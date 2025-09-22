Indul a parlament – nagy bejelentésekkel készül Orbán Viktor

Forró ősz vár ránk – több momentumos búcsút inthet a mentelmi jogának
Tordai Bencének, a Párbeszéd frakcióvezetőjének ügyét is megvitatják hétfőn a parlamentben.
A miniszterelnök közösségi oldalán sejtelmesen annyit írt, hogy a napirend előtti felszólalásában elárulja majd, hogyan lesz Magyarország a változások győztese.
Mint arról már beszámoltunk, szeptember 22-én, hétfő 13 órakor kezdetét veszi a parlament őszi ülésszaka. Erre a nyitányra Orbán Viktor miniszterelnök is készül.
Mint közösségi oldalán fogalmazott:
Első ülésnap, indul a parlamenti meló. Ideje volt”.
A kormányfő hozzátette, hogy tavasz óta annyi minden történt, mint máskor évek alatt. Majd elöljáróban ismertette, hogy a napirend előtt mindenről beszámol, és
– kellő szerénységgel – azt is elmondom, hogyan lesz Magyarország a változások győztese”.
„Merjük naggyá tenni Magyarországot!” – zárta beharangozó posztját Orbán Viktor.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Az MTI tájékoztatása szerint háromnapos üléssel kezdi őszi rendes ülésszakát a parlament. Hétfőn megválaszthatják az alapvető jogok biztosát, és a tervek szerint húsz mentelmi ügyet is megvitatnak a képviselők.
Az Országgyűlés honlapján olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor kezdődik. Megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Sirály Péter (MSZP) és Alexa György (MSZP) volt országgyűlési képviselőről, majd napirend előtti felszólalások hangzanak el.
Ezt követően képviselők a kormány tagjait interpellálják több mint egy órán keresztül.
Emellett titkos szavazáson megválaszthatják az alapvető jogok biztosát, valamint – ha a feltételek fennállnak – az ombudsman Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettesét is.
A választás után a parlament várhatóan húsz mentelmi ügyet tárgyal meg, és döntést is hoz róluk. Ezek közül hét esetben Bedő Dávidnak, a Momentum frakcióvezetőjének mentelmi jogát kezdeményezték felfüggeszteni, de több frakciótársának is napirenden szerepel a mentelmi ügye.
Ugyancsak megvitatják Tordai Bencének, a Párbeszéd frakcióvezetőjének mentelmi ügyét is – írta a Magyar Távirati Iroda.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
