Az Európai Unió döntött: milliókat érint a változtatás, Magyarország is nehéz helyzetbe kerül

Az Európai Unió új, EES nevű határellenőrzési rendszert vezet be 2025 októberétől a schengeni övezetbe belépő harmadik országbeli állampolgárok számára – írja a b92.

A magyar és horvát hatóságok hivatalosan is megerősítették:

az első belépéskor biometrikus adatokat (ujjlenyomat, arckép) vesznek fel, ami jelentős torlódásokat okozhat a magyar-szerb és a magyar-ukrán határnál.

A cikk megjegyzi, Magyarországon először az ukrán, majd a szerb határnál vezetik be fokozatosan a rendszert, amely várhatóan évente több mint tízmillió utazót érint. A gyorsításra egyelőre nem elérhető online applikáció, ami Alekszandar Senicsics turisztikai szakértő szerint tovább növeli a várakozásokat.

