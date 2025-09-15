Ft
női kézilabda NB I Motherson Mosonmagyaróvári KC női kézilabda MKSZ Győri Audi ETO KC

Közleményt adott ki a magyar szövetség az NB I-es meccsen történt rasszista bekiabálások miatt

2025. szeptember 15. 15:57

Fegyelmi eljárást indított a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) a múlt hét szerdán a Mosonmagyaróvár–Győr női NB I-es mérkőzésen történt rasszista atrocitás miatt.

2025. szeptember 15. 15:57
null

Az MKSZ hétfői bejelentésében jelezte: kiáll a tiszta játék és a sportszerűség elvei mellett, és mivel a rasszizmus eddig idegen volt a sportágtól, mindent megtesz annak érdekében, hogy továbbra is megóvja tőle a kézilabdát. Az esetet az MKSZ etikai és fegyelmi bizottsága a versenybírói jelentés alapján, fegyelmi eljárás keretében vizsgálja.

A Bajnokok Ligájában és a hazai élvonalban egyaránt címvédő győri klub közleménye szerint játékosait „a mosonmagyaróvári szurkolótáborból rasszista és emberi méltóságukban mélyen sértő atrocitások érték”. Az ETO egyben jelezte: határozottan elítél minden effajta megnyilvánulást, és arra kért a csapatokat és szurkolótáboraikat, hogy tartsák be a sportszerű szurkolás írott és íratlan szabályait.

Klubunk ezúton is elnézést kér a nézőtérről érkező megengedhetetlen bekiabálások miatt, és határozottan elhatárolódik minden olyan megnyilvánulástól, amely ellentétes a fair play szellemiségével

– állt a Motherson Mosonmagyaróvári KC reakciójában, amelyben arra kérte szurkolóit, hogy a klub eredményességének érdekében a jövőben tartózkodjanak minden olyan viselkedéstől, amely tiszteletlen az ellenfél játékosaival vagy sportvezetőivel szemben.

 

A meccsen 37–27-es győri siker született.

(MTI)

Nyitókép: gyorietokc.hu

rugbista
2025. szeptember 15. 17:53
Én a részemről azt mondom: a fórumokon a fradista és győri ostoba drukkerek úgy gyalázzák egymást, pedig állítólag magyarok, hogy egy színes bőrű játékos azonnal hazautazna, ha ennek a felét kapná. Színvonaltalan, gyökér bunkók. Akkor mit várjunk, ha egy négert látnak? A saját csapatukon kívül senkit sem viselnek el, ez a szuperrasszizmus: mindenki érintett a Földön.
donciccio-2
2025. szeptember 15. 16:50
De érzékeny lett mindenki A szinházban ki lehet verni a művésznőnek a művész urak farkát az nem zavar senkit de egy focimeccs az viszont legyen a széplelkek világtalálkozója Bolondokháza lett a világ
bagoly-29
2025. szeptember 15. 16:35
Nemcsak a sok gazember léte zavaró, de a buzgómócsing széplelkeké is! Ha valakinek fekete a bőre, az miért zavarja, ha megemlitik? Ja, a hülyét is zavarja, hogyha annak tartják! Gyakran csúfolják a kövéreket, a z alacsony termetüeket, a kopaszokat, a vörös hajúakat, stb, stb. Mindegyik követeljen megtorlást miatta? Ja, fehérezni persze szabad, s őket akár megverni vagy megölni is, nemde (ld. ukrán lányt a metrón!, Vagy a BLM örömködését Kirk meggyilkolásán, stb).a) ?.
rejszmano
2025. szeptember 15. 16:02
Hé, nem kéne ilyen humanista üzenetekkel bombázni a Mandi tahó népét...
