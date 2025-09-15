Közleményt adott ki a magyar szövetség az NB I-es meccsen történt rasszista bekiabálások miatt

Az MKSZ hétfői bejelentésében jelezte: kiáll a tiszta játék és a sportszerűség elvei mellett, és mivel a rasszizmus eddig idegen volt a sportágtól, mindent megtesz annak érdekében, hogy továbbra is megóvja tőle a kézilabdát. Az esetet az MKSZ etikai és fegyelmi bizottsága a versenybírói jelentés alapján, fegyelmi eljárás keretében vizsgálja.