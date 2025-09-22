Kiderült a szörnyű igazság: bárki belefulladhat a Tisza progresszív ötletébe

Minden család számára óriási veszteségeket okozna a Tisza-adó, a Fidesz ezért juttatja el a többkulcsos adó bevezetésének hatásait bemutató szórólapjait a háztartásokba – mondta a kormányszóvivő hétfőn a Harcosok órája című online műsorban.

Vitályos Eszter kijelentette, egy kétgyermekes család esetén 2,8 millió forintos veszteséget jelentene az adóemelés évente.

A Tisza Pártnál 22 és 33 százalékos adókulcsok bevezetéséről gondolkodnak, de a Fidesz ezt elutasítja, az egykulcsos adóban hisz, úgy gondolják, ez az igazságos rendszer – közölte. A kormányszóvivő azt mondta, nem fogják engedni, hogy progresszív adózást vezessenek be, mert azzal a magyarok rosszul járnának, minden család óriási veszteségeket szenvedne el.

Vitályos Eszter kifejtette, a Tisza Párt tervei szerint mindenki, aki az átlagbér fölött keres, jóval többet adózna. A jelenlegi 15 százalékos helyett 22 százalék lenne az átlagbér fölötti keresők adókulcsa, és 33 százalék azoknak, akik viszonylag jó módban élnek. A diplomás átlagbért kapók 943 ezer, a rendőrök 372 ezer, az autóbuszvezetők 254 ezer forinttal keresnének kevesebbet – tette hozzá.

A Tisza Párt több jelenlegi kedvezményt is megvonna – folytatta a politikus, példaként említve a 25 év alattiak szja-mentességét, amely megszüntetése miatt egy átlagbért kereső fiatal csaknem 1,3 millió forinttal kapna kevesebbet évente.