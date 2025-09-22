Ft
ülésszak Magyarország mentelmi jog Momentum napirend változás parlament Orbán Viktor beszéd

Indul a parlament – nagy bejelentésekkel készül Orbán Viktor

2025. szeptember 22. 11:19

A miniszterelnök közösségi oldalán sejtelmesen annyit írt, hogy a napirend előtti felszólalásában elárulja majd, hogyan lesz Magyarország a változások győztese.

2025. szeptember 22. 11:19
null

Mint arról már beszámoltunk, szeptember 22-én, hétfő 13 órakor kezdetét veszi a parlament őszi ülésszaka. Erre a nyitányra Orbán Viktor miniszterelnök is készül. 

Mint közösségi oldalán fogalmazott: 

Első ülésnap, indul a parlamenti meló. Ideje volt”. 

A kormányfő hozzátette, hogy tavasz óta annyi minden történt, mint máskor évek alatt. Majd elöljáróban ismertette, hogy a napirend előtt mindenről beszámol, és 

– kellő szerénységgel – azt is elmondom, hogyan lesz Magyarország a változások győztese”.

„Merjük naggyá tenni Magyarországot!” – zárta beharangozó posztját Orbán Viktor.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Sötét napjuk lehet a momentumosoknak

Az MTI tájékoztatása szerint háromnapos üléssel kezdi őszi rendes ülésszakát a parlament. Hétfőn megválaszthatják az alapvető jogok biztosát, és a tervek szerint húsz mentelmi ügyet is megvitatnak a képviselők.

Az Országgyűlés honlapján olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor kezdődik. Megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Sirály Péter (MSZP) és Alexa György (MSZP) volt országgyűlési képviselőről, majd napirend előtti felszólalások hangzanak el.

Ezt követően képviselők a kormány tagjait interpellálják több mint egy órán keresztül.

Emellett titkos szavazáson megválaszthatják az alapvető jogok biztosát, valamint – ha a feltételek fennállnak – az ombudsman Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettesét is.

A választás után a parlament várhatóan húsz mentelmi ügyet tárgyal meg, és döntést is hoz róluk. Ezek közül hét esetben Bedő Dávidnak, a Momentum frakcióvezetőjének mentelmi jogát kezdeményezték felfüggeszteni, de több frakciótársának is napirenden szerepel a mentelmi ügye.

  • Lőcsei Lajos mentelmi jogának öt esetben kezdeményezték a felfüggesztését,
  • Tompos Mártonnak három, 
  • Tóth Endrének kettő, 
  • Gelencsér Ferencnek és Sebők Évának pedig egy-egy ügyben. 

Ugyancsak megvitatják Tordai Bencének, a Párbeszéd frakcióvezetőjének mentelmi ügyét is – írta a Magyar Távirati Iroda.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

patikus-3
2025. szeptember 22. 12:13
Orbán Viktor ma már csak saját görcsében fetrengő, despota árnyéka annak az ifjú titán politikusnak, aki volt. A még őszinte kis srác, akire ezért olyan sokan szavaztunk.
karcos-2
2025. szeptember 22. 12:10
Nyolc év alatt 670 százalékkal drágult az Iparművészeti Múzeum felújítása A 8 éve zárva tartó múzeum felújítását élőlánccal követelték volt és jelenlegi dolgozók.
semmi-nem-lesz-elfelejtve
2025. szeptember 22. 11:52
Kicsit nácik, kicsit fasiszták, kicsit komcsik, kicsit pedofilok, nem kicsit hazaárulók... ez a FIDESZ.
patikus-3
2025. szeptember 22. 11:44
Világos, hogy a Magyar Peti vezette „ellenzéki” csoport valójában a Fidesz ejtőernyős csapata! Semmi olyasmiben nem merik bírálni Orbán Viktort, ami kicsit is ütős lehetne. Inkább csak simogatják… A titkos héber-magyar paktum aláírói elkötelezték magukat Izrael és a cionista orientáció mellett. Ha a Tisza csak egyszer fölszólamlott volna az emberi jogokért és fölkérdezte volna a miniszterelnököt a népirtással joggal gyanúsított, elfogató parancs alatt álló Netanjahu-ról, akkor most a dupláján állna népszerűségük, a Fideszé pedig a felén. De ez láthatóan nem cél. A cél a pedigré elkészítése a nagykoalícióhoz. A Fidesz a nagykoalícióval menti át hatalmát a demokráciába, a Tisza pedig végre a régen áhított zsírosbödön közelébe lopódzhat. Ez nem más, mint konszolidáció, rezsim-építés mindkét párt részéről saját magának. Magyar Peti az új Torgyán Józsi. Teljesen megszokott, hétköznapi politika.
