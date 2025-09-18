Túl messzire ment a svéd miniszterelnök: nem fogja zsebre tenni, amit Orbán Viktortól kapott

Forr a levegő Európában: Orbán Viktor már tudja, mi változtathat meg mindent
Hamarosan erősödhet a visegrádi országok befolyása Brüsszelben.
Szembesítették a valósággal Ulf Kristerssont.
Orbán Viktor fontos üzenetet tett közzé az X-oldalán. A kormányfő ezúttal a svéd miniszterelnöknek írt, rögtön leszögezve, hogy „Svédország a barátunk. A svéd nép a barátunk, de a kormányuk nem Magyarország barátja”.
Megállapításának alátámasztására több érvet is felsorolt a magyar kormányfő. Többek között azt, hogy egyáltalán nem tartja barátságos lépésnek a svéd kormány részéről, hogy beavatkozott Magyarország belügyeibe a gyermekvédelmi törvény, valamint a szuverenitásvédelmi törvény kapcsán.
Az sem a barátság jele Orbán Viktor szerint, hogy a svéd kormány amellett állt ki, hogy kizárják a legtöbb magyar egyetemet az Erasmus és a Horizont programokból,
sőt az EU-támogatások több mint felének befagyasztását támogatták.
Végül azt is megemlítette a magyar kormányfő, hogy „az Ön EU-minisztere megfogadta, hogy »további nyomást gyakorol Magyarországra«, egyszerűen azért, mert nem támogatjuk Ukrajna EU-csatlakozását”, valamint azt is megjegyezte, hogy
Svédország azon országok között volt, „amelyek keresztülnyomták a migrációs paktumot”.
„Minden országnak megvannak a maga problémái. Svédországban az egyik ilyen a migráció.
De önökkel ellentétben mi nem avatkozunk mások belügyeibe,
viszont továbbra is aggódunk önökért és a svéd népért” – szögezte le Orbán Viktor.
