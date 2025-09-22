Ft
09. 22.
hétfő
lng Magyarország Ursula von der Leyen szankciók Orbán Viktor eu Európai Bizottság

Milyen jogállamiság?! Az Európai Bizottság bármikor szívesen adna pénzt Magyarországnak – egyetlen feltétellel

2025. szeptember 22. 10:42

Minden aggályát örömmel tenné félre az Európai Bizottság, ha Magyarország teljesen leállítaná az orosz energiaimportját.

2025. szeptember 22. 10:42
null

Az Európai Bizottság mintegy 550 millió eurónyi, korábban befagyasztott EU-forrás felszabadítását tervezi Magyarország számára, hogy elnyerje Orbán Viktor miniszterelnök támogatását az orosz LNG-import tilalmának előrehozásához és az olajárplafon csökkentéséhez – írja a Financial Times.

Ursula von der Leyen bizottsági elnök hangsúlyozta:

ideje teljesen leállítani az orosz energiaimportot, miközben a szankciók súlyosan érintik Oroszország gazdaságát.

Bár a cikk erről nem tesz említést, valójában Európai Unió tavaly több orosz cseppfolyósított földgázt vásárolt, mint valaha.

Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

