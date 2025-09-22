Rasszista-botrány: megszületett az ítélet a mosonmagyaróvári ügyben

„Nem vagyunk majmok” – rasszista bekiabálások miatt botrányba fulladt az NB I-es mérkőzés
A szurkolók emberi méltóságukat sértő kijelentéseket tettek a Győr színes bőrű játékosaira.
Négyszázezer forint pénzbüntetést kapott a Motherson Mosonmagyaróvári KC női kézilabdaklub a Győr elleni NB I-es meccsen történtek miatt. A rasszista szurkolói megnyilvánulások után szektorbezárással is sújtották a mosonmagyaróváriakat.
Négyszázezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezte a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) etikai- és fegyelmi bizottsága a Motherson Mosonmagyaróvári KC-t a szeptember 10-én játszott Mosonmagyaróvár–Győr női NB I-es mérkőzésen történt rasszista atrocitás miatt.
Az MKSZ hétfői közlése szerint az illetékes testület arra is kötelezte a mosonmagyaróvári sportszervezetet, hogy
Az MKSZ jelezte, hogy a döntést a Motherson-Mosonmagyaróvári KC elfogadta, az ellen fellebbezést nem nyújt be, így a határozat jogerős.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Bajnokok Ligájában és a magyar első osztályban egyaránt címvédő győri klub két színes bőrű légiósát,
a francia Hatadou Sakót és a brazil Bruna de Paulát rasszista bekiabálásokkal sértegették a mosonmagyaróvári szurkolók a lefújást követően.
„Köszönjük a játékot! De nem vagyunk majmok, és nincs áruló a csapatunkban. A rasszizmusnak nincs helye a pályán, és sehol máshol sem!” – írta később a kapus Sako közösségi oldalán, míg a balátlövő De Paula kicsit hosszabb bejegyzéssel jelentkezett:
A mérkőzés után a csapatunk rasszista támadások és sértő kifejezések célpontjává vált. Elfogadhatatlan, hogy a 21. században a sportolóknak még mindig ezekkel kell megküzdeniük. A rasszizmus bűncselekmény, a tiszteletlenségnek sem a sportban, sem máshol nincs helye. Egységesek vagyunk, felemeljük a fejünket, és büszkék vagyunk a történetünkre, a színeinkre, és mindenre, amit képviselünk.
A mosonmagyaróvári egyesület szinte rögtön elnézést kért a történtek miatt, és „határozottan elhatárolódott minden olyan megnyilvánulástól, amely ellentétes a fair play szellemiségével”.
Az MKSZ a hétfői közleményében azt is kiemelte, hogy a jövőben is mindent meg fog tenni és fel fog lépni a rasszista megnyilvánulásokkal szemben. A meccsen egyébként 37–27-es győri siker született.
Fegyelmi eljárás indult az ügyben, az esetet a szervezet etikai és fegyelmi bizottsága vizsgálja.