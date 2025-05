„Mi magyarok vagyunk, a magyar nemzethez tartozunk” – még Szoboszlai is meglepődött a Liverpool tehetségén

Az NSO most magát az édesapát, Farkas Csabát szólaltatta meg, aki újra megerősítette: még nem dőlt el végleg, fia melyik válogatottban fog játszani felnőttként.

Mi magyarok vagyunk, a magyar nemzethez tartozunk, szeretjük és tiszteljük Magyarországot.

Nem véletlen, hogy az idősebbik fiam, Patrik kérdés nélkül utazott a magyar korosztályos válogatotthoz, amikor meghívót kapott, az U17-es, az U18-as és az U19-es válogatottban is pályára lépett. Erik esete annyiban más, hogy az angol szövetségtől már hosszabb ideje érdeklődtek felőle és a Liverpoolnál is azt tanácsolták, hogy a fejlődése érdekében próbálja ki magát az angol korosztályos csapatban. A meghívó szakmailag egyrészt óriási elismerés, mert Liverpoolból ő volt az egyetlen meghívott ebben a korosztályban, másrészt hatalmas kihívás is, ugyanis Eriknek egy fejjel nagyobb és fizikailag sokkal erősebb társak között kellett bizonyítania, akik között olyan játékos is akad, aki már felnőttek között is játszott, az angol harmadosztályban. Velük kell versenyezzen a csapatba kerülésért, de az, hogy három meccsen is játszott, sőt gólt is szerzett, valamint ő végezhette el a szabad- és szögletrúgásokat, azt jelzi, fel tudja venni a kesztyűt. A szakmai stáb a jövőben is számít rá, megvoltak elégedve a teljesítményével. A fejlődése szempontjából óriási lehetőség számára, hogy azokkal a srácokkal edzhet és játszhat együtt a korosztályos csapatban, akik a jövő felnőtt angol válogatottját alkothatják a korosztályából.”

A büszke édesapa hozzátette: Dárdai Pál gyermekei, Palkó, Márton és Bence lehet számukra a követendő példa, hiszen mindnyájan játszottak a német korosztályos válogatottakban, mielőtt bemutatkoztak az A csapatban.

„A Dárdai fiúk a példa, hogy a korosztályos válogatottak után lehet országot váltani.

Liverpoolban a klubon belül is híre ment annak, hogy Erik pályára lépett az angol csapatban, az edzőktől tudjuk, Szoboszlai Dominik is meglepődött rajta, de Eriknek az a legnagyobb álma, hogy néhány év múlva mellette futballozhasson a magyar válogatott és akár a Liverpool szerelésében is a felnőttek között.

Farkas arról is beszélt: 15 évesen fiának profi szerződése még nincs a Liverpoollal, de már jelezte a klub, hogy 16 évesen elő-, majd egy évvel később végleges szerződést kötnének vele.

Fotó: Mondial Football Montaigu