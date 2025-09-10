„Nem vagyunk majmok” – rasszista bekiabálások miatt botrányba fulladt az NB I-es mérkőzés

Nem sikerült a visszavágás: csak egyszer vezetett a Fradi, ismét nyert Érden az Odense
A magyar lányok végig futottak az eredmény után.
Mindhárom Bajnokok Ligája-szereplő csapat, a Győr, a Ferencváros és a Debrecen is megnyerte szerdai mérkőzését a női kézilabda NB I-ben. A címvédő meccsén a Mosonmagyaróvár szurkolói rasszista jelzőkkel illették az ETO színes bőrű játékosait.
A címvédő és Bajnokok Ligája-győztes Győr 37–27-re nyert Mosonmagyaróváron a női kézilabda NB I szerdai játéknapján. Per Johansson vezetőedző kisalföldi együttesében Dione Housheer hétszer talált be, míg Hatadou Sako nyolc lövést védett. A vendéglátóknál Tóth Gabriella ugyancsak hét gólig jutott, Barbara Arenhart pedig hét védést mutatott be.
A mérkőzést követően a győriek két színes bőrű légiósát,
a francia Hatadou Sakót és a brazil Bruna de Paulát rasszista bekiabálásokkal sértegették a mosonmagyaróvári szurkolók.
A két játékos az Instagramon reagált az őket ért támadásokra.
„Köszönjük a játékot! De nem vagyunk majmok, és nincs áruló a csapatunkban. A rasszizmusnak nincs helye a pályán, és sehol máshol sem!” – írta Sako a huszonnégy óráig látható sztorijában. A balátlövő De Paula kicsit hosszabb bejegyzéssel jelentkezett:
A mai mérkőzés után a csapatunk rasszista támadások és sértő kifejezések célpontjává vált. Elfogadhatatlan, hogy a 21. században a sportolóknak még mindig ezekkel kell megküzdeniük. A rasszizmus bűncselekmény, a tiszteletlenségnek sem a sportban, sem máshol nincs helye. Egységesek vagyunk, felemeljük a fejünket, és büszkék vagyunk a történetünkre, a színeinkre, és mindenre, amit képviselünk.
A mosonmagyaróvári klub a hivatalos Facebook-oldalán közzétett közleményében kategorikusan elhatárolódott az ellenfél játékosait becsmérlő szurkolói megnyilvánulásoktól.
Klubunk ezúton is elnézést kér a nézőtérről érkező, megengedhetetlen bekiabálások miatt, és határozottan elhatárolódik minden olyan megnyilvánulástól, amely ellentétes a fair play szellemiségével. Egyúttal arra kérjük a szurkolókat, hogy a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club eredményességének érdekében a jövőben tartózkodjanak minden olyan viselkedéstől, amely tiszteletlen az ellenfél játékosaival vagy sportvezetőivel szemben
– írta az egyesület a közösségi médiában.
A Magyar Kupa-győztes Ferencváros a szünetben már 11 találattal vezetett Kisvárdán, és végül 38–25-ös győzelmet aratott. A kisvárdai Poczetnyik Luca kilenc találattal a mérkőzés legeredményesebbje lett. A zöld-fehérek Európa-bajnoki bronzérmes játékosai közül Klujber Katrin hétszer, Simon Petra hatszor volt eredményes, míg Fábián Alina (1 lövés/0 gól) és Szeibert Anna (3/1) ezen a meccsen mutatkozott be az FTC felnőttcsapatában.
A szintén BL-szereplő Debrecen a Vasast fogadta és győzött 31–21-re. Océane Sercien-Ugolin hat góllal, Adrianna Placzek és Jessica Ryde kilenc-kilenc védéssel vette ki részét a sikerből.
