Brüsszelben rajta a világ szeme: Gál Kingát Európa 17 legfontosabb képviselője közé sorolták

A Politico összeállította annak a 17 európai parlamenti képviselőnek a listáját, akiket az idei EU parlamenti szezonban a leginkább érdemes figyelni.

A 720 fős Európai Parlamentből csak kevesen képesek valóban alakítani a napirendet – közéjük sorolták Gál Kingát is.

A lap Gál Kingát a „szélsőjobb végrehajtóként” jellemezte, aki a Patrióták Európáért frakció igazi motorja Brüsszelben. Míg a frakcióelnök, Jordan Bardella főként a francia belpolitikára összpontosít és a reflektorfényt élvezi, addig

a napi operatív irányítást a magyar képviselő végzi.

Első alelnökként Gál Kinga képviseli a Patrióták Európáért csoportot az EP elnökök konferenciáján, ahol ténylegesen ő számít a harmadik legnagyobb frakció „kapitányának”.