erről nem tesz említést, valójában Európai Unió tavaly több orosz cseppfolyósított földgázt vásárolt, mint valaha.