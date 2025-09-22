Brüsszelben rajta a világ szeme: Gál Kingát Európa 17 legfontosabb képviselője közé sorolták

Gál Kinga Madridban: Igazunk van és igazunk is lesz a migrációellenes politikával
Miniszterelnöki videóüzenettel és a Patrióták magyar alelnökének felszólalásával zajlott le a spanyol jobboldali Vox madridi nagygyűlése.
A Politico szerint Gál Kinga nemcsak a Patrióták Európáért frakció alelnöke, hanem annak valódi motorja – a harmadik legnagyobb EP-frakció mindennapi irányítása az ő kezében van.
A Politico összeállította annak a 17 európai parlamenti képviselőnek a listáját, akiket az idei EU parlamenti szezonban a leginkább érdemes figyelni.
A 720 fős Európai Parlamentből csak kevesen képesek valóban alakítani a napirendet – közéjük sorolták Gál Kingát is.
A lap Gál Kingát a „szélsőjobb végrehajtóként” jellemezte, aki a Patrióták Európáért frakció igazi motorja Brüsszelben. Míg a frakcióelnök, Jordan Bardella főként a francia belpolitikára összpontosít és a reflektorfényt élvezi, addig
a napi operatív irányítást a magyar képviselő végzi.
Első alelnökként Gál Kinga képviseli a Patrióták Európáért csoportot az EP elnökök konferenciáján, ahol ténylegesen ő számít a harmadik legnagyobb frakció „kapitányának”.
A Politico szerint a Patrióták Európáért az elmúlt évben már bizonyította, hogy képes befolyásolni a parlamenti napirendet
– különösen akkor, amikor időnként együttműködött az Európai Néppárttal. Ugyanakkor a konkrét jogalkotási folyamatokban akadtak kihívások: a 2040-es klímacél ügyében a frakció főtárgyalója teljesen elvetette volna a javaslatot, amit a Néppárt nem támogatott. Így a Patrióták elszalasztottak egy lehetőséget, hogy kompromisszum révén valódi befolyást szerezzenek a jobbközép blokkban – véli a liberális lap.
A Politico szerint ha a Patrióták Európáért a jövőben a „felforgatókból” igazi formáló erővé akarnak válni, akkor Gál Kingán múlik, hogy ezt a határt átlépjék.
