Nincs több mellébeszélés: Németország, Svédország és Olaszország is csak irigykedni tud Magyarországra

Ennyire van Magyarország „lemaradva”. A 2024-es adatok szerint hazánk az egyik leggyorsabb átlagos internetsebességgel büszkélkedhet az egész kontinensen. Míg Görögországban alig 39 Mbps az átlag, nálunk 210 Mbps – ez több mint ötszörös különbség, hívta fel rá a figyelmet Sebestyén Géza a Facebook-oldalán.

„Ezzel nemcsak régiós szinten, hanem európai összevetésben is az élmezőnyben vagyunk, megelőzve például Németországot, Olaszországot és még Svédországot is.

A legtöbb ország csak álmodik ekkora sebességről, nálunk pedig már alapelvárás, hogy videóhívás közben is HD-ben fusson a mozi,

a gyerek is szaggatás nélkül játsszon online, és közben a nagy fájlok is pillanatok alatt letöltődjenek. Ez óriási versenyelőnyt jelent a gazdaságnak is. A digitális nomádok, a startupok és a külföldről dolgozó freelancerek sokkal szívesebben telepednek le ott, ahol villámgyors a net. Ráadásul a távoktatás, a távmunka és az e-kereskedelem terjedése mellett ez egyre fontosabb tényező lesz a következő években. Szóval amikor kritizálják Magyarországot, jusson eszedbe, hogy az internetünk gyorsabb, mint az EU-s országok többségéé. Ezen a téren valóban a jövőben élünk” – szögezte el a közgazdász.