Mély vízbe dobták a Liverpool magyarját, bejött – így segíthet neki Szoboszlai

– magyarázta az édesapa, aki arra is kitért, hogy tavaly személyes találkozóra invitálták az MLSZ képviselői, akikkel baráti, őszinte beszélgetést folytattak. Az angolok ugyanakkor már lecsaptak rá, és megerősítették: bármi is történjen, Erikre hosszú távon számítanak.

Hogy jön a képbe Szoboszlai Dominik?

Farkas Csaba azt sem titkolja, hogy Szoboszlai Dominik személye különös hatással van Erikre. „Labdaszedőként testközelből figyelheti, látja, milyen karakter kell ahhoz, hogy valaki világklasszis legyen. Ez inspirálja őt” – fogalmazott az apa az Origónak.

Szerinte Szoboszlai fejlődése példaértékű: „Borzasztó sokat lépett előre Angliában, ezért válhat igazi világklasszissá. Már most is látszik, hogy nélküle a Liverpool nem lenne ugyanaz a csapat.”

Az interjú végén Erik bátyja, Patrik is szóba került, aki a Blackburn U21-es gárdájában szerepel, de már a felnőttekkel is edzett, sőt az angol negyedosztályból, a League Two-ból kérője is akadt.