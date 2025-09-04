Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Farkas Erik Liverpool Anglia angol válogatott

Rasszista botrány Németországban: levonultak a pályáról Farkas Erikék

2025. szeptember 04. 21:16

A rasszista botrány beárnyékolja a Liverpool magyar üdvöskéjének nagy napját. A 15 éves Farkas Erik csereként debütált az angol U17-es válogatottban.

2025. szeptember 04. 21:16
null

Győztes mérkőzésen debütált az angol U17-es labdarúgó-válogatottban Farkas Erik Leonárd, a Liverpool magyar akadémistája – számolt be az Index.

Farkas Eriknek nagy jövőt jósolnak Liverpoolban
Farkas Eriknek nagy jövőt jósolnak Liverpoolban (Fotó: instagram.com/lfc.academy)

Farkas Erik kapcsán legutóbb július közepén írtunk, akkor arról szóltak a hírek, hogy a magyar és angol állampolgársággal rendelkező 15 éves középpályás a nyári felkészülési időszakra felkerült a Vörösök U18-as keretéhez.

Ezt is ajánljuk a témában

Az Anfield Watch akkori cikke szerint Farkast számos angol klub figyelte, köztük az Arsenal és a Manchester City is, de a Borussia Dortmund érdeklődését is felkeltette. A Liverpoolnál nagyon sokat várnak tőle, ezért várhatóan ebben az idényben rendszeresen vesz majd részt az U18-as csapat edzésein. Mint írják, az akadémián öt éve pallérozódó Farkasnak esze ágában sincs elhagyni a Liverpoolt, nagyon élvezi ott a futballt.

A cikk szerint Farkast a képességei miatt Luka Modrichoz és Bernardo Silvához hasonlítják, és a szerző azt is megjegyzi, hogy támadó középpályásként és nyolcasként is bevethető.

A 16. születésnapját pénteken betöltő Farkas most mérföldkőhöz érkezett, ugyanis az angol U17-es válogatottban egy Venezuela elleni felkészülési mérkőzésen csereként debütált. Korábban az angol U16-os válogatottban is két meccsen játszott.

Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy újabb szintet léphetett, és bemutatkozott a kifejezetten erős, rengeteg tehetséget felsorakoztató U17-es angol válogatottban”

– nyilatkozta a mérkőzés után a középpályás édesapja, Farkas Csaba az Indexnek.

„Kifejezetten kemény, rendkívül agresszív ellenfél elleni mérkőzésként írta le Erik a találkozót, amelyen csereként bő 15-20 percet kapott. Örülünk, hogy egy ilyen éles mérkőzésen tehetett hozzá az angol válogatott játékához, és már az első meccsén győzelemből vette ki a részét ebben a korosztályban.

Kelet-Közép Európából, egy magyar család sarjaként bizonyít hétről hétre a világ labdarúgásának centrumában, nagy öröm és büszkeség mindaz, amit Szegedről indulva eddig elért”

– tette hozzá.

Ezt is ajánljuk a témában

Félbeszakadt Farkas Erikék meccse

A Venezuela elleni találkozót egyébként a németországi Duisburgban, az októberi Európa-bajnoki selejtezőkre való felkészülés jegyében egy felkészülési torna keretein belül rendezték. Az Index a helyi beszámolókra hivatkozva azt írja, hogy 2–1-es angol vezetésnél a 65. percben az egyik venezuelai játékos sértő megjegyzéseket tett az angol csapat több tagjára, köztük a Chelsea akadémistájára, Mathis Ebouéra, ami következtében az angol együttes levonult a pályáról, és jó 30 percig nem lehetett tudni, lesz-e folytatás. A Daily Mail szerint 50 percet állt a játék, amely aztán folytatódott, de újabb gólt már nem hozott. 

Fotó: Mondial Football Montaigu

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!