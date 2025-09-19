Ft
09. 19.
péntek
Besokalltak a svédek: Orbán Viktor bejegyzése alatt saját alkalmatlan kormányukra panaszkodtak, miközben az a magyar kormányt kritizálja

2025. szeptember 19. 17:23

Keményen kiosztották a svéd miniszterelnököt a közösségi médiában, miközben ő a magyar miniszterelnökkel hadakozik.

2025. szeptember 19. 17:23
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor és Ulf Kristersson svéd miniszterelnök az elmúlt napokban heves üzenetváltást folytatott egymással a nyilvánosság előtt. Miután a magyar kormányfő felhívta a figyelmet a svédországi tömeges migráció káros következményeire, svéd kollégája nyílt levelében azt nehezményezte, hogy Magyarország nem megy el a végsőkig Ukrajna támogatásában, egyúttal hivatkozott a Svédország és Magyarország közötti történelmi jó barátságra.

Orbán Viktor nem késlekedett sokáig a válasszal: X-bejegyzésében megerősítette, hogy a két nemzet valóban jó barátságot ápol egymással, majd pontokba szedve bemutatta, hogy a svéd kormány viszont nem viselkedett barátságosan Magyarországgal az elmúlt időszakban. A bejegyzés végén aggodalmát és együttérzését fejezte ki a svéd nemzet felé a migráció okozta problémák miatt.

A svédek Orbán Viktor mellé álltak a migráció kérdésében

A magyar miniszterelnök bejegyzéséhez rengeteg svéd felhasználó szólt hozzá, akik Orbán Viktor oldalára álltak a kérdésben, dicsérték a magyar kormány munkáját, és aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a svéd vezetés nem a saját népe érdekeit tartja szem előtt.

Egy 64 éves férfi azt írta: 

„Csalódott vagyok amiatt, ami az elmúlt harminc év alatt történt Svédországban. Szeretnék elköltözni egy másik országba, és Európában jelenleg Magyarország tűnik a legjobb megoldásnak.” 

Hozzátette, már a költözését intézi, és reméli, szívesen fogadják Magyarországon, habár még nem beszéli tökéletesen a nyelvet.

Rajta kívül több hozzászóló is kritizálta a svéd kormányt, amiért a brüsszeli érdekeket akarja kiszolgálni a saját lakosai helyett.

Mások köszönetet mondtak, vagy egyszerűen csak igazat adtak Orbán Viktornak a migrációs válság rendezésének kérdésében. Egyikük az Európában található mecsetek számát hasonlította össze: míg Svédországban kétezer muszlim imaház található, Magyarországon mindössze 10–15. „Vajon mi az oka ennek a nagy különbségnek?” – teszi fel a költői kérdést.

A svéd miniszterelnök közösségi oldalát is ellepték a csalódott állampolgárok

De nemcsak a magyar miniszterelnök posztja alatt jelentek meg az elégedetlen svéd állampolgárok, hanem Ulf Kristersson bűnöző bandákról szóló bejegyzését is kikezdték.

„Tegnap még azt mondtad Orbánnak, hogy nincs bűnözés, ma meg Trump politikáját másolod”

 – kérte számon a svéd miniszterelnök következetlenségét egy kommentelő.

Egy másik hozzászóló azt írta: 

„Szállj ki Von der Leyen öléből, és először tegyél rendet Svédországban!”

 – utalva a kormány függésére az uniótól.

A többség azt kritizálta, hogy Kristersson későn eszmélt, hogy tenni kéne valamit a migránsbűnözés ellen, és a mostani szavai is feltehetően csak üres ígéretek.

„A külföldi bűnözőknek haza kell menniük” – írták többen is.

Azt, hogy Svédországban valóban komoly társadalmi problémát okoz az illegális migráció, egy hozzászóló újságok szalagcímeivel illusztrálta, mint például: „Így lett Svédország a bűnözés nemzetközi központja” vagy „Terror Svédországban: Háború dúl az utcákon – egy hónapon belül 30 bombatámadás történt”. 

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP


 

 

Összesen 12 komment

hexahelicene
2025. szeptember 19. 18:21
Ulf Kristersson svéd miniszterelnökről csak annyit kell tudni, hogy egy szélsőségesen anarchista liberális szarházi. Többet nem kell tudni róla.
3
0
Vata Aripeit
2025. szeptember 19. 18:02
Furcsa népség a svéd. Utcaszinten vigyorognak mindenkire, de a házába , lakásába nem partizik, nem egy vendéglátós fajta. Zártak, nem cimbiznek, viszont van svéd zászló ünnepe, mikor a tortán, a biciklin, az abalakokban, a buszokon leng a sárga kék.....( képzeljük el ezt Mo-n, a liberálisaink beleőrülnének, de ott komilfó) . Ott van a királyuk bezárva stockholm várnegyedébe...szal érdekes egy bagázs, de majd megoldják, ha megakarják . Nekünk velük nincs dolgunk, és nem, soha nem voltunk cimbik a svédekkel
6
0
Interista
2025. szeptember 19. 17:57
Ilyen a szektás libsi. Elqr mindent és ráfogja a másikra. Struccpolitikát folytatnak. Lopnak, csalnak, hazudnak éjjel, nappal. Gerincük nincs, ezáltal tartásuk sincs. Hajtják a rengeteg pénzt, amit saját magukra költenek. Az ország és a nép egy petákot nem lát belőle. Csak a sarc, semmi jó tett.
5
0
borsos-2
2025. szeptember 19. 17:51
Lil, A többség a jobboldalra szavazott. De ott is elsinkófálták az eredményt a szocdem, libsi, zöld takony koalícióval.
7
0
