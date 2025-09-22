Ft
Nincs több mellébeszélés: Németország, Svédország és Olaszország is csak irigykedni tud Magyarországra

2025. szeptember 22. 11:00

„A legtöbb ország csak álmodhat erről” – szögezte le a közgazdász.

2025. szeptember 22. 11:00
null

Ennyire van Magyarország „lemaradva”. A 2024-es adatok szerint hazánk az egyik leggyorsabb átlagos internetsebességgel büszkélkedhet az egész kontinensen. Míg Görögországban alig 39 Mbps az átlag, nálunk 210 Mbps – ez több mint ötszörös különbség, hívta fel rá a figyelmet Sebestyén Géza a Facebook-oldalán.

„Ezzel nemcsak régiós szinten, hanem európai összevetésben is az élmezőnyben vagyunk, megelőzve például Németországot, Olaszországot és még Svédországot is.

A legtöbb ország csak álmodik ekkora sebességről, nálunk pedig már alapelvárás, hogy videóhívás közben is HD-ben fusson a mozi,

a gyerek is szaggatás nélkül játsszon online, és közben a nagy fájlok is pillanatok alatt letöltődjenek. Ez óriási versenyelőnyt jelent a gazdaságnak is. A digitális nomádok, a startupok és a külföldről dolgozó freelancerek sokkal szívesebben telepednek le ott, ahol villámgyors a net. Ráadásul a távoktatás, a távmunka és az e-kereskedelem terjedése mellett ez egyre fontosabb tényező lesz a következő években. Szóval amikor kritizálják Magyarországot, jusson eszedbe, hogy az internetünk gyorsabb, mint az EU-s országok többségéé. Ezen a téren valóban a jövőben élünk” – szögezte el a közgazdász.

Dixtroy
2025. szeptember 22. 12:15
Csecsország meg csak egy kráter.
Válasz erre
0
0
hegyaljai-2
2025. szeptember 22. 11:42
Nem panaszkodom, de nem értem ezt az összehasonlítást. Van ugye a hagyományos rézkábel, meg az optikai kábel, meg a mobilnet. Ha mindben mi vagyunk a legjobbak, miben jobb a térkép számai szerint Románia?
Válasz erre
0
0
Geza F.
2025. szeptember 22. 11:09
Ez így nem pontos. Svédországban az átlagot az előfizetés szerint adják meg. Pedig az elérhető sokkal magasabb. Nekem pl. 1000-es van, de ennél több a valós sebesség. Sokaknak nem kell ilyen gyors és ezért csak mondjuk 100-ast fizetnek. A mobil is közel 200-as átlagban, de de ha korlátlant vesz valaki a Tele2-nél, az 1000-es. Az viszont tény, hogy Magyarországon sokkal olcsóbb.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!