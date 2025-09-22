Ft
Ft
30°C
15°C
Ft
Ft
30°C
15°C
09. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
alkotmányjogász Ifj Lomnici Zoltán füstgyertya mentelmi jog Momentum akció parlament szavazás törvény

Forró ősz vár ránk – több momentumos búcsút inthet a mentelmi jogának

2025. szeptember 22. 09:05

Tordai Bencének, a Párbeszéd frakcióvezetőjének ügyét is megvitatják hétfőn a parlamentben.

2025. szeptember 22. 09:05
null

Háromnapos üléssel kezdi őszi rendes ülésszakát a parlament. Hétfőn megválaszthatják az alapvető jogok biztosát, és a tervek szerint húsz mentelmi ügyet is megvitatnak a képviselők.

Az Országgyűlés honlapján olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor kezdődik. Megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Sirály Péter (MSZP) és Alexa György (MSZP) volt országgyűlési képviselőről, majd napirend előtti felszólalások hangzanak el.

Ezt követően képviselők a kormány tagjait interpellálják több mint egy órán keresztül.

Emellett titkos szavazáson megválaszthatják az alapvető jogok biztosát, valamint – ha a feltételek fennállnak – az ombudsman Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettesét is.

Fókuszban a momentumosok mentelmi joga

A választás után a parlament várhatóan húsz mentelmi ügyet tárgyal meg, és döntést is hoz róluk. Ezek közül hét esetben Bedő Dávidnak, a Momentum frakcióvezetőjének mentelmi jogát kezdeményezték felfüggeszteni, de több frakciótársának is napirenden szerepel a mentelmi ügye. 

  • Lőcsei Lajos mentelmi jogának öt esetben kezdeményezték a felfüggesztését,
  • Tompos Mártonnak három, 
  • Tóth Endrének kettő, 
  • Gelencsér Ferencnek és Sebők Évának pedig egy-egy ügyben. 

Ugyancsak megvitatják Tordai Bencének, a Párbeszéd frakcióvezetőjének mentelmi ügyét is.

A Momentum frakcióvezetője pár nappal ezelőtt közösségi oldalán ismertette, hogy milyen ügyek miatt akarják felfüggeszteni a mentelmi jogát.

„Parlamenti ülés megzavarása, tüntetés, hídfoglalás, ellenállás a rendőrsorfalnak: az elnyomó hatalommal szembeni minden egyes kiállást büntetni és eltaposni akarják” – sorolta.

Bedő Dávid hozzátette, hogy az idén már összesen 20 eljárást kezdeményeztek velem szemben, és 24 millió forintra büntetették, mert mint írta, „szembe mert szállni a hatalommal”.

Emlékezetes, hogy Bedő mellett Gelencsér Ferenc, Hajnal Miklós, Tompos Márton és Tóth Endre ellen már korábban is indult eljárás, miután tavaly augusztusban elbontották a kordont a Karmelitánál.

Még börtönbüntetést is kaphatnak

Emlékezetes, hogy 2025 márciusában a Fidesz-KDNP néhány ellenzéki politikus támogatásával megszavazta azt a Fidesz által benyújtott törvényjavaslatot, amely lehetővé tette a Pride betiltását. Az elfogadott javaslat értelmében a rendőrség jogosulttá vált arcfelismerő technológiát is alkalmazni a résztvevők azonosítására, valamint pénzbírságot is kiszabhat a szabálysértés elkövetőire.

A javaslatot 136 igen, 27 nem szavazattal, tartózkodás nélkül szavazták meg a parlamenti képviselők.

A Momentum országgyűlési képviselői ezen törvényjavaslat ellen tiltakoztak, mikor az Országgyűlés ülésén füstgyertyákat gyújtottak meg, ami miatt többen rosszul is lettek a teremben. Akkor Kövér László Házelnök kitiltotta, valamint összesen több mint 70 millió forintra bírságolta a gyülekezési törvény módosítása ellen ilyen eszközökkel fellépő momentumosokat. Ezt a napokkal később egy büntetőfeljelentés is követte.

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász az üggyel kapcsolatban még áprilisban a hirado.hu-nak elmondta, hogy amennyiben kár keletkezett, például a tűzvédelmi rendszer aktiválása okán, úgy rongálás miatt indulhat esetlegesen eljárás. A Büntető Törvénykönyv szerint, aki idegen vagyontárgy megsemmisítésével vagy megrongálásával kárt okoz, rongálást követ el – ismertette.

De az alkotmányjogász arról is beszélt, hogy a rongálás mellett a veszélyeztetés, testi sertés – vagy annak kísérlete –, továbbá garázdaság miatt is eljárás indulhat. Ebben az esetben viszont a Momentum politikusainak akciója kriminális magatartásként értékelhető, 

legyen szó a rongálásról vagy garázdaságról, hiszen a képviselők csoportosan tanúsítottak olyan kirívó közösségellenes magatartást, amely mások megbotránkoztatására vagy riadalomkeltésre alkalmas. 

Az alkotmányjogász arra is kitért, hogy azt törvény rögzíti, hogy a bűncselekmény súlyosabban büntetendő, ha azt csoportosan követik el, a csoportos elkövetéshez pedig elég, ha a bűncselekmény elkövetésében legalább három személy vesz részt.

Ifj. Lomnici ennél a pontnál arra is rámutatott, hogy a Momentum képviselői demonstratív módon, összehangoltan zavarták meg az Országgyűlés működését. 

A füstgyertyák használata, a parlamenti rend figyelmen kívül hagyása, valamint az ülés menetének tudatos megakasztása együttesen kihívóan közösségellenes magatartásnak minősül,

 hiszen az akció nemcsak a képviselők közvetlen környezetét, de az egész parlament működését megzavarta, és az ott tartózkodókban riadalmat vagy megbotránkozást válthatott ki – sorolta.

Az alkotmányjogász a hirado.hu-nak azt is kijelentette, hogy ha bizonyítást nyer a korábban említett bűncselekmények valamelyike, akkor a bíróság végül akár öt évig terjedő szabadságvesztést is kiszabhat. 

Persze a mentelmi jog védelmet jelenthet, de ha a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt még vádemelés előtt nyújtják be, akkor a legfőbb ügyész terjeszti elő a házelnökhöz. Ha utána történik, akkor viszont a bíróság teszi ezt meg. Ettől függetlenül a mentelmi jog felfüggesztéséről az Országgyűlés dönt. Végeredményként, amennyiben az Országgyűlés felfüggeszti a képviselők mentelmi jogát, a hatóságok lefolytathatják az eljárást – jegyezte meg ifj. Lomnici Zoltán.

MTI/Mandiner

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!