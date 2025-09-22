Kiderült a szörnyű igazság: bárki belefulladhat a Tisza progresszív ötletébe

Nagy bajban van Magyar Péter: már a kezdet kezdetén lebuktatta Dávid Dóra (VIDEÓ)
Magyar Péter minden politikusa kikotyog valamit.
Minden család számára óriási veszteségeket okozna a Tisza-adó, a Fidesz ezért juttatja el a többkulcsos adó bevezetésének hatásait bemutató szórólapjait a háztartásokba – mondta a kormányszóvivő hétfőn a Harcosok órája című online műsorban.
Vitályos Eszter kijelentette, egy kétgyermekes család esetén 2,8 millió forintos veszteséget jelentene az adóemelés évente.
A Tisza Pártnál 22 és 33 százalékos adókulcsok bevezetéséről gondolkodnak, de a Fidesz ezt elutasítja, az egykulcsos adóban hisz, úgy gondolják, ez az igazságos rendszer – közölte. A kormányszóvivő azt mondta, nem fogják engedni, hogy progresszív adózást vezessenek be, mert azzal a magyarok rosszul járnának, minden család óriási veszteségeket szenvedne el.
Vitályos Eszter kifejtette, a Tisza Párt tervei szerint mindenki, aki az átlagbér fölött keres, jóval többet adózna. A jelenlegi 15 százalékos helyett 22 százalék lenne az átlagbér fölötti keresők adókulcsa, és 33 százalék azoknak, akik viszonylag jó módban élnek. A diplomás átlagbért kapók 943 ezer, a rendőrök 372 ezer, az autóbuszvezetők 254 ezer forinttal keresnének kevesebbet – tette hozzá.
A Tisza Párt több jelenlegi kedvezményt is megvonna – folytatta a politikus, példaként említve a 25 év alattiak szja-mentességét, amely megszüntetése miatt egy átlagbért kereső fiatal csaknem 1,3 millió forinttal kapna kevesebbet évente.
A közbeszéd változásáról szólva Vitályos Eszter kifejtette, a korábbi kampányokhoz képest felfokozódott indulat figyelhető meg,
már nemcsak a közösségi médiában és digitális térben, hanem személyesen az utcán, rendezvényeken is. A politikus szerint ez a Tisza Párt megjelenéséhez köthető. Már a 2022-es kampányban is előfordultak gyalázkodó, fenyegető kommentek. Jelenleg azonban valamiféle automatizmus, irányítottság látszik az ilyen hozzászólásoknál – értékelt.
Vitályos Eszter megdöbbentőnek nevezte, hogy sajtóhírek szerint Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője egy rendezvényen fegyvert viselt. Nem fordult elő a magyar politikában, hogy egy közéleti szereplő gyermekek és felnőttek között úgy jelenjen meg, hogy fegyver van nála – hangsúlyozta.
A kormányszóvivő kiemelte, az Otthon Start program a rendszerváltás óta a legnagyobb otthonteremtési lehetőséget biztosítja a magyarok számára.
A piaci hitelekhez képest a fix 3 százalékos kölcsön 10 millió forintonként havonta 30 ezer forintos megtakarítást jelent.
A kormány azt szeretné, hogy minél több magyarnak legyen lakástulajdona – hangsúlyozta a politikus.
Vitályos Eszter felidézte, a kormány 2010-ben szövetséget kötött a nyugdíjas szervezetekkel, és a megállapodás minden egyes pontját évről évre be is tartja. Ennek volt a része a 13. havi nyugdíj visszaadása és az, hogy bizonyos gazdasági növekedés fölött nyugdíjprémiumot is fizetnek. A novemberi nyugdíjjal érkezik majd az infláció miatt járó nyugdíj-kiegészítés, ami átlagosan 47-51 ezer forint között van, valamint a nyugdíjasok megkapják a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványokat is, melyeket év végéig lehet fölhasználni – tudatta a kormányszóvivő.
A műsor másik vendégeként Sztojka Attila, a Belügyminisztérium társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkára egyebek mellett arról beszélt, hogy „rejtett szalonrasszista magatartás”, amikor a balliberális oldalon lebecsülik a romák szavazatát, ezért sem véletlen, hogy a kormánypártokért, a keresztény konzervatív értékrendért nagyon sokan kiállnak a roma közösségen belül.
Ebben nőttek fel, ebben hisznek, és már látható a roma közösségben az elmúlt 15 év polgárosodási folyamata annak ellenére is, hogy a baloldali mainstream „nagyon erősen próbálja egyfajta társadalmi megosztás felé generálni a dolgokat”, finoman becsempészni az előítéleteket.
(MTI)
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP