Túl messzire ment a svéd miniszterelnök: nem fogja zsebre tenni, amit Orbán Viktortól kapott

Orbán Viktor fontos üzenetet tett közzé az X-oldalán. A kormányfő ezúttal a svéd miniszterelnöknek írt, rögtön leszögezve, hogy „Svédország a barátunk. A svéd nép a barátunk, de a kormányuk nem Magyarország barátja”.

Megállapításának alátámasztására több érvet is felsorolt a magyar kormányfő. Többek között azt, hogy egyáltalán nem tartja barátságos lépésnek a svéd kormány részéről, hogy beavatkozott Magyarország belügyeibe a gyermekvédelmi törvény, valamint a szuverenitásvédelmi törvény kapcsán.

Az sem a barátság jele Orbán Viktor szerint, hogy a svéd kormány amellett állt ki, hogy kizárják a legtöbb magyar egyetemet az Erasmus és a Horizont programokból,

sőt az EU-támogatások több mint felének befagyasztását támogatták.

A két kormány teljesen más állásponton van