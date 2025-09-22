Ft
09. 22.
hétfő
Patrióták Európáért Brüsszelben frakció motor Gál Kinga

Brüsszelben rajta a világ szeme: Gál Kingát Európa 17 legfontosabb képviselője közé sorolták

2025. szeptember 22. 11:24

A Politico szerint Gál Kinga nemcsak a Patrióták Európáért frakció alelnöke, hanem annak valódi motorja – a harmadik legnagyobb EP-frakció mindennapi irányítása az ő kezében van.

2025. szeptember 22. 11:24
null

A Politico összeállította annak a 17 európai parlamenti képviselőnek a listáját, akiket az idei EU parlamenti szezonban a leginkább érdemes figyelni. 

A 720 fős Európai Parlamentből csak kevesen képesek valóban alakítani a napirendet – közéjük sorolták Gál Kingát is.

A lap Gál Kingát a „szélsőjobb végrehajtóként” jellemezte, aki a Patrióták Európáért frakció igazi motorja Brüsszelben. Míg a frakcióelnök, Jordan Bardella főként a francia belpolitikára összpontosít és a reflektorfényt élvezi, addig 

a napi operatív irányítást a magyar képviselő végzi. 

Első alelnökként Gál Kinga képviseli a Patrióták Európáért csoportot az EP elnökök konferenciáján, ahol ténylegesen ő számít a harmadik legnagyobb frakció „kapitányának”.

A Politico szerint a Patrióták Európáért az elmúlt évben már bizonyította, hogy képes befolyásolni a parlamenti napirendet

– különösen akkor, amikor időnként együttműködött az Európai Néppárttal. Ugyanakkor a konkrét jogalkotási folyamatokban akadtak kihívások: a 2040-es klímacél ügyében a frakció főtárgyalója teljesen elvetette volna a javaslatot, amit a Néppárt nem támogatott. Így a Patrióták elszalasztottak egy lehetőséget, hogy kompromisszum révén valódi befolyást szerezzenek a jobbközép blokkban – véli a liberális lap.

A Politico szerint ha a Patrióták Európáért a jövőben a „felforgatókból” igazi formáló erővé akarnak válni, akkor Gál Kingán múlik, hogy ezt a határt átlépjék.

Nyitókép: Martin Bertrand / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
makapaka2
2025. szeptember 22. 12:14
Hajrá Kinga! Nagyon jól csinálja, sikeres további munkát kívánok!
Válasz erre
0
0
regi-nyarakon21
2025. szeptember 22. 11:58
Gáll Kingát nagyra becsülöm, az ő EP képviselősége nem kamuállás
Válasz erre
1
0
Sróf
2025. szeptember 22. 11:46
Gál Kinga erényeinek és fontosságának elismerése mellett azért legyünk tisztában azzal, hogy a Politico részéről ez lejáratás és szarkavarás akar lenni.
Válasz erre
1
0
herden100
2025. szeptember 22. 11:26
Nem rossz.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!