Orosz LNG-dömping: rekordmennyiség árasztotta el az Európai Uniót!
Az Európai Unió tavaly több orosz cseppfolyósított földgázt vásárolt, mint valaha.
Minden aggályát örömmel tenné félre az Európai Bizottság, ha Magyarország teljesen leállítaná az orosz energiaimportját.
Az Európai Bizottság mintegy 550 millió eurónyi, korábban befagyasztott EU-forrás felszabadítását tervezi Magyarország számára, hogy elnyerje Orbán Viktor miniszterelnök támogatását az orosz LNG-import tilalmának előrehozásához és az olajárplafon csökkentéséhez – írja a Financial Times.
Ursula von der Leyen bizottsági elnök hangsúlyozta:
ideje teljesen leállítani az orosz energiaimportot, miközben a szankciók súlyosan érintik Oroszország gazdaságát.
Bár a cikk erről nem tesz említést, valójában Európai Unió tavaly több orosz cseppfolyósított földgázt vásárolt, mint valaha.
