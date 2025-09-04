Rasszista botrány Németországban: levonultak a pályáról Farkas Erikék

Az Anfield Watch akkori cikke szerint Farkast számos angol klub figyelte, köztük az Arsenal és a Manchester City is, de a Borussia Dortmund érdeklődését is felkeltette. A Liverpoolnál nagyon sokat várnak tőle, ezért várhatóan ebben az idényben rendszeresen vesz majd részt az U18-as csapat edzésein. Mint írják, az akadémián öt éve pallérozódó Farkasnak esze ágában sincs elhagyni a Liverpoolt, nagyon élvezi ott a futballt.

A cikk szerint Farkast a képességei miatt Luka Modrichoz és Bernardo Silvához hasonlítják, és a szerző azt is megjegyzi, hogy támadó középpályásként és nyolcasként is bevethető.

A 16. születésnapját pénteken betöltő Farkas most mérföldkőhöz érkezett, ugyanis az angol U17-es válogatottban egy Venezuela elleni felkészülési mérkőzésen csereként debütált. Korábban az angol U16-os válogatottban is két meccsen játszott.

Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy újabb szintet léphetett, és bemutatkozott a kifejezetten erős, rengeteg tehetséget felsorakoztató U17-es angol válogatottban”

– nyilatkozta a mérkőzés után a középpályás édesapja, Farkas Csaba az Indexnek.

„Kifejezetten kemény, rendkívül agresszív ellenfél elleni mérkőzésként írta le Erik a találkozót, amelyen csereként bő 15-20 percet kapott. Örülünk, hogy egy ilyen éles mérkőzésen tehetett hozzá az angol válogatott játékához, és már az első meccsén győzelemből vette ki a részét ebben a korosztályban.

Kelet-Közép Európából, egy magyar család sarjaként bizonyít hétről hétre a világ labdarúgásának centrumában, nagy öröm és büszkeség mindaz, amit Szegedről indulva eddig elért”

– tette hozzá.