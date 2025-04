Akár börtönbüntetést is kaphatnak a Parlamentben füstgyertyázó momentumosok

Feltételezésekből kiindulva, amennyiben kár keletkezett, például a tűzvédelmi rendszer aktiválása okán, úgy rongálás miatt indulhat esetlegesen eljárás. A Büntető Törvénykönyv szerint, aki idegen vagyontárgy megsemmisítésével vagy megrongálásával kárt okoz, rongálást követ el”

– mondta el ifj. Lomnici Zoltán.

Az alkotmányjogász arról is beszélt, hogy a rongálás mellett a veszélyeztetés, testi sertés – vagy annak kísérlete –, továbbá garázdaság miatt is eljárás indulhat. Ebben az esetben viszont a Momentum politikusainak akciója kriminális magatartásként értékelhető, legyen szó a rongálásról vagy garázdaságról, hiszen a képviselők csoportosan tanúsítottak olyan kirívó közösségellenes magatartást, amely mások megbotránkoztatására vagy riadalomkeltésre alkalmas. Az alkotmányjogász arra is kitért, hogy azt törvény rögzíti, hogy a bűncselekmény súlyosabban büntetendő, ha azt csoportosan követik el, a csoportos elkövetéshez pedig elég, ha a bűncselekmény elkövetésében legalább három személy vesz részt.

A Momentum képviselői demonstratív módon, összehangoltan zavarták meg az Országgyűlés működését. A füstgyertyák használata, a parlamenti rend figyelmen kívül hagyása, valamint az ülés menetének tudatos megakasztása együttesen kihívóan közösségellenes magatartásnak minősül, hiszen az akció nemcsak a képviselők közvetlen környezetét, de az egész parlament működését megzavarta, és az ott tartózkodókban riadalmat vagy megbotránkozást válthatott ki"

– emelte ki ifj. Lomnici Zoltán.

Véleménye alapján a zárt térben alkalmazott pirotechnikai eszköz, amelynek hatása kiszámíthatatlan, önmagában is alkalmas lehet ilyen hatás kiváltására. Így az alkotmányjogász szerint, ha bizonyítást nyer a korábban említett bűncselekmények valamelyike, akkor a bíróság végül akár öt évig terjedő szabadságvesztést is kiszabhat. Persze a mentelmi jog védelmet jelenthet, de ha a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt még vádemelés előtt nyújtják be, akkor a legfőbb ügyész terjeszti elő a házelnökhöz. Ha utána történik, akkor viszont a bíróság teszi ezt meg. Ettől függetlenül a mentelmi jog felfüggesztéséről az Országgyűlés dönt.