Elérkeztünk a lényeghez: Orbán a svéd miniszterelnök arcába tolta a problémát, Elon Musk pedig feltette a nagy kérdést

2025. szeptember 19. 23:29

„Ki finanszírozza a migrációt?” – fogalmazott Elon Musk.

2025. szeptember 19. 23:29
null

Orbán Viktor fontos üzenetet tett közzé korábban az X-oldalán. A kormányfő a svéd miniszterelnöknek írt, rögtön leszögezve, hogySvédország a barátunk. A svéd nép a barátunk, de a kormányuk nem Magyarország barátja”.

Megállapításának alátámasztására több érvet is felsorolt a magyar kormányfő. Többek között azt, hogy egyáltalán nem tartja barátságos lépésnek a svéd kormány részéről, hogy beavatkozott Magyarország belügyeibe a gyermekvédelmi törvény, valamint a szuverenitásvédelmi törvény kapcsán.

Végül azt is megemlítette a magyar kormányfő, hogy „az Ön EU-minisztere megfogadta, hogy »további nyomást gyakorol Magyarországra«, egyszerűen azért, mert nem támogatjuk Ukrajna EU-csatlakozását”, valamint azt is megjegyezte, hogy

Svédország azon országok között volt, „amelyek keresztülnyomták a migrációs paktumot”.

Elon Musk is közbeszólt pénteken

Elon Musk megosztotta pénteken Orbán Viktor legújabb bejegyzését, melyben így fogalmazott a magyar miniszterelnök a migrációról: „a migránsok nem az égből pottyantak. Valaki kinyitotta az ajtót, valakinek felelnie kell érte. A svéd kormány a jogállamiságról tart nekünk előadást, miközben saját városaik erőszak, bombamerényletek és kiskorú elkövetők miatt lángokban állnak. Ahelyett, hogy rendbe tennék ezt a káoszt, azzal töltik az idejüket, hogy minket piszkálnak. Mi itt jobb módszereket találtunk az időnk kihasználására, nálunk ez az arány dívik: 0 illegális bevándorló, 0 bombamerénylet” – fogalmazott a magyar miniszterelnök.

Az amerikai milliárdos csak ennyit fűzött hozzá a magyar miniszterelnök megjegyzéséhez: 

Mely szervezetek felelősek ezért, és ki finanszírozza őket?”

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

