Az Európai Unió döntött: milliókat érint a változtatás, Magyarország is nehéz helyzetbe kerül

Elszólta magát a volt ukrán külügyminiszter: „Egyszerűen megölnénk a gazdákat egész Európában” (VIDEÓ)
Őszintén beszélt Ukrajna uniós csatlakozásának következményeiről.
Az új határellenőrzési rendszer eredményeképpen jelentős torlódások alakulhatnak ki a magyar-szerb és a magyar-ukrán határnál, ráadásul egyelőre az applikáció sem érhető el, hogy gyorsuljon a folyamat.
Az Európai Unió új, EES nevű határellenőrzési rendszert vezet be 2025 októberétől a schengeni övezetbe belépő harmadik országbeli állampolgárok számára – írja a b92.
A magyar és horvát hatóságok hivatalosan is megerősítették:
az első belépéskor biometrikus adatokat (ujjlenyomat, arckép) vesznek fel, ami jelentős torlódásokat okozhat a magyar-szerb és a magyar-ukrán határnál.
A cikk megjegyzi, Magyarországon először az ukrán, majd a szerb határnál vezetik be fokozatosan a rendszert, amely várhatóan évente több mint tízmillió utazót érint. A gyorsításra egyelőre nem elérhető online applikáció, ami Alekszandar Senicsics turisztikai szakértő szerint tovább növeli a várakozásokat.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.