Túl messzire ment a svéd miniszterelnök: nem fogja zsebre tenni, amit Orbán Viktortól kapott

2025. szeptember 18. 18:47

Szembesítették a valósággal Ulf Kristerssont.

2025. szeptember 18. 18:47
null

Orbán Viktor fontos üzenetet tett közzé az X-oldalán. A kormányfő ezúttal a svéd miniszterelnöknek írt, rögtön leszögezve, hogy „Svédország a barátunk. A svéd nép a barátunk, de a kormányuk nem Magyarország barátja”.

Megállapításának alátámasztására több érvet is felsorolt a magyar kormányfő. Többek között azt, hogy egyáltalán nem tartja barátságos lépésnek a svéd kormány részéről, hogy beavatkozott Magyarország belügyeibe a gyermekvédelmi törvény, valamint a szuverenitásvédelmi törvény kapcsán.

Az sem a barátság jele Orbán Viktor szerint, hogy a svéd kormány amellett állt ki, hogy kizárják a legtöbb magyar egyetemet az Erasmus és a Horizont programokból,

sőt az EU-támogatások több mint felének befagyasztását támogatták.

A két kormány teljesen más állásponton van

Végül azt is megemlítette a magyar kormányfő, hogy „az Ön EU-minisztere megfogadta, hogy »további nyomást gyakorol Magyarországra«, egyszerűen azért, mert nem támogatjuk Ukrajna EU-csatlakozását”, valamint azt is megjegyezte, hogy

Svédország azon országok között volt, „amelyek keresztülnyomták a migrációs paktumot”.

A két ország közti különbség

„Minden országnak megvannak a maga problémái. Svédországban az egyik ilyen a migráció.

De önökkel ellentétben mi nem avatkozunk mások belügyeibe,

viszont továbbra is aggódunk önökért és a svéd népért”szögezte le Orbán Viktor.

