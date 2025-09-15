Közleményt adott ki a magyar szövetség az NB I-es meccsen történt rasszista bekiabálások miatt

„Nem vagyunk majmok” – rasszista bekiabálások miatt botrányba fulladt az NB I-es mérkőzés
A szurkolók emberi méltóságukat sértő kijelentéseket tettek a Győr színes bőrű játékosaira.
Fegyelmi eljárást indított a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) a múlt hét szerdán a Mosonmagyaróvár–Győr női NB I-es mérkőzésen történt rasszista atrocitás miatt.
Az MKSZ hétfői bejelentésében jelezte: kiáll a tiszta játék és a sportszerűség elvei mellett, és mivel a rasszizmus eddig idegen volt a sportágtól, mindent megtesz annak érdekében, hogy továbbra is megóvja tőle a kézilabdát. Az esetet az MKSZ etikai és fegyelmi bizottsága a versenybírói jelentés alapján, fegyelmi eljárás keretében vizsgálja.
A Bajnokok Ligájában és a hazai élvonalban egyaránt címvédő győri klub közleménye szerint játékosait „a mosonmagyaróvári szurkolótáborból rasszista és emberi méltóságukban mélyen sértő atrocitások érték”. Az ETO egyben jelezte: határozottan elítél minden effajta megnyilvánulást, és arra kért a csapatokat és szurkolótáboraikat, hogy tartsák be a sportszerű szurkolás írott és íratlan szabályait.
Klubunk ezúton is elnézést kér a nézőtérről érkező megengedhetetlen bekiabálások miatt, és határozottan elhatárolódik minden olyan megnyilvánulástól, amely ellentétes a fair play szellemiségével
– állt a Motherson Mosonmagyaróvári KC reakciójában, amelyben arra kérte szurkolóit, hogy a klub eredményességének érdekében a jövőben tartózkodjanak minden olyan viselkedéstől, amely tiszteletlen az ellenfél játékosaival vagy sportvezetőivel szemben.
A meccsen 37–27-es győri siker született.
