„Nem vagyunk majmok” – rasszista bekiabálások miatt botrányba fulladt az NB I-es mérkőzés

A mai mérkőzés után a csapatunk rasszista támadások és sértő kifejezések célpontjává vált. Elfogadhatatlan, hogy a 21. században a sportolóknak még mindig ezekkel kell megküzdeniük. A rasszizmus bűncselekmény, a tiszteletlenségnek sem a sportban, sem máshol nincs helye. Egységesek vagyunk, felemeljük a fejünket, és büszkék vagyunk a történetünkre, a színeinkre, és mindenre, amit képviselünk.