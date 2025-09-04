Rasszista botrány Németországban: levonultak a pályáról Farkas Erikék

Több csapat is vinné a Liverpool magyarját – így döntöttek az angolok
Nagyon sokat várnak tőle.
A rasszista botrány beárnyékolja a Liverpool magyar üdvöskéjének nagy napját. A 15 éves Farkas Erik csereként debütált az angol U17-es válogatottban.
Győztes mérkőzésen debütált az angol U17-es labdarúgó-válogatottban Farkas Erik Leonárd, a Liverpool magyar akadémistája – számolt be az Index.
Farkas Erik kapcsán legutóbb július közepén írtunk, akkor arról szóltak a hírek, hogy a magyar és angol állampolgársággal rendelkező 15 éves középpályás a nyári felkészülési időszakra felkerült a Vörösök U18-as keretéhez.
Az Anfield Watch akkori cikke szerint Farkast számos angol klub figyelte, köztük az Arsenal és a Manchester City is, de a Borussia Dortmund érdeklődését is felkeltette. A Liverpoolnál nagyon sokat várnak tőle, ezért várhatóan ebben az idényben rendszeresen vesz majd részt az U18-as csapat edzésein. Mint írják, az akadémián öt éve pallérozódó Farkasnak esze ágában sincs elhagyni a Liverpoolt, nagyon élvezi ott a futballt.
A cikk szerint Farkast a képességei miatt Luka Modrichoz és Bernardo Silvához hasonlítják, és a szerző azt is megjegyzi, hogy támadó középpályásként és nyolcasként is bevethető.
A 16. születésnapját pénteken betöltő Farkas most mérföldkőhöz érkezett, ugyanis az angol U17-es válogatottban egy Venezuela elleni felkészülési mérkőzésen csereként debütált. Korábban az angol U16-os válogatottban is két meccsen játszott.
Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy újabb szintet léphetett, és bemutatkozott a kifejezetten erős, rengeteg tehetséget felsorakoztató U17-es angol válogatottban”
– nyilatkozta a mérkőzés után a középpályás édesapja, Farkas Csaba az Indexnek.
„Kifejezetten kemény, rendkívül agresszív ellenfél elleni mérkőzésként írta le Erik a találkozót, amelyen csereként bő 15-20 percet kapott. Örülünk, hogy egy ilyen éles mérkőzésen tehetett hozzá az angol válogatott játékához, és már az első meccsén győzelemből vette ki a részét ebben a korosztályban.
Kelet-Közép Európából, egy magyar család sarjaként bizonyít hétről hétre a világ labdarúgásának centrumában, nagy öröm és büszkeség mindaz, amit Szegedről indulva eddig elért”
– tette hozzá.
Farkas Erik édesapjának a Dárdai fiúk pályafutása a példa.
A Venezuela elleni találkozót egyébként a németországi Duisburgban, az októberi Európa-bajnoki selejtezőkre való felkészülés jegyében egy felkészülési torna keretein belül rendezték. Az Index a helyi beszámolókra hivatkozva azt írja, hogy 2–1-es angol vezetésnél a 65. percben az egyik venezuelai játékos sértő megjegyzéseket tett az angol csapat több tagjára, köztük a Chelsea akadémistájára, Mathis Ebouéra, ami következtében az angol együttes levonult a pályáról, és jó 30 percig nem lehetett tudni, lesz-e folytatás. A Daily Mail szerint 50 percet állt a játék, amely aztán folytatódott, de újabb gólt már nem hozott.
Fotó: Mondial Football Montaigu