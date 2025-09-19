Besokalltak a svédek: Orbán Viktor bejegyzése alatt saját alkalmatlan kormányukra panaszkodtak, miközben az a magyar kormányt kritizálja

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor és Ulf Kristersson svéd miniszterelnök az elmúlt napokban heves üzenetváltást folytatott egymással a nyilvánosság előtt. Miután a magyar kormányfő felhívta a figyelmet a svédországi tömeges migráció káros következményeire, svéd kollégája nyílt levelében azt nehezményezte, hogy Magyarország nem megy el a végsőkig Ukrajna támogatásában, egyúttal hivatkozott a Svédország és Magyarország közötti történelmi jó barátságra.

Orbán Viktor nem késlekedett sokáig a válasszal: X-bejegyzésében megerősítette, hogy a két nemzet valóban jó barátságot ápol egymással, majd pontokba szedve bemutatta, hogy a svéd kormány viszont nem viselkedett barátságosan Magyarországgal az elmúlt időszakban. A bejegyzés végén aggodalmát és együttérzését fejezte ki a svéd nemzet felé a migráció okozta problémák miatt.

A svédek Orbán Viktor mellé álltak a migráció kérdésében

A magyar miniszterelnök bejegyzéséhez rengeteg svéd felhasználó szólt hozzá, akik Orbán Viktor oldalára álltak a kérdésben, dicsérték a magyar kormány munkáját, és aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a svéd vezetés nem a saját népe érdekeit tartja szem előtt.

Egy 64 éves férfi azt írta: