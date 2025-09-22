Forró ősz vár ránk – több momentumos búcsút inthet a mentelmi jogának

A Momentum országgyűlési képviselői ezen törvényjavaslat ellen tiltakoztak, mikor az Országgyűlés ülésén füstgyertyákat gyújtottak meg, ami miatt többen rosszul is lettek a teremben. Akkor Kövér László Házelnök kitiltotta, valamint összesen több mint 70 millió forintra bírságolta a gyülekezési törvény módosítása ellen ilyen eszközökkel fellépő momentumosokat. Ezt a napokkal később egy büntetőfeljelentés is követte.
Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász az üggyel kapcsolatban még áprilisban a hirado.hu-nak elmondta, hogy amennyiben kár keletkezett, például a tűzvédelmi rendszer aktiválása okán, úgy rongálás miatt indulhat esetlegesen eljárás. A Büntető Törvénykönyv szerint, aki idegen vagyontárgy megsemmisítésével vagy megrongálásával kárt okoz, rongálást követ el – ismertette.
De az alkotmányjogász arról is beszélt, hogy a rongálás mellett a veszélyeztetés, testi sertés – vagy annak kísérlete –, továbbá garázdaság miatt is eljárás indulhat. Ebben az esetben viszont a Momentum politikusainak akciója kriminális magatartásként értékelhető,
legyen szó a rongálásról vagy garázdaságról, hiszen a képviselők csoportosan tanúsítottak olyan kirívó közösségellenes magatartást, amely mások megbotránkoztatására vagy riadalomkeltésre alkalmas.
Az alkotmányjogász arra is kitért, hogy azt törvény rögzíti, hogy a bűncselekmény súlyosabban büntetendő, ha azt csoportosan követik el, a csoportos elkövetéshez pedig elég, ha a bűncselekmény elkövetésében legalább három személy vesz részt.