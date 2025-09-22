Rasszista-botrány: megszületett az ítélet a mosonmagyaróvári ügyben

Az MKSZ jelezte, hogy a döntést a Motherson-Mosonmagyaróvári KC elfogadta, az ellen fellebbezést nem nyújt be, így a határozat jogerős.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Bajnokok Ligájában és a magyar első osztályban egyaránt címvédő győri klub két színes bőrű légiósát,

a francia Hatadou Sakót és a brazil Bruna de Paulát rasszista bekiabálásokkal sértegették a mosonmagyaróvári szurkolók a lefújást követően.

„Köszönjük a játékot! De nem vagyunk majmok, és nincs áruló a csapatunkban. A rasszizmusnak nincs helye a pályán, és sehol máshol sem!” – írta később a kapus Sako közösségi oldalán, míg a balátlövő De Paula kicsit hosszabb bejegyzéssel jelentkezett: