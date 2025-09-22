Most a Nemzeti Sportnak reagált az MLSZ – alapos mérlegelésről, kellően átgondolt döntésről írnak

Ugyanakkor a televízión keresztül nagyságrendekkel több nézőhöz jut el egy-egy mérkőzés a közvetítések és az összefoglalók révén, mint amennyi a helyszíni nézők száma lenne – mutatnak rá.

A kupasorozat eddigi három fordulóját augusztusban, szeptemberben hétvégi napokon rendezték meg. A következő, októberi körben hét közben játszanak a csapatok, így az a kis klub sem tesz szert jelentősebb bevételre, amely a sorsolás következtében otthon fogad élvonalbeli ellenfelet (a szurkolók nagy része dolgozik, előfordulhat, hogy nem tud szabadságot kivenni), ráadásul a felsőbb osztályú csapatok stadionjában lehetőség van a sötétedés utáni vagy éppen az esti meccskezdésre is – érvel a szervezet.

Az MLSZ a magasabb osztályban szereplő klub stadionjában rendezendő összecsapás élményét is kiemeli, ám szerintük hangsúlyos indok az, hogy

a kupalebonyolítás alapos mérlegelést követő, kellően átgondolt döntés eredménye, amely egységes akarattal született,

mondván, minden szereplőt egyetlen cél, a magyar labdarúgás további fejlődése vezérel.