MOL Magyar Kupa MLSZ Nemzeti Sport

Most a Nemzeti Sportnak reagált az MLSZ – alapos mérlegelésről, kellően átgondolt döntésről írnak

2025. szeptember 22. 10:08

A Magyar Labdarúgó-szövetség szerint televízión keresztül nagyságrendekkel több nézőhöz jut el egy-egy Magyar Kupa-mérkőzés a közvetítések és az összefoglalók révén, mint amennyi a helyszíni nézők száma lenne. A Nemzeti Sport korábban a kiscsapatok méltatlankodásáról írt, amelyek elveszítették pályaelőnyüket a hazai sorozatban.

A Nemzeti Sport beszámolója szerint a 2025. szeptember 18-án megjelent, „Mol Magyar Kupa: méltatlankodnak a kiscsapatok, oda a biztos pályaelőny” című írásukra reflektált a Magyar Labdarúgó-szövetség. A történet kiindulópontja, hogy immár sorsolás döntött a pályaválasztásról, nem pedig a bajnoki osztály rangsorolása, azaz az MK 4. fordulójában, a tizenhat közé jutásért rendezendő párosítások esetében például a vármegyei első osztályban szereplő Pilis az NB I-es ETO vendége lesz a győri stadionban október végén. 

Nemzeti Sport, MLSZ
Levelet kapott a Nemzeti Sport az MLSZ-től a Magyar Kupa lebonyolítására vonatkozó írásuk miatt

Az MLSZ ugyanakkor már a levél elején leszögezi, a döntést előkészítő folyamat során és annak vitájában minden olyan érv az asztalra került, amely a Nemzeti Sport írásában szerepelt, azaz 

  • a csapatokkal, 
  • a jogtulajdonos televízióval és 
  • a szponzorokkal egyeztetve 

alapos mérlegelés után született döntés a kupasorozat lebonyolításáról.

Hangsúlyozzák: 

a versenykiírásról minden érintett időben tájékoztatást kapott, azt valamennyi együttes ismerte és elfogadta a nevezéssel, csakúgy, mint a részvétellel együtt járó jelentős anyagi támogatást.

A szövetség ezután felsorolja az új lebonyolítással kapcsolatos érveket, így a jogtulajdonos televízió igényét, amely szerint minél több nézőt elérve, minél több mérkőzésről kíván beszámolni. Az alacsonyabb osztályban szereplő kluboknál 

sok helyen a létesítmény nem alkalmas tv-közvetítésre, jó néhány helyen még összefoglaló készítésére sem, a megfelelő feltételek megteremtése (az infrastruktúrával, utazással kapcsolatos jelentős anyagi teher) szintén meghaladja a vármegyei osztályban szereplő klub(ok) lehetőségeit.

Ugyanakkor a televízión keresztül nagyságrendekkel több nézőhöz jut el egy-egy mérkőzés a közvetítések és az összefoglalók révén, mint amennyi a helyszíni nézők száma lenne – mutatnak rá. 

A kupasorozat eddigi három fordulóját augusztusban, szeptemberben hétvégi napokon rendezték meg. A következő, októberi körben hét közben játszanak a csapatok, így az a kis klub sem tesz szert jelentősebb bevételre, amely a sorsolás következtében otthon fogad élvonalbeli ellenfelet (a szurkolók nagy része dolgozik, előfordulhat, hogy nem tud szabadságot kivenni), ráadásul a felsőbb osztályú csapatok stadionjában lehetőség van a sötétedés utáni vagy éppen az esti meccskezdésre is – érvel a szervezet.

Az MLSZ a magasabb osztályban szereplő klub stadionjában rendezendő összecsapás élményét is kiemeli, ám szerintük hangsúlyos indok az, hogy 

a kupalebonyolítás alapos mérlegelést követő, kellően átgondolt döntés eredménye, amely egységes akarattal született,

mondván, minden szereplőt egyetlen cél, a magyar labdarúgás további fejlődése vezérel.

A Magyar Labdarúgó-szövetség érvelését támasztja alá, hogy a legutóbbi sorozat ezüstérmese, a Ferencvárosi Torna Club szarvaskendi vendégjátékát több ezren szerették volna megtekinteni a 200 fős Vas vármegyei településen. Az M4 Sport által közvetített mérkőzés az egész környéket megmozgatta, hatalmas volt az érdeklődés a térségben, a helyi sportszervezet mobillelátók építésével nagy nehezen elérte, hogy 3500-nál is többen lehessenek ott a község sportpályáján. A jegyek tizenkét óra alatt elfogytak, a helyszínen már nem árultak jegyeket. 

Fotók: MTI/Illyés Tibor (archív)

