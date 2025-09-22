Ft
Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér rekord üzlet

A kormány beletenyerelt a tutiba, minden eddigi rekordot megdöntött a Budapest Airport

2025. szeptember 22. 12:13

Megérte felvásárolni; nagyon.

2025. szeptember 22. 12:13
null

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér felvásárlása enyhén szólva kifizetődő üzletnek bizonyult a kormány részéről: mint közösségi oldalán a Budapest Airport megírta, rekordszámú, 1,9 millió utast regisztráltak augusztusban. Ez 7,7 százalékkal szárnyalta felül a tavaly augusztusi eredményt. Ezzel minden korábbi rekordot megdöntött a fővárosi repülőtér.

Emellett a légiáru szállítás is „csúcsokat döntött a nyáron”. „Augusztusban 35 032 tonna légiárut kezeltek Budapesten, 35,5%-kal többet, mint 2024 augusztusában”.

A Budapest Airport megerősítette pozícióját, mint a kelet-közép-európai régió vezető áruelosztó központja

– olvasható a bejegyzésben.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

