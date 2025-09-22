Ft
Ft
30°C
15°C
Ft
Ft
30°C
15°C
09. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
győr Mosonmagyarórvár rasszizmus kézilabda

Rasszista-botrány: megszületett az ítélet a mosonmagyaróvári ügyben

2025. szeptember 22. 12:03

Négyszázezer forint pénzbüntetést kapott a Motherson Mosonmagyaróvári KC női kézilabdaklub a Győr elleni NB I-es meccsen történtek miatt. A rasszista szurkolói megnyilvánulások után szektorbezárással is sújtották a mosonmagyaróváriakat.

2025. szeptember 22. 12:03
null

Négyszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezte a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) etikai- és fegyelmi bizottsága a Motherson Mosonmagyaróvári KC-t a szeptember 10-én játszott Mosonmagyaróvár–Győr női NB I-es mérkőzésen történt rasszista atrocitás miatt.

rasszista, Mosonmagyaróvár, Győr
Rasszista-botrány: megbüntették a mosonmagyaróvári női kézilabdaklubot a szurkolói miatt / Fotó: gyorietokc.hu

Ezt is ajánljuk a témában

Az MKSZ hétfői közlése szerint az illetékes testület arra is kötelezte a mosonmagyaróvári sportszervezetet, hogy 

  • a következő hazai élvonalbeli összecsapásán a B-közép szurkolói szektorát zárja le, valamint 
  • két NB I-es meccsre saját költségén fogadjon szövetségi ellenőrt.

Az MKSZ jelezte, hogy a döntést a Motherson-Mosonmagyaróvári KC elfogadta, az ellen fellebbezést nem nyújt be, így a határozat jogerős.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Bajnokok Ligájában és a magyar első osztályban egyaránt címvédő győri klub két színes bőrű légiósát, 

a francia Hatadou Sakót és a brazil Bruna de Paulát rasszista bekiabálásokkal sértegették a mosonmagyaróvári szurkolók a lefújást követően.

„Köszönjük a játékot! De nem vagyunk majmok, és nincs áruló a csapatunkban. A rasszizmusnak nincs helye a pályán, és sehol máshol sem!” – írta később a kapus Sako közösségi oldalán, míg a balátlövő De Paula kicsit hosszabb bejegyzéssel jelentkezett: 

A mérkőzés után a csapatunk rasszista támadások és sértő kifejezések célpontjává vált. Elfogadhatatlan, hogy a 21. században a sportolóknak még mindig ezekkel kell megküzdeniük. A rasszizmus bűncselekmény, a tiszteletlenségnek sem a sportban, sem máshol nincs helye. Egységesek vagyunk, felemeljük a fejünket, és büszkék vagyunk a történetünkre, a színeinkre, és mindenre, amit képviselünk.

A mosonmagyaróvári egyesület szinte rögtön elnézést kért a történtek miatt, és „határozottan elhatárolódott minden olyan megnyilvánulástól, amely ellentétes a fair play szellemiségével”.

Az MKSZ a hétfői közleményében azt is kiemelte, hogy a jövőben is mindent meg fog tenni és fel fog lépni a rasszista megnyilvánulásokkal szemben. A meccsen egyébként 37–27-es győri siker született.

(MTI/ Mandiner)

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bitrex®
2025. szeptember 22. 12:28
Talán, ha mindenki a saját országában játszana, nem fordulnának elő ilyen esetek. Focit már nem lehet nézni, apám forog a sírjában, ha látja, hogy mi lett a Fradiból.
Válasz erre
0
0
Tippmann-M4-223
2025. szeptember 22. 12:11
Be kell azonosítani a balfaszokat és minden költséget veszteséget rájuk kell terhelni.......................
Válasz erre
3
3
Kovács József
2025. szeptember 22. 12:06
Van elég magyar tehetséges kézilabdás lány, semmi szükség külföldről importálni.
Válasz erre
2
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!