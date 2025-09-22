Ft
Az Európai Unió döntött: milliókat érint a változtatás, Magyarország is nehéz helyzetbe kerül

2025. szeptember 22. 11:51

Az új határellenőrzési rendszer eredményeképpen jelentős torlódások alakulhatnak ki a magyar-szerb és a magyar-ukrán határnál, ráadásul egyelőre az applikáció sem érhető el, hogy gyorsuljon a folyamat.

2025. szeptember 22. 11:51
null

Az Európai Unió új, EES nevű határellenőrzési rendszert vezet be 2025 októberétől a schengeni övezetbe belépő harmadik országbeli állampolgárok számára – írja a b92.

A magyar és horvát hatóságok hivatalosan is megerősítették:

az első belépéskor biometrikus adatokat (ujjlenyomat, arckép) vesznek fel, ami jelentős torlódásokat okozhat a magyar-szerb és a magyar-ukrán határnál.

A cikk megjegyzi, Magyarországon először az ukrán, majd a szerb határnál vezetik be fokozatosan a rendszert, amely várhatóan évente több mint tízmillió utazót érint. A gyorsításra egyelőre nem elérhető online applikáció, ami Alekszandar Senicsics turisztikai szakértő szerint tovább növeli a várakozásokat.

Nyitókép: AFP/Frederick Florin

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Mich99
2025. szeptember 22. 12:19
Mesterkednek a korrupt brüsszeliták!
semmi-nem-lesz-elfelejtve
2025. szeptember 22. 12:01
Ajjaj, hogy fogja így a fidesz migránsokkal riogatni a gombákat és dezinformációt terjeszteni Brüsszelről és az EU-ról?
