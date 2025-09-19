Volt svéd képviselő elárulta: ezért irigylik a svédek a magyar migrációs politikát

Mint ismert az elmúlt napokban éles konfliktus alakult ki Orbán Viktor magyar és Ulf Kristersson svéd miniszterelnök között, ezzel kapcsolatban Erik Almqvisttal, egykori svéd parlamenti képviselővel készítettünk interjút. Almqvist ma már Magyarországon él, és első kézből tapasztalta meg mindkét ország migrációs politikáját. Beszélgetésünk során a svéd és a magyar megközelítések közötti markáns különbségeket elemezte, különös figyelmet szentelve a két ország közötti legutóbbi konfliktusnak.

Migrációs politikák: Svédország kudarca és Magyarország sikere

Almqvist szerint a svéd migrációs politika évtizedek óta rendkívül liberális és nagyvonalú, különösen az illegális bevándorlókkal és családtagjaikkal szemben.

Svédország vonzó célpont volt azok számára, akiket más európai országok nem fogadtak be, miközben a svéd jóléti állam rendkívül nagylelkű volt”

– magyarázza. Ezzel szemben Magyarország szigorú bevándorlási szabályokat alkalmaz, amelyek csak azokat részesítik előnyben, akik képesek eltartani magukat és családjukat. Ez a megközelítés Almqvist szerint jelentősen csökkentette a magyar infrastruktúrára és társadalmi kohézióra nehezedő nyomást. A svéd integrációs erőfeszítések hatalmas összegek ellenére sem hoztak eredményt, mert hiányoztak az integráció alapvető feltételei. „Svédországban a nem nyugati bevándorlók körében nagy az igény a jóléti szolgáltatásokra, miközben kevesebb adót fizetnek, és jelentősen megterhelik a rendőrséget és az igazságszolgáltatást” – mutat rá Almqvist. Magyarországon ezzel szemben a történelmi tapasztalatok, például a roma kisebbséggel való együttélés, sikeres integrációs politikákhoz vezettek, amelyek a nemzeti érdekeket helyezik előtérbe.