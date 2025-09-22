Ft
Farkas Erik Liverpool Szoboszlai Dominik

Mély vízbe dobták a Liverpool magyarját, bejött – így segíthet neki Szoboszlai

2025. szeptember 22. 11:34

A magyar származású Farkas Eriket az angol futball egyik legnagyobb ígéretének tartják, versenyeznek érte a nagy csapatok. A Liverpool fiatal középpályása válaszút elé érkezett: az elkövetkező két év dönti el, hogy miként robbanhat be a felnőtt labdarúgásba. A kérdés, hogy ebből mi is profitálhatunk-e.

2025. szeptember 22. 11:34
null

Ahogy arról a Mandiner is több cikkben beszámolt, a magyar és angol állampolgársággal rendelkező 16 éves Farkas Erik felkerült a Liverpool FC U18-as labdarúgócsapatához a nyári felkészülési időszakra. Csakhogy itt nem állt meg, mert édesapja, Farkas Csaba elmondása szerint a Vörösök U21-es együttesében is bemutatkozott már, ráadásul kezdőként, a klasszikus tízes pozícióban.

Farkas Erik, Liverpool
Farkas Erikre a Liverpool és az angol válogatott is igényt tart / Fotó: Mondial Football Montaigu

Ezt is ajánljuk a témában

„Őszintén szólva én talán óvatosabb lettem volna, de a klub bátran bedobta a mély vízbe. Erik pedig bizonyított. Ezzel is jelezték, hogy hosszú távon számolnak vele” – nyilatkozta az idősebb Farkas az Origónak. Hozzátette: fia számára most következik a legfontosabb időszak. 

Erik gyorsan gondolkodó, játékintelligens futballista, aki képes ritmust váltani, tempót adni a csapatnak. Ezt a karaktert kell megőrizni, és tovább fejleszteni. Az elkövetkező két év dönti el, hogy miként robbanhat be a felnőtt futballba.

A portálnak arról is beszélt, hogy óriási az érdeklődés a fia iránt Angliában és Európában is (többek között a Manchester City és a Chelsea is vinné), de a Liverpool világosan tudtukra adta, hogy a jövő emberének tartják, és ez nekik nagyon fontos jelzés. 

A válogatottság kérdése ugyanakkor továbbra is megválaszolatlan, miután Farkas Erik már 

  • az angol U16-os és 
  • U17-es nemzeti együttesben 

is bemutatkozott. 

Mi magyar emberek vagyunk, szeretjük és tiszteljük az országunkat. Mindenki tudja rólunk, hogy magyar család vagyunk. Ez büszkeséggel tölt el minket

– magyarázta az édesapa, aki arra is kitért, hogy tavaly személyes találkozóra invitálták az MLSZ képviselői, akikkel baráti, őszinte beszélgetést folytattak. Az angolok ugyanakkor már lecsaptak rá, és megerősítették: bármi is történjen, Erikre hosszú távon számítanak.

Hogy jön a képbe Szoboszlai Dominik?

Farkas Csaba azt sem titkolja, hogy Szoboszlai Dominik személye különös hatással van Erikre. „Labdaszedőként testközelből figyelheti, látja, milyen karakter kell ahhoz, hogy valaki világklasszis legyen. Ez inspirálja őt” – fogalmazott az apa az Origónak.

Szerinte Szoboszlai fejlődése példaértékű: „Borzasztó sokat lépett előre Angliában, ezért válhat igazi világklasszissá. Már most is látszik, hogy nélküle a Liverpool nem lenne ugyanaz a csapat.”

Az interjú végén Erik bátyja, Patrik is szóba került, aki a Blackburn U21-es gárdájában szerepel, de már a felnőttekkel is edzett, sőt az angol negyedosztályból, a League Two-ból kérője is akadt.

Fotó: instagram.com/lfc.academy

